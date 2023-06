La folie de la série d’animation Harley Quinn

C’est en 2020 que Harley Quinn prit d’assaut le monde des séries d’animation en posant un regard profondément irrévérencieux sur l’univers des superhéros de DC Comics, tout en offrant une critique sociale très juste sans jamais avoir à sacrifier un humour mordant. Le résultat est irrésistible et enfin accessible sur Netflix, en français, au Canada.

La série y présente l’affranchissement d’Harley Quinn au regard de son ex, le Jocker, de même que la découverte progressive de ses sentiments amoureux pour Poison Ivy. Elle n’hésite pas à aborder des thèmes très adultes, à tenir un discours féministe assumé et à offrir une réelle progression psychologique de ses personnages, tout en faisant preuve d’un humour incisif où les métaréférences pullulent.

Le rythme demeure échevelé et enfile action, moments d’introspection, humour déjanté, violence exacerbée et scènes plus tendres. L’épisode 3, à titre d’exemple, confronte Harley Quinn à un Maxie Zeus complètement toxique, tout en présentant moult flous artistiques qui visent à masquer les innombrables phallus qu’arborent les peintures et les sculptures tapissant les murs de la demeure du super vilain.

Se joignent aux deux femmes : Gueule d’argile, Doctor Psycho, King Shark, Sy Borgman et Frank la Plante. On peut également compter sur la présence du Commissaire Gordon, en pleine déchéance, de Batman qui se refuse à être vulnérable, d’Alfred, au sommet du sarcasme, de Barbara Gordon/Batgirl, de Kite Man (dont les pouvoirs se concentrent autour des cerfs-volants), ainsi que du Sphinx (ici affublé du nom de l’Homme-mystère).

Le doublage français est fort bien réalisé, en particulier pour les personnages de Harley, de Poison Ivy et du Doctor Psycho. Gueule d’argile manque un peu de grandiloquence et Bane du ridicule de la version originale anglaise, mais il ne faudrait pas bouder son plaisir, tout au contraire ! On ne peut qu’espérer que la saison 3 soit rapidement ajoutée sur la plateforme. Après tout, quelle autre série nous offre un Superman obnubilé par ses propres pectoraux (épisode 12 de la saison 2) ? Réponse : aucune !

INFOS | Les deux premières saisons de Harley Quinn sont offertes, en français et en anglais, sur Netflix !