Cinq événements musicaux extérieurs à découvrir en juillet à Montréal

L’été, Montréal est une courte pointe d’événements extérieurs plus intéressants les uns que les autres. Outre les grands festivals qu’on aime tant, la ville regorge d’une panoplie d’autres fiestas qui en offrent pour tous les goûts. Côté musique, les partys de moyenne et petite taille ont l’avantage de faire vivre des moments intimes riches en émotion en plus de favoriser la découverte d’artistes émergents et la connexion avec ceux-ci. Pour ne rien manquer, je vous propose ici cinq événements extérieurs où vous pourrez danser et profiter de la meilleure musique à Montréal en juillet. Disfruten!

Drag brunch, Jazzebo et autres événements au Robin des Bois du parc La Fontaine

Le Robin des Bois est un restaurant à but non lucratif avec pour mission d’aider à vaincre la solitude, l’isolement social et la pauvreté. Parfaitement perché sur la rive de l’étang du parc La Fontaine, le restaurant en plein air offre une programmation diversifiée tout au long de l’été. Par un beau dimanche après-midi de juin, j’ai eu la chance d’entendre d’excellents DJs spinner les chansons les plus hots de la scène house, au plus grand plaisir des danseurs de tous âges réunis pour l’événement.

Grâce à ses événements et à une brochette de bénévoles dévoués, le Robin des Bois appuie les organismes communautaires qui viennent en aide aux gens dans le besoin. Cette vocation est donc la raison idéale pour encourager l’équipe en participant à ses différentes activités. Entre autres activités en juillet, vous êtes conviés au savoureux Drag brunch de Uma et Selma Gahd, le samedi 8 juillet. Le Robin des Bois vous invite aussi à vous rincer l’oreille au son de son jazz band du dimanche dans une ambiance estivale et chaleureuse lors du Jazzebo du dimanche 9 juillet. De la musique, des consommations et de la bouffe pour une bonne cause. On aime toute.

Direction Hochelaga pour ses épiques Shows de ruelle

De retour en force pour une 6e édition complète, les Shows de ruelle animent de nouveau la ruelle Gaboury dans Hochelaga cet été! Les Shows de ruelle, ce n’est pas une petite affaire. On se souviendra que Bran Van 3000 avait présenté un concert intime l’an dernier dans le cadre de la série d’événements, donc on garde l’œil ouvert cette année pour le dévoilement prochain de la programmation! Cet été, le parc Morgan et la ruelle Gaboury se transforment en piste de danse le temps de quatre jeudis soirs, les 20 juillet, 3 août, 17 août et 31 août! Vous êtes attendus dès 17 h pour une formule BBQ et bières puis, place au spectacle à 18h30! Les organisateurs vous promettent de beaux moments, mais surtout de la bonne musique avec des artistes québécois reconnus! Que demander de plus? Ah oui, du BBQ et des bières froides! C’est la recette gagnante de l’événement musical de l’été! Marquez vos agendas pour ne rien manquer des mythiques spectacles intimes et entièrement gratuits d’Hochelaga.

La Terraza Sunset sur St-Hubert les samedis

Provox Mtl est un organisme à but non lucratif animé par des fins socioculturelles et purement artistiques. Le label indépendant est composé d’artistes de la scène underground montréalaise, chilienne et mexicaine. Son mandat est de regrouper et de représenter les artistes et professionnels culturels de cette communauté ainsi que d’appuyer et soutenir les artistes de la scène émergente et underground de Montréal. Quelle meilleure façon de remplir cette mission que de proposer des couchers de soleil musicaux sur une superbe terrasse de la rue St-Hubert? Tous les samedis de juillet, venez faire un tour sur la terrasse du resto-bar Chez La Washa pour une nouvelle édition de la série d’événements La Terraza Sunset. À partir de 17 h, vous aurez droit à de la bouffe succulente, des cocktails savoureux, une performance musicale live et de bonnes vibes garanties. Ándale!

Les Jardins Gamelin : Chanter, danser et manger avec une terrasse revampée

La neuvième saison des Jardins Gamelin bat son plein jusqu’au 17 septembre. On a rendez-vous dans ce lieu unique, diversifié et vivant au cœur du Village. Tous les jours, les Jardins Gamelin proposent une programmation gratuite et variée, au sein d’une nouvelle terrasse vibrante et verdoyante, on serait donc fou de ne pas en profiter! Le lundi, les amateurs de chant ont l’occasion de briller lors de la soirée karaoké. Que ce soit pour révéler leur talent caché ou simplement s’amuser, le micro est ouvert à toutes et à tous. Le mardi soir, les DJs en résidence enflamment les Jardins Gamelin avec des rythmes entraînants lors de la série Donne-moi du funk ! Le mercredi sur l’heure du dîner, Jardin tropical et ses DJ sets aux sonorités afros, caraïbéennes et latines transportent le public vers des contrées ensoleillées! Les Bals de l’été ont également lieu le mercredi soir, pour s’initier et perfectionner ses pas de danse.

Que ce soit le swing, le kizomba ou la bachata, les Jardins Gamelin deviennent le terrain de jeu des fans de danse de tous les niveaux. Le jeudi et vendredi, les Midis à la carte – Concerts présentent de douces notes de jazz, de musique classique et de musiques autochtones ainsi que la relève musicale pop et francophone montréalaise. Le jeudi soir, la série Planète Gamelin prend le relais pour offrir des moments musicaux uniques, où on peut découvrir des communautés culturelles différentes à travers concerts et DJ sets. Le vendredi soir, la série Ce soir on danse ! enflamme la scène pour célébrer l’arrivée de la fin de la semaine.

Finalement, le samedi soir, les traditionnelles Soirées Salsafolie convient les amateurs de salsa à profiter d’une soirée où la culture latine est à l’honneur et à se déhancher sur des rythmes endiablés.

20 ans du Piknic Électronik : ça se fête en dansant!

Cet été, Piknic Électronik a 20 ans! Deux décennies de chorégraphies ensoleillées, de buckets sucrés et de frissons musicaux, ça se fête comme il se doit! Au programme du rituel estival préféré des amateurs de house: un nouveau site, tout juste à la sortie du métro Jean-Drapeau, et une programmation éclectique et haute en couleur qui explore les nombreux visages de la scène électronique locale et internationale. Sortez vos verres fumés et votre crème solaire parce qu’en juillet, vos voudrez probablement passer vos dimanches à danser en admirant le magnifique skyline de Montréal à partir du dancefloor du Piknic.

Au menu ce mois-ci, plusieurs virtuoses, incluant : Nicola Cruz (2 juillet), Kerry Chandler (9 juillet), Skin on Skin (16 juillet), Takimonsta (23 juillet) et Chris Avantgarde (30 juillet). Depuis ses débuts, Piknic Électronik est rassembleur et inclusif, faisant du festival musical l’un des événements chouchous de la communauté LGBTQ+. On vous invite donc à joindre le party jusqu’au 1er octobre prochain!



