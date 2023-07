Programmation robuste, vedettes et son immersif pour l’édition 2023 de îLESONIQ

Le week-end des 12 et 13 août sera un inoubliable party sur l’île Sainte-Hélène, avec comme toile de fond le spectaculaire horizon montréalais, alors que performeront certains des meilleurs artistes au monde.

Le plus important festival de musique dance au Canada offrira aux fans un vaste éventail de performances par des artistes ayant comme unique mission de les faire bouger. Mais il vaut mieux arriver tôt pour l’édition 2023 d’îLESONIQ, afin de ne manquer aucun des sets incroyables !

îLESONIQ n’aura lieu que dans quelques semaines, mais l’excitation commence déjà à se faire sentir depuis que l’on connait la liste impressionnante d’artistes extraordinaires qui participeront au festival cette année, avec en têtes d’affiche The Chainsmokers, Martin Garrix, Above & Beyond, Alesso, Deadmau5, Slander, mais aussi Ray Volpe, Afrojack et Agents Of Time, pour n’en nommer que quelques-uns.

La bonne nouvelle est que la programmation est construite de manière à ce que les fans n’aient pas à choisir entre leurs artistes préférés, car chaque scène sera consacrée à un style musical précis : la scène Oasis Bell, l’une des plus grandes scènes mobiles en Amérique du Nord, accueillera les artistes grand public et EDM durant tout le week-end, avec des éléments visuels et sonores à la fine pointe de la technologie, ce à quoi s’attendent les adeptes d’un festival de haut niveau comme îLESONIQ.

Cette année, la scène Oasis Bell présentera une sélection particulièrement impressionnante de grands noms, incluant Afrojack suivi de Alesso et The Chainsmokers le samedi. Dimanche, les sonorités uniques de deadmau5, Above & Beyond et Martin Garrix seront à l’honneur dans le cadre d’une succession de performances vertigineuses qui raviront assurément les festivaliers et festivalières.

La scène Mirage s’adressera aux inconditionnel.le.s de musique bass et, considérant que Montréal est l’une des capitales mondiales de ce genre, l’intensité sera au rendez-vous durant tout le week-end, qui inclura une session très attendue de Voyd en clôture du festival. La scène NEON Coca-Cola livrera le meilleur de la musique house et techno, avec des performances de Elderbrook, Agents of Time et Stephan Bodzin, ainsi qu’un set B2B de ANNA et Sama’ Abdulhadi en exclusivité canadienne. De plus, les fans atteindront le nirvana auditif en dansant sur des four-on-the-floor beats grâce à un système de son quadriphonique !

Avec une programmation robuste promettant deux journées complètes d’action ininterrompue en compagnie des plus grands noms de la musique électro, on conseille à la foule festivalière d’arriver assez tôt afin d’éviter l’attente durant les heures de pointe… mais n’ayez crainte, chaque moment du week-end sera mémorable !

Et ne manquez pas îLESONIQ en ville le vendredi soir !

INFOS | https://www.ilesoniq.com