Des avancées à célébrer et à protéger

Le mois d’août, notamment marqué par les activités de Fierté Montréal, nous offre l’occasion d’observer le parcours effectué par les communautés LGBTQ+ ces dernières décennies et de réaliser que chaque droit acquis est le fruit de hautes luttes. Cependant, ces droits demeurent fragiles.



Le Québec représente l’une des sociétés les plus inclusives au monde, où les droits des personnes LGBTQ+ sont les plus grands. Il y a de quoi être fiers de notre nation. Rappelons qu’en 2009, le gouvernement du Québec a lancé la première Politique québécoise de lutte contre l’homophobie. Depuis, celle-ci se concrétise par la mise en œuvre de plans d’action sous la coordination du Bureau de lutte contre l’homophobie et la transphobie.



La discrimination n’a pas sa place au Québec et la haine dirigée vers les personnes LGBTQ+ est

inacceptable. Nous avons un devoir de vigilance et d’ouverture afin d’assurer le maintien d’une société juste et respectueuse de la diversité sexuelle et de genre.



Les communautés LGBTQ+ peuvent compter sur moi à titre d’alliée pour poursuivre cette lutte. Notre gouvernement travaille activement au renouvellement du Plan d’action gouvernemental contre l’homophobie et la transphobie, en plus de favoriser de nombreuses autres initiatives de sensibilisation auprès de la population.

Le 17 mai, à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, j’ai annoncé la création d’un prix gouvernemental LGBTQ+, pour lequel la population est invitée à soumettre des propositions de noms au Bureau de lutte contre l’homophobie et la transphobie, et ce, jusqu’au 30 septembre 2023 à l’adresse courriel [email protected].

Le même jour, j’ai eu le plaisir de participer au vernissage de l’exposition Unique en son genre, au Musée de la civilisation à Québec. Novatrice et éducative, cette exposition célèbre la diversité et ouvre le dialogue. Le 13 août prochain, j’aurai également le grand plaisir de célébrer les avancées des droits des communautés LGBTQ+ au Défilé de la Fierté à Montréal.

Continuons à travailler ensemble pour une société plus juste et égalitaire!

Martine Biron

Ministre responsable de la lutte contre l’homophobie et la transphobie