Sarah Brightman de retour en novembre à la Place Bell

Maintenant une tradition annuelle, et une célébration de la période la plus réjouissante de l’année, la tournée « A Christmas Symphony » de la plus populaire soprano au monde et légendaire artiste nommée aux prix GRAMMY, Sarah Brightman sera de retour en Amérique du Nord pour 22 concerts enchanteurs en novembre et en décembre!

Sarah Brightman, la soprano la plus populaire au monde et une ambassadrice des Artistes pour la paix de l’UNESCO, a vendu plus de 30 millions d’albums, a remporté des prix dans plus de 40 pays et cumule plus d’un milliard d’écoutes en continu mondialement.

Elle a été la première interprète du rôle de Christine Daaé dans la comédie musicale internationalement célèbre The Phantom of the Opera, à la fois sur les scènes du West End et de Broadway. Elle a participé à des événements prestigieux tels que le Concert pour Diana, les Kennedy Center Honors, et les Jeux olympiques de Barcelone et de Beijing.

Ses albums Eden, La Luna, Harem, Symphony et Dreamchaser se sont tous retrouvés au sommet des palmarès de Billboard et ont fait l’objet de tournées mondiales. Son plus récent album studio complet, HYMN, est paru en 2018 et a fait son entrée au #1 des palmarès Classical et Classical Crossover de Billboard.

La tournée mondiale HYMN a commencé en Amérique du Sud en septembre 2018 et s’est conclue dans sa ville natale, Londres, en novembre 2019. Brightman a vu son exceptionnelle contribution à la musique et au théâtre être reconnue par l’obtention d’une étoile sur la majestueuse Hollywood Walk of Fame.

Sarah Brightman / A Christmas Symphony — photo credit : Oliver Sommers



L’an dernier, A Christmas Symphony a voyagé jusqu’au Japon et en Asie du Sud-Est, où les concerts ont reçu des ovations debout et des critiques élogieuses. Autant les fans que les critiques ont été charmés par le plus merveilleux événement du temps des fêtes!

A Christmas Symphony de Sarah Brightman est un incroyable succès du temps des fêtes! … une voix si angélique qu’elle vous amène littéralement jusqu’à une puissance supérieure »



Accompagnée par un orchestre, une chorale et des invités spéciaux, Sarah interprétera de nombreux classiques du temps des fêtes et ses plus grands succès lors de ce spectacle magique. La tournée commencera le mardi 21 novembre à la Place Bell de Laval et se conclura à Sugar Land, TX le 20 décembre. A Christmas Symphony démontre véritablement le talent unique de cette artiste qui nous offre un superbe et glorieux cadeau à déballer : un concert de Noël inoubliable durant la période la plus réjouissante de l’année.

Pour ajouter un peu de « givrage des fêtes », joignez-vous au « Winter Wonderland » VIP de Sarah pour une expérience premium incroyable! Trois (3) forfaits VIP fabuleux sont disponibles, alors il y a quelque chose pour tous. Un cadeau de Noël mémorable pour vos proches ou vous-même!



BILLETS EN VENTE : evenko.ca

Billets et forfaits « Meet & Greet » VIP pour « A Christmas Symphony » : ICI

Veuillez visiter www.sarahbrightman.com pour avoir plus d’informations.