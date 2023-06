Festival Mtl en Arts, plus coloré que jamais

Pour cette 24e édition, ce festival nous en mettra plein la vue du mercredi 28 juin au dimanche 2 juillet inclusivement. Cette manifestation artistique se tiendra principalement entre Alexandre-DeSève et Champlain sur la rue Sainte-Catherine Est. Artistes exposant.e.s, artistes participant.e.s aux différentes activités proposées, il y en a pratiquement une centaine ! Et il ne faudra pas oublier la parade festive du 1er juillet orchestrée par le STUDIO ZX.

Encore cette année, le public aura la chance de se promener et d’échanger avec l’ensemble des artistes exposant.e.s et, nous l’espérons bien, les encouragera en se procurant quelques œuvres. « Pour cette édition-ci, plus de 40 % des artistes proviennent de la diversité sexuelle et de genre, des Premières Nations, de minorités visibles, etc. De plus, 50 % des artistes exposants sont nouveaux, donc ils seront là pour la première fois ! Il y a un bel équilibre à la fois entre les styles et les artistes émergents et reconnus », explique Stéphane Mabilais, le directeur général du Festival Mtl en Arts.



Parmi la quarantaine d’artistes exposant.e.s, on retrouvera les créations extrêmement

colorées de Miguel Lopez, Riesbri ou encore de Sylvain Rolando.

Miguel Lopez — Garçon Bonbon

Détenteur d’un baccalauréat en design graphique de l’université UPAEP (Mexique), en 2006, Miguel Lopez remporte en 2019 le concours d’illustrations Boys With Plants d’Australie sur Instagram avec Boys With Plants T-Shirt qui le propulse sur la scène internationale. Cette compétition l’amène à créer des personnages principalement en lien avec la communauté LGBTQ+ et à s’orienter vers des œuvres sympathiques illustrant cette communauté. La même année, on demande à Miguel Lopez de peindre une murale extérieure pour le festival Montréal Complètement cirque. En 2020, il participe à l’exposition en ligne Fierté 360 avec la galerie Gallea pour Fierté Montréal. Par la suite, en 2021, il a également exposé avec Gallea lors de Fierté Montréal sur la rue Sainte-Catherine dans le Village, cette fois sur un panneau lumineux. En ce moment, il travaille principalement l’illustration digitale pour des supports papier et textile. Miguel Lopez expose ses œuvres aussi dans des cafés et sur les divers réseaux sociaux.

https://www.instagram.com/garcon.bonbon



L’artiste Riesbri est autochtone et membre des communautés LGBTQ+.

Détentrice d’un baccalauréat en beaux-arts de l’Université Concordia avec une majeure en sculpture, depuis 2018, Riesbri a participé à une multitude d’expositions collectives autant à Québec qu’à Montréal, y compris pour Montréal Art souterrain. Née au Paraguay et ayant grandi au Brésil, elle réside maintenant à Montréal. Sa pratique combine le travail du bois, le moulage, le travail du métal, la céramique, la peinture et le design pour créer des dialogues uniques entre des éléments abstraits et formels. Bien que la sculpture soit son intérêt principal, elle est également peintre, une pratique fortement influencée par sa sculpture. Riesbri cherche à explorer le dialogue entre l’humain et la sculpture et les diverses pratiques artistiques.

https://www.riesbri.com



Sylvain Rolando — Illustrateur Oh Mon Doux !

L’an dernier, Sylvain Rolando s’est fait remarquer par son exposition au Café Espresso Bar (sur Atateken), ainsi que pour sa participation à une vente trottoir de la SDC du Village ou encore à Fierté Montréal. Ses illustrations très proches de la BD ont connu un franc succès. « Mtl en Arts a été ma première expérience de vente dans la rue, dit-il. Après maintenant un an de participation à des marchés variés, je remarque que c’est l’une des plus achalandées et des plus plaisantes que j’ai pu expérimenter. Les rencontres sont diverses, la majorité des passants cherchent à décorer leurs murs, et quelques fins connaisseurs d’art échangent leurs inspirations. Les animations rythment le festival tout en couleur. Faisant de l’art homoérotique, je suis enchanté de voir que le festival a mis un tel accent sur la diversité 2SLGBTQIA+. J’ai hâte de découvrir ce que l’édition 2023 nous réserve. »

@ohmondoux.art



Le projet L’Art qui redonne est dédié cette année à RÉZO. Les artistes peindront ainsi des œuvres qui seront ensuite vendues et une partie des profits de ces ventes ser[a] reversée à ce groupe communautaire faisant de la prévention des ITSS (infections transmissibles par le sexe et par le sang). Cet organisme a choisi ici les artistes Alex Stratulat et Nora Kelly.

Nora Kelly (elle) est muraliste, peintre à l’huile et illustratrice basée à Montréal. Au cours de ses études de premier cycle à l’Université Concordia, Kelly a passé un an à l’étranger à Mexico et a fait son apprentissage auprès de la société de peintures murales Street Art Chilango. Elle est tombée amoureuse du dynamisme de l’art au Mexique et est revenue au Canada avec le désir d’apporter de la couleur dans les rues d’ici, tout en gardant ses services abordables et accessibles à toustes. Lorsque la pandémie a frappé et que le travail à domicile est devenu sa seule option, elle a élargi sa pratique artistique à la peinture à l’huile sur toile et aux illustrations. Actuellement, elle est fière d’être membre de la collection Art Volt (un réseau des meilleur.e.s diplômé.e.s de Studio Arts de Concordia). Son travail à la maison l’a menée vers une création en tant qu’illustratrice éditoriale indépendante, collaborant ainsi avec plusieurs médias, y compris le Capital Daily (de Victoria, en Colombie-Britannique), le EVENT Magazine, The Writer’s Union of Canada ou encore le site The Tyee (de Vancouver). Nora Kelly a aussi réalisé une série d’affiches pour des concerts ou des festivals. La collection de peintures de Kelly comprend plusieurs paysages aux couleurs chatoyantes, ainsi que des portraits inspirés du Mexique comme celui des révolutionnaires Emiliano Zapata (Salazar) ou encore de Pancho Villa.

https://www.norakellyart.com



Pour sa part, Alex Stratulat a fait des études en art et en design. Stratulat connait les fins détails de la création physique et numérique. Ses accomplissements académiques incluent un baccalauréat en arts de l’OCAD University (Université de l’École d’art et de design de l’Ontario) et une maitrise en ‘’Shoe Design’’ à Polimoda, en Italie. Son œuvre se trouve à l’intersection de la connaissance de soi et de la mode, tout en mettant de l’avant la couleur. Stratulat croit en l’art comme une représentation intime de son soi-même. Cette philosophie guide la création et la diffusion de son travail. En effet, lorsqu’on observe ses créations, principalement des portraits, elles sont abondamment colorées, vibrantes et avoisinent autant le pop art que la BD.

https://alexstratulat.com



Défilé ArtCarnaval 3

De 18 h à 19 h 30, partant de la rue Aateken et se dirigeant vers Papineau, toute une joyeuse troupe mettra soudainement beaucoup d’entrain dans le secteur, ce sera un moment de pur bonheur où toutes les différences se mêlent et célèbrent ensemble, sous le soleil éclatant du 1er juillet. Préparez-vous à être transporté.e.s dans un monde féerique, où le jour devient nuit et où la diversité s’épanouit avec fierté. « De la musique, de la danse, des artistes de cirque et des drags, ce sera un défilé très festif et dynamique », dit Stéphane Mabilais.



Dès les premières notes de la fanfare envoûtante de Burning Brass Band, l’effervescence s’emparera de l’artère. Une joyeuse troupe d’artistes issu.e.s de l’underground montréalais illuminera le défilé de ses multiples talents pour séduire la foule par ses performances incroyables. Alors, osez vous vêtir de vos tenues les plus extravagantes et rejoignez-nous dans une ambiance déjantée, où chacun.e est invité.e à être pleinement soi-même. ArtCarnaval, pour sa troisième édition, fait renaitre à nouveau le Village dans une explosion de couleurs et de rires contagieux. « Car, oui, les gens sont invités à se costumer pour faire partie de la fête […] », rajoute Stéphane Mabilais. Ici, STUDIO ZX, expert en créations envoûtantes, coordonne cet événement annuel avec passion et talent. « Venez vous joindre à nous pour vous célébrer, pour partager votre éclat et votre authenticité. Montréal et son Village vous ouvrent leurs bras accueillants, prêts à vibrer ensemble dans cette expérience unique ! » 6

INFOS | http://www.mtlenarts.com