Lettre ouverte de Jennifer Maccarone, députée de Westmount–Saint-Louis

En tant que porte-parole de l’opposition officielle pour la communauté 2SLGBTQIA+, j’ai l’immense honneur de représenter notre communauté à l’Assemblée nationale et d’y soutenir ses luttes. Cette année, il faut se le dire, on a eu du pain sur la planche. Notre communauté a traversé des moments difficiles, et a eu beaucoup à faire pour protéger ses acquis et faire progresser ses droits.

Il suffit de se rappeler comment la communauté s’est ralliée pour sauver le service d’écoute de nuit de l’organisme Interligne, qui offre des services de première ligne spécialisés et essentiels. C’est une mobilisation que j’ai fièrement soutenue depuis l’Assemblée nationale, en questionnant le gouvernement au sujet du manque de financement et en coordonnant un soutien financier à hauteur de 10 000 $ tiré des enveloppes discrétionnaires de mon caucus libéral.

Cette année, le Québec a connu de tristes incidents d’homophobie et de transphobie. Pensons notamment à comment l’ignorance et la haine ont forcé le déplacement d’un événement de lecture de conte pour enfants par des drag queens. Mais comme toujours, notre communauté est demeurée forte et fière face à ces attaques. J’ai été solidaire à ses efforts depuis l’Assemblée nationale, entre autres en insistant auprès du gouvernement quant à l’importance de mettre en place un nouveau Plan d’action gouvernemental de lutte contre l’homophobie et la transphobie, l’ancien plan étant venu à échéance le 31 mars 2023, et le nouveau plan étant en retard de plus d’un an.

J’ai également dénoncé le financement d’un groupe ouvertement transphobe par le gouvernement, à la hauteur de centaines de milliers de dollars et à même l’argent des contribuables, alors qu’il alimentait un climat de haine. Les diverses difficultés auxquelles la communauté a fait face cette année ont mis en évidence un fait : le Québec a besoin d’un ministre responsable de la lutte contre l’homophobie et la transphobie. C’est portée par cette conviction et inspirée par tout le travail des organismes sur le terrain que j’ai marrainé la pétition du Conseil québécois LGBT demandant au gouvernement de nous redonner officiellement notre ministre responsable – un rôle si nécessaire qui a été inexplicablement supprimé par la CAQ. Oui, l’année a été difficile. Elle a aussi été fructueuse. C’est un combat constant, mais à travers les embûches, on s’élève en communautés solidaires; on s’affirme et on taille notre place. On surpasse les difficultés; la résilience est notre force.

Malgré tous les obstacles, on n’a pas peur d’être fiers.

Cette fierté, personne ne pourra jamais nous l’enlever.

Quand les difficultés s’accumulent, quand l’intolérance gagne du terrain et quand elle risque nous démoraliser, c’est notre fierté et notre solidarité qui me rassurent. Grâce à elles, je sais qu’on pourra toujours œuvrer à bâtir, ensemble, un meilleur avenir pour tous. Grâce à elles, je sais qu’on trouvera toujours des alliés. Et à l’Assemblée nationale, sachez que vous pourrez toujours compter sur moi. La richesse de notre communauté est inestimable.

Notre force est inspirante; notre créativité est épatante; notre détermination est percutante; notre énergie est inépuisable. On se doit de fêter ensemble toutes nos réussites.

Bonne Fierté!