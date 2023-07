Une Place renouvelée à l’image de la piétonnisation 2023

Inaugurée le 29 juin dernier, la Place du Village, entre Atateken et Wolfe (en face du Cabaret Mado), est un espace renouvelé pour l’été. Cet endroit à vocation sociale et culturelle appelle à la discussion, à l’inclusion, à la célébration des connexions et aux jeux, grâce aux aménagements ludiques conçus par Castor et Pollux. On y retrouve une zone de minigolf, du mobilier suspendu, ainsi que divers jeux à emprunter gratuitement. Un nouveau système d’éclairage tel une canopée de nénuphars y a fait son apparition, ainsi que des tables et des chaises sous les arbres pour plus de fraîcheur. Plus végétalisée et plus scintillante grâce aux boules disco qui sortent du sol ici et là, la Place du Village s’inscrit dans le décor de la piétonnisation créé par Castor et Pollux « Entre lianes et paillettes ». Pour s’occuper de l’endroit, on a fait appel à l’expertise du Groupe information travail (GIT) qui participe au projet avec un groupe d’intervenant·e·s et employé·e·s (voir autre section à ce sujet). Pour en savoir plus, sur la Place du Village nous avons interrogé Gabrielle Rondy, la directrice générale de la SDC du Village.

Quel est le concept qui sous-tend l’aménagement de cet été ?

Le concept, imaginé par la firme de design Castor et Pollux, a pour objectifs de proposer des lieux de rencontres et d’échanges pour les visiteur·euse·s et touristes lors de la belle saison, mais aussi de créer un milieu de vie animé pour les résident·e·s du secteur et les communautés qui fréquentent le Village. Avec les installations, qui font aussi office de mobilier urbain, on voulait que les gens s’approprient des aménagements qui nous plongent dans un décor inusité et extravagant, à l’image du quartier.

La proposition artistique de Castor et Pollux offre un cadre épuré et chic pour mettre en valeur les éléments scintillants, la végétation et les animaux aux motifs exubérants, mais surtout les personnes qui viennent dans le Village. Ce sont elles qui font les couleurs de notre quartier!

Cette année encore, la SDC a pu compter sur la participation d’un comité consultatif formé d’une vingtaine de membres de la SDC, des résident·e·s, des commerçant·e·s, et des personnes issu·e·s des communautés de la diversité, qui nous ont guidé à travers chaque étape du projet. On a ainsi pu s’assurer que ce nouveau concept répond aux attentes et aux besoins des personnes qui fréquentent et vivent le Village.

Que peut-on espérer d’un lieu ludique comme la Place du Village?

La Place du Village, c’est un espace de socialisation et de rencontre qui vit naturellement dans le quartier. À toute heure du jour, on voit des personnes de tous âges, des familles et des curieux·se·s qui viennent emprunter gratuitement du matériel de jeu. Il y a deux semaines, un groupe de jeunes étudiant·e·s en médecine, venu·e·s du Koweit pour faire leur résidence à McGill, sont venu·e·s

découvrir le quartier. Ces étudiant·e·s ont tout de suite voulu essayer les installations à la Place du Village et les jeux offerts, en prenant quelques « selfies » au passage. Avec un lieu interactif et un paysage qui sort de l’ordinaire, chaque angle devient un décor pour se prendre en photo, et c’est très bénéfique pour l’attractivité du Village.

Quelle est la contribution du GIT à la Place du Village ?

Avec la collaboration entre le Groupe Information Travail (GIT) et la SDC à la Place du Village, on souhaitait joindre l’utile à l’agréable en s’associant à un organisme qui œuvre depuis 35 ans auprès de personnes éloignées du marché du travail, et parfois à risque d’itinérance. Cela permet aux employé·e·s du programme de se professionnaliser avec la variété de tâches effectuées, d’interagir avec une clientèle en tout genre et de se construire une boîte à outils qui favorisera leur intégration au monde du travail. Vous pouvez profiter des activités offertes à la Place du Village et rencontrer les brigades du GIT du dimanche au mercredi, entre 9h et 21 et du jeudi au samedi, de 10h à 22h!

La sécurité est un enjeu crucial cette année pour le Village, comment faire de la Place du Village un espace plus sécuritaire et inclusif pour tout le monde ?

La cohabitation et le sentiment de sécurité sont des défis très importants pour le Village. On l’a constaté dans les dernières années avec les confinements que la pandémie a entraînés : moins les gens fréquentent certains espaces, plus l’équilibre des dynamiques sociales se fragilise. Avec la Place du Village, on vient inverser la tendance. Les aménagements développés sont conçus pour favoriser l’achalandage et inviter le public s’approprier ces installations. Cela contribue ainsi à une surveillance naturelle des lieux en plus d’offrir des espaces ludiques et agréables pour toustes.

Après un mois d’ouverture, le bilan est très positif en matière de cohabitation et de fréquentation et nous sommes heureux·se·s de constater le succès de la Place du Village. Même si offrir des aménagements attractifs et interactifs est un pas dans la bonne direction, nous sommes conscient·e·s que ça ne répondra pas magiquement à tous les défis du secteur. Il faudra la participation de tous les acteur·rice·s mobilisé·e·s par la Stratégie d’intervention collective pour le Village, dévoilée par l’arrondissement de Ville-Marie en juin dernier et la SDC du Village compte y jouer un rôle actif. Nous vous invitons à consulter la Stratégie d’intervention collective pour le Village, pilotée par l’arrondissement de Ville-Marie, pour connaître tous les détails :

https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/9063-1_strategie_inter_collective_vf_web.pdf

• • •

Place du Village : une collaboration active du Groupe information travail (GIT)

Pour opérer la mouture 2023 de la Place du Village, la Société de développement commercial (SDC) du Village a fait appel au Groupe information travail (GIT) qui a plus de 35 ans d’expérience à accompagner des gens en vue de leur retour sur le marché du travail. En tout, huit personnes œuvrent à s’assurer de la propreté de la Place du Village, en plus d’accueillir les visiteur·euse·s et veiller à la sécurité de l’endroit.

Le GIT a été créé en 1986 par le RAPSIM (Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal) pour aider des personnes vivant avec des problématiques diverses et qui désirent effectuer un retour au travail par des programmes et ateliers de réinsertion offerts par ce groupe communautaire.

« C’est exceptionnel de pouvoir ainsi contribuer au rayonnement des activités de la Place du Village. Le GIT a déjà fait partie de la collaboration avec la CDC (Corporation de développement communautaire du Centre-Sud) et la SDC du Village dans le passé pour la dynamisation de ce secteur, mais cette forme-ci de coopération est nouvelle pour nous », explique Juli Lefebvre, la directrice générale du GIT.

« Ce qui est différent ici, c’est que c’est un service direct à la clientèle, indique Juli Lefebvre. Normalement, on fournit du personnel comme par exemple une brigade de propreté pour Milton-Parc et dans l’objectif d’avoir un impact positif là-bas. Nous avons de l’expertise avec des gens qui ont du mal à intégrer le milieu du travail. Ces gens peuvent rencontrer différentes embûches avant de pouvoir pleinement rejoindre le marché du travail. Donc, nous sommes là pour les soutenir. […] D’entrée de jeu, nous étions plus qu’enthousiastes de venir contribuer positivement à la Place du Village. On espère avoir un impact positif dans le quartier, en collaboration avec la SDC et d’autres organismes du milieu. »

« Il y a quatre employé·e·s et quatre superviseur·e·s intervenant·e·s totalisant ici 94,5 heures de présence par semaine, c’est vraiment beaucoup. C’est pourquoi ils sont en rotation pour ne pas les brûler, mais qu’ils aient de l’expérience à gérer la Place du Village », souligne Anne-Claude Belibi, coordonnatrice des programmes au GIT et coordonnatrice du projet de cette brigade de la Place du Village.

« Ce n’est pas notre rôle de faire de la médiation sociale à proprement parler, mais nous sommes très heureux·se·s de pouvoir y contribuer ici. La SDC du Village souhaitait assurer une présence sur le terrain et le GIT avait les ressources pour répondre à ce besoin. On fait ainsi une pierre deux coups en favorisant l’inclusion et l’intégration [au travail de différentes personnes] qui sont ici accompagnées par une équipe de superviseur·e·s intervenant·e·s à la Place du Village», poursuit Juli Lefebvre. Il faut bien le dire, pour le GIT, la brigade de la Place du Village est un projet pilote qui est appelé à se renouveler. Ici, c’est Anne-Claude Belibi qui a préparé le plan en vue de maximiser la présence de la brigade sur le territoire et de donner de l’expérience aux employé·e·s.

« C’est un beau projet, c’est un beau défi que de faire partie de la revitalisation du secteur, rajoute Anne-Claude Belibi. Bien sûr, ce n’est pas en un jour que ça va s’améliorer, que les choses vont changer… Mais à long terme, on espère que cela [la contribution du GIT] fera une différence dans le quartier. »

Plus d’infos sur : https://www.groupeinfotravail.ca

La Société de développement commercial (SDC) du Village remercie l’Arrondissement de Ville-Marie pour le soutien financier dans ses projets d’aménagements et événementiels, ainsi que le Journal de Montréal, partenaire média de l’été, et Coca-Cola Québec.

• • •

Madonna : Le Village compte briser un record Guinness!

Les 19 et 20 août, la diva Madonna devait monter sur les planches du Centre Bell pour le bonheur de ses milliers de fans lors du « Celebration Tour ». Comme on l’a appris, sa tournée devra être reportée pour des raisons de santé. Des dizaines de milliers d’amateur·rice·s devront patienter encore quelques mois pour voir leur idole sur scène… Qu’à cela ne tienne, la SDC du Village lance une invitation ambitieuse et décalée, comme seul le Village peut en proposer : Briser le record Guinness du plus grand nombre de personnes habillées en Madonna, le 19 août prochain, date initiale du spectacle. Voilà de quoi faire patienter les fans qui avaient pris leurs billets! Cela donne ainsi l’occasion de vivre l’expérience d’une toute autre façon.

Le spectacle, ce sont les afficionados eux-mêmes qui le feront, dans la rue pour l’occasion, accompagné·e·s de performances spéciale. Ici, la SDC du Village propose un concept unique, gratuit et ouvert à toustes, en pleine rue Sainte-Catherine, entre Alexandre-de-Sève et Champlain. Ce sera un événement pour rendre hommage à Madonna en célébrant dans le Village et de briser un record Guinness ensemble! D’abord, une station Instagrammable « glamour » pour célébrer la Madonne, avec des boules disco, de la végétation et du « bling ». Le tout alliant l’univers scintillant de l’icône à la thématique du décor urbain de l’été, soit « Entre lianes et paillettes ». Que serait un tel événement sans photobooth pour immortaliser votre soirée? Il sera aussi possible de partager les clichés immédiatement sur vos réseaux sociaux.

Mais ce n’est pas tout, Madonna a livré beaucoup d’albums au cours de sa longue carrière – et vendu plus de 335 millions de disques – , on a songé ici à créer un mur avec tous ces albums! Cela fait une autre occasion pour les participant·e·s de se prendre en photo. Ce n’est pas la seule surprise qu’on nous réserve pour l’événement. Sur scène, l’artiste Jimmy Moore, qui célèbre ses 25 ans de carrière et qui a souvent personnifié Madonna, présentera un show inoubliable d’une heure en compagnie d’une troupe de danseur·euse·s. On se rappellera d’ailleurs que pour ses 10 ans de carrière, Jimmy Moore avait fait une apparition à MTV, en 2011, en personnifiant… Madonna! Une apparition très remarquée. Plus de monde il y aura ce samedi 19 aout, plus importantes sont nos chances de briser le record Guinness actuel, de seulement 440 personnes! Préparez vos costumes « à la Madonna » et rassemblez vos ami·e·s pour passer une journée des plus glams dans le Village! Suivez les réseaux sociaux et la section événements du site web de la SDC du Village pour tous les détails.

Plus d’infos sur : https://www.villagemontreal.ca/evenements

Record Guinness Madonna

Viens costumé·e en la Madonna de ton choix et brisons ce record dans le Village!

Où : Sainte-Catherine Est, entre les rues Alexandre-DeSève et Champlain.

Quand : Samedi 19 août 2023, de 15h à 21h30.

Horaire : Photobooth : 15h à 20h | Spectacle de Jimmy Moore : 18h