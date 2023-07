Qui sera sacrée Reine incontestée du lip sync?

Attention! Attention! Les paillettes et les perruques fuseront de toutes parts alors que se mesureront dans une Bataille Royale la prodigieuse drag queen Barbada et les extraordinaires personnages du mondialement célèbre Cabaret Décadanse au Théâtre Palace de Saguenay, les 26 et 27 juillet prochains à 20 h 30.



Dans ce cabaret survolté, produit par le Théâtre La Rubrique, où les verres s’enchaîneront alors que le public s’éclatera, une bataille musicale haute en couleur fera rage. Qui, parmi les divas de chair ou bien de mousse, sera sacrée Reine incontestée du lip sync? Ne manquez pas ce combat sans merci présenté en première mondiale dans le cadre du Festival international des arts de la marionnette à Saguenay (FIAMS)!

Bataille Royale — photo Katja Tamminen

Les billets pour assister à ce spectacle qui en mettra plein la vue et les oreilles sont disponibles dès maintenant en ligne à fiams.com ou en téléphonant au 418 542-5521.



L’expérience FIAMS

Prolongez votre séjour à Saguenay pour vivre l’expérience du plus grand festival des arts de la marionnette au Canada. Du 25 au 30 juillet, des artistes venu·es des quatre coins du monde s’y rassembleront. Le festival propose une programmation exceptionnelle comptant 45 spectacles extérieurs ou en salle, 11 expositions et une panoplie d’animations populaires pour toustes.

Laissez-vous surprendre par les nombreux spectacles, les cabinets de curiosités, les marionnettes géantes et les personnages fabuleux.



INFOS | Le FIAMS, du 25 au 30 juillet, partout à Saguenay!

www.fiams.com