Manifestation du 4 juillet : la population du Village voulait se faire entendre

Malgré la chaleur et l’humidité, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées le 4 juillet pour exprimer leur désir de voir du changement dans le Village lors de la manifestation «J’aime mon Village», le 4 juillet. Les citoyens et commerçants du Village voulaient que les élus locaux, présents dans la salle du conseil d’arrondissement de Ville-Marie à la Place Dupuis, puissent entendre de l’intérieur le bruit à l’extérieur. Sifflets, clochettes et autres objets servaient à cet effet et les gens en ont fait un bon usage. L’un des organisateurs principaux, Christian Généreux, avait été admis quelques minutes dans la salle du conseil pour poser deux questions qui avaient été largement diffusées au préalable sur les réseaux sociaux.

Évidemment, les réponses des élus ont été «décevantes» de l’avis même de Christian Généreux au sortir de sa présentation devant les élus. «On va continuer, on ne lâchera pas […] ce n’est qu’un début […] On va tout faire pour obtenir plus de réponses [et d’actions]», a lancé Christian Généreux. À noter que la mairesse de Montréal et de l’arrondissement de Ville-Marie, Valérie Plante, était absente ce soir-là.

Manifestation J’aime mon Village – photo Andréa Robert Lezak Manifestation J’aime mon Village – photo Andréa Robert Lezak

Cette manifestation avait été organisée afin que les résidents, commerçants et visiteurs du Village puissent ventiler leurs frustrations, mais de manière amusante et pacifique, face à une situation d’insécurité, d’insalubrité, de commerce et de consommation de drogues sur la voie publique, etc., sur la rue Sainte-Catherine, entre autres. En plus de «J’aime mon Village», les manifestants ont scandé à répétition «On veut des actions !».

Le tout était parti de l’annonce, le 22 juin dernier, de la toute nouvelle «Stratégie d’intervention collective pour le Village», un plan qui est issu des rencontres du Forum du Village tenu en septembre 2022, et qui a été jugé comme insatisfaisant par la plupart des résidents du secteur.

Manifestation J’aime mon Village – photo Marc Landreville

«On a la preuve ici aujourd’hui qu’on aime notre Village, mon j’adore mon Village, a presque harangué à la foule Kat Coric, l’autre organisatrice principale de la manifestation. S’il y a bien un endroit où il faut être c’est ici et maintenant ! C’est clair qu’on veut avoir un changement dans le Village. […] Il faut travailler ensemble à trouver des solutions. […] Les commerçants sont de plus en plus fatigués et à chaque jour un peu plus [de cette situation-là].» La foule applaudissait et faisait du bruit. Kat Coric a aussi parler des nombreux jeunes de la rue, «n’oublions pas que ce sont des fils et des filles de quelqu’un, des êtres humains, qu’ils ont un cœur [et qu’ils ont besoin d’aide]».

Manifestation J’aime mon Village – photo Marc Landreville

Sur les nombreuses pancartes on pouvait y lire : Assez de blabla, on veut des actions ; Notre Village, on le ménage ; Redonner au Village ses vraies couleurs ; Nous sommes le Village ; Ensemble pour un Village sécuritaire, notre Village ; Les ministres Fitzgibbon, Dubé, Carmant, Rouleau, Duranceau, Bonnardel… où êtes-vous ? Sur d’autres pancartes on interpellait aussi le député et ministre fédéral Steven Guilbeault dont la circonscription couvre le territoire entier du Village (comté de Laurier-Sainte-Marie). Certaines pancartes s’adressaient directement à la mairesse de Montréal : «Et si c’était dans Rosemont Valérie ?».

Christian Généreux a remercié les partenaires et donateurs, dont la Société de développement commercial (SDC) du Village, l’organisme RÉZO, le Conseil québécois LGBT et le magazine Fugues, entre autres. De plus, grâce aux 4000$ amassés, une campagne de cartes postales et d’autres événements se poursuivront afin de faire pression sur les différents paliers de gouvernements à présent. «C’est clair qu’on va poursuivre […] il y aura une suite», a indiqué Christian Généreux devant la Place Dupuis.

Manifestation J’aime mon Village – photo Marc Landreville

Les gens s’étaient rassemblés au parc de l’Espoir, à l’angle de Sainte-Catherine et de Panet, avant de se diriger vers les bureaux de l’arrondissement de Ville-Marie, sur de Maisonneuve au coin de Saint-Hubert.

La foule s’est dispersée dans le calme et la bonne humeur vers 18h52 après un dernier mot de remerciement de Louis-Alain Robitaille, du groupe Carré Rose.



INFOS | Visitez jaimemonvillage.org

Manifestation J’aime mon Village – photo Andréa Robert Lezak