Les Reines dans l’arène

Attachez vos perruques ! La Queen of the North sera au Casino de Montréal le 6 août. Son message : les drag queens sont là pour de bon. Entrevue avec la plus célèbre des reines de chez nous.

« L’idée même de se travestir est un acte de protestation. Drag est un acte politique », nous dit Brooke Lynn Hytes avec assurance, et sa justesse donne toute la force à l’essence de son discours. « Les drag queens se sont battues pour nous et maintenant, c’est à notre tour de nous battre pour elles », continue-t-elle. Lors des émeutes de Stonewall le 28 juin 1969, les drag queens ont joué un rôle primordial dans les manifestations qui ont permis le mouvement international des célébrations de la Fierté 2SLGBTQ.

La visibilité des drag queens a augmenté avec le combat pour la libération et l’égalité des minorités sexuelles. On a commencé à produire de grands spectacles célébrant l’art drag comme une forme d’expression artistique, on a vu les drag queens dans des films à succès sur le grand et le petit écran, au théâtre, sur Broadway et dernièrement dans les populaires émissions de télé-réalité de RuPaul’s Drag Race. Si l’art de la drag a pris une place considérable dans la culture populaire, c’est qu’il a séduit le grand public avant d’être l’objet de violentes protestations. Les attaques récentes contre les drag queens, que ce soit au Québec ou dans le reste du Canada, sont dirigées vers toutes les communautés 2SLGBTQ. Ces répressions sont réfléchies et calculées par des groupuscules conservateurs qui prennent les drags pour une cible facile parce que certains ignorent que l’exagération, qui est au cœur de la drag, dépasse le simple travestissement.

« Nous faisons partie de la même communauté et nous devons nous défendre et nous protéger l’un.e l’autre », nous dit Brooke Lynn Hytes. « Ma vie a changé pour le mieux après ma participation à RuPaul’s Drag Race et actuellement je suis ravie et fière d’être l’hôtesse de Canada’s Drag Race. Lors du spectacle au Cabaret du Casino de Montréal le 6 août, je serai en drag, je serai en show, et ce sera extraordinaire. » La soirée est présentée par NOUS, qui célèbre les talents de chez nous sur les écrans. Le sujet emballe la belle, qui « adooore Ryan Reynolds » et est une « fan finie de Letterkenny. Et bien sûr, il ne faudra pas manquer la quatrième mouture de Canada’s Drag Race », conclut-elle en riant. 6



INFOS | Les Reines dans l’arène au Cabaret du Casino de Montréal, dimanche 6 août, 20 h. Avec Brooke Lynn Hytes, en compagnie de Gisèle Lullaby, Pythia, Tynomi Banks, Fiercalicious, Boa et Bombae.