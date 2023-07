Une candidate de Drag Race France victime d’une agression homophobe

Kitty Space, éliminée de la saison 2 de Drag Race France, a été violemment agressée le dimanche 16 juillet à Paris. Un acte ouvertement homophobe.

« J’en ai marre. Marre du racisme et marre de l’intolérance. Je viens de me faire agresser. Pour quelle raison ? Car je suis libre, et je le serai toujours. Car je suis gai, queer, drag queen », a posté la candidate d’origine asiatique sur son compte Instagram. Le message est accompagné d’une photo où l’on aperçoit son visage tuméfié d’un œil au beurre noir.

Sur les réseaux sociaux c’est toute une communauté qui a apporté son soutien à l’artiste.

instagram.com/kitty___space

Si Kitty Space est connue du grand public français depuis son apparition dans la populaire émission Drag Race France, c’est en tant qu’Antoine, son nom civil, que l’agression a eu lieu.

Au média « Le HuffPost », il raconte avoir été abordé par un homme dans la rue, qui lui aurait demandé une cigarette avant de « vriller » et de l’agresser verbalement et physiquement. « Il a commencé […] à proférer des insultes homophobes. J’ai pris des coups, je me suis défendu et il a pris la fuite », explique-t-il au média.

S’il préfère laisser cette histoire derrière lui, le jeune homme a l’intention de porter plainte.