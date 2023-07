Une FIERTÉ format géant est annoncée

Fierté Montréal promet de nous en mettre plein la vue du 3 au 13 août prochain ! Près de 350 artistes du Québec et du monde entier fouleront les scènes du plus grand festival des communautés 2SLGBTQIA+ de la francophonie, alors que le défilé (oui, il aura lieu) s’annonce particulièrement mémorable.

Fugues a discuté avec Chris Ngabonziza, directeur de la programmation de l’événement.



Plusieurs lieux

Cette année, la majorité des grands spectacles sera présentée durant la première fin de semaine aux Jardins Gamelin et pendant la deuxième sur l’Esplanade du Parc olympique. « On veut des festivités qui s’amplifient comme un crescendo, explique le directeur de la programmation. C’est important pour nous de commencer aux Jardins, près du Village, afin de soutenir le quartier et ses commerces pour qui la période de la Fierté est immense. »

Malgré les commentaires de certaines personnes qui considèrent l’Esplanade trop loin du Village, l’édition 2022 a prouvé que l’espace était avantageux pour plusieurs raisons. « Plusieurs témoignages nous ont confirmé que l’expérience était beaucoup plus intéressante au Parc olympique, dit Chris. C’est plus facile d’assurer la sécurité de nos communautés. On peut offrir des spectacles sur deux grandes scènes et accueillir beaucoup plus de monde. La grande scène TD peut accueillir jusqu’à 20 000 personnes, alors qu’environ 10 000 personnes peuvent se réunir devant la scène Loto-Québec. » Il indique au passage que le trajet de métro pour rejoindre les stations Papineau et Beaudry est d’une durée similaire à la marche entre le parc des Faubourgs et le Village.



Drag Superstars sur les stéroïdes

Il se pourrait que l’édition 2023 du spectacle réunissant les drag queens propulsées par les franchises de RuPaul’s Drag Race — et quelques autres artistes drags en ascension — soit la plus grosse de l’histoire ! « On a élaboré le plus gros casting depuis longtemps ! La franchise Rupaul produit tellement d’étoiles qu’on a l’embarras du choix. En plus, elles tripent toutes à venir à Montréal. Elles disent souvent que c’est le meilleur show de drag au monde. » L’animatrice Rita Biga tient elle aussi à offrir une expérience encore plus satisfaisante. « Rita veut que ce soit un peu plus grand chaque année et elle a de très bons contacts. Juste cette année : on a sept gagnantes. C’est formidable ! »

En effet, Montréal aura l’occasion de voir Aquaria (gagnante saison 10 – États-Unis), Drag Couenne (gagnante saison 1 – Belgique), Envy Peru (gagnante saison 1 – Hollande), Gisèle Lullaby (gagnante saison 3 – Canada), Icesis Couture (gagnante saison 2 – Canada), Vanessa Van Cartier (gagnante saison 2 – Hollande), Yvie Oddly (gagnante saison 11 – États-Unis), ainsi que Jimbo, Alexis Mateo, Heidi N Closet, Heaven Genderfck, Laddy Boom Boom, Kerri Colby, Johnny Jones, Landon Cider, Marcia Marcia Marcia, Vanity Milan, Océane Aqua-Black et Will Charmer, jeudi le 10 août.



Majestix

Le samedi 12 août, quelque 25 des artistes les plus en vue de la scène drag québécoise brûleront les planches pendant des heures. N’ayant absolument rien à envier aux prestations des drags de RuPaul, et se révélant parfois encore plus époustouflants en raison de la présence d’interprètes en danse et d’accessoires qui viennent pimenter le tout, les numéros de Majestix seront présentés par deux êtres hors de l’ordinaire : Rock Bière et RV Métal, le couple royal de la drag québécoise, qui animeront le spectacle à grand déploiement pour une deuxième année consécutive. « L’an passé, c’était la première fois que le show était animé par deux drag kings qui sont des femmes et qui forment un couple. J’aimais la symbolique. C’était un choix politique et social. »

Chris Ngabonziza croit que leur deuxième expérience sera encore meilleure que la première. « J’avais envie qu’elles reviennent en appliquant tout ce qu’on a appris en 2022, alors qu’on vivait une première édition devant public au Parc olympique. C’était unanime dans l’équipe comme décision. Elles ont de super bonnes relations avec les autres drags et elles ont été très actives toute l’année avec leur spectacle CISEAUX et plusieurs autres projets. » Parmi les artistes, on remarque une quinzaine de numéros de la relève, soit 40 % de la programmation.



T-Dance avec une touche féminine

Si le party T-Dance est reconnu comme un groupe de gars qui dansent torse nu, saviez-vous que le concept avait été fondé par des lesbiennes à l’origine ? « Je voulais faire un petit clin d’œil à cette réalité historique, dit Chris. Sur les trois DJ du T-Dance, je tenais à ce qu’il y ait une femme. Donc, aux côtés de DJ K. Nox et de DJ Tdon, il y aura Kampire, une femme queer ougandaise qui est en train d’exploser sur les scènes européennes. Ce choix était aussi un double statement, avec toutes les lois qui sont passées contre les personnes de nos communautés en Ouganda ces temps-ci. » Le party du dimanche après-midi 13 août vibrera également au rythme de Remesha Drums, un ensemble de percussions originaire du Burundi et basé à Ottawa depuis plus de deux décennies.



Le fameux défilé

Presque chaque fois que Fierté Montréal communique une information sur les réseaux sociaux, depuis près d’un an, plusieurs personnes leur rappellent — souvent de manière cinglante — l’annulation du défilé en 2022. « C’est devenu une espèce de trauma professionnel pour moi, explique Chris Ngabonziza. Notre équipe essaie de s’en servir comme un carburant pour faire un sans-faute. On travaille très fort. Des fois, j’arrive à 7 h et je repars à 20 h pour réussir à monter des shows de cette ampleur. »

L’équipe se permet d’ailleurs d’inviter toutes les personnes qui les critiquent à s’impliquer pour améliorer l’événement. « On peut s’inscrire en tant que bénévoles en visitant le tout nouveau site de Fierté, qui est beaucoup plus facile à naviguer qu’avant. » Rendez-vous sur le boulevard René-Lévesque le dimanche 13 août dès 13 h. « De très grandes surprises pimenteront le défilé », ajoute Chris.



Me joke-tu ?

Si les spectacles de musique, les shows de drags, les soirées cinéma, les bals, les partys et les conférences sont monnaie courante à Fierté Montréal, l’humour prend de plus en plus de place. « L’année dernière, on avait essayé une formule mariant l’humour et la poésie, mais je crois qu’il est préférable de les mettre en lumière séparément », affirme le directeur. Cette année, la soirée d’humour Me joke-tu? sera présentée au National (jeudi 3 août) avec les hilarantes Acadiennes Chiquita Mère et Sami Landri à l’animation. Au programme, seulement des humoristes queers : Justine Philie, Erika Suarez, Charlie Morin, Maxime Ève Gagnon, Portia K et Kě Xīn Li.



Spectacles en crescendo

Côté musique, on débutera avec la soirée XoXo (vendredi 4 août), alors que des artistes d’ici brilleront de tous leurs feux aux Jardins Gamelin. Tour à tour, G.Mako, Chivengi, Kinkead, hadaxxah et Scary prendront le micro. Le 9 août, la soirée Immix réunira au Parc olympique Joe Bocan, Édith Butler, Coco Béliveau, Klô Pelgag, Lumière, Naomi, Blaxck Cxsper, Cassa, Jade Above, Kanen, Samuele, River et Studio ZX. Le lendemain, les femmes de la diversité sexuelle et de genre prendront le contrôle de Feminix, avec les voix de Ju!ce, Narcisse, BLK PRL et Barbara Butch, ainsi qu’une série d’ateliers sur l’art de la performance drag king.

La grande vedette de calibre mondial Mýa sera de passage à Fierté Montréal le vendredi 11 août dans le cadre de la soirée Distinxion, qui accueillera également Idman, Vivek Shraya, Aime Simone, Nakhane et Thomas Klaus Rohe. Le même soir, les personnes BIPOC des communautés queers seront célébrées durant le spectacle Xcellence avec, tour à tour, Teykirisi, Honeydrip, pony, A$H BANKS, San Farafina, Queer Bodies et Studio ZX.

Le samedi 12 août, la soirée SuXession réunira des artistes phares de la scène underground queer montréalaise : Chris Cool (fka Antoine93), Artin Avaznia, Miss Chris Marlot, Mossy Mugler, Ms. Boogie, Myst Milano, sam blake, Sisi Superstar et Syana. Le spectacle de clôture (dimanche 13 août) sera quant à lui assuré par l’étoile montante Rêve, qu’on annonce comme la prochaine star internationale.



La programmation compte également un lot d’événements militants et festifs, allant de Fierté littéraire au Party de la communauté trans, en passant par le Kiki Ball, le BBQ lesbien, la soirée de danse puppy, des expositions, des projections de courts métrages, des conférences et les fameuses Journées communautaires du vendredi 11 et du samedi 12 août sur la rue Sainte-Catherine.



INFOS | https://www.fiertemontreal.com