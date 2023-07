Rendre son voyage plus gai, avec Voyages Centaure

Voyages Centaure est une agence de voyage qui a pignon sur rue à Québec depuis seulement deux ans. Or, si l’entreprise est encore bien jeune, son cofondateur et directeur général, Serge Malaison, détient plus de 30 ans d’expérience dans le domaine du voyage et du tourisme. Un de ses objectifs : faire de Voyages Centaure « l’agence de la communauté LGBTQ2S+ au Québec ».

Voyages Centaure offre une grande variété de types de voyage : croisières, mariage, circuits accompagnés, tours d’autocar, écotourisme et même les voyages corporatifs. « Voyages

Centaure a le vent dans les voiles », promet son directeur, Serge Malaison, qui confirme

également une ouverture prochaine d’un bureau à Montréal. L’équipe de Voyages Centaure est particulièrement sensible aux besoins des LGBTQ2S+.

Par ses fortes collaborations avec des partenaires de haut nom, Voyages Centaure s’assure que les destinations offertes sont sécuritaires et donne la possibilité de découvrir les endroits les plus gay friendly du monde. Alors qu’au Québec et au Canada, les droits des LGBTQ+ sont défendus fervemment, la situation est beaucoup plus précaire dans d’autres coins du monde, provoquant un sentiment d’insécurité chez de nombreux voyageurs LGBTQ+. Une situation que Serge Malaison, lui-même homosexuel, constate depuis bien longtemps : « J’ai voyagé partout à travers le monde, et il y a eu quelques fois, certains lieux, où j’aurais aimé parler à quelqu’un d’expérience, parler à un spécialiste dans le domaine du voyage, pour me faire guider de manière adéquatement. Parce qu’il y a des endroits dans le monde où tu dois faire attention mais où tu peux voyager quand même comme membre de la communauté LGBTQ2S+ quand tu es bien avisé et que tu sais où aller. »

Une large offre pour les LGBTQ+

Parmi les partenariats établis avec Voyages Centaure, Serge Malaison est particulièrement fier de celui établi avec la compagnie Virgin Voyages. « Ils ont des croisières inclusives, beaucoup de gens de la communauté LGBTQ+ se retrouvent sur leurs croisières », explique Serge Malaison. « C’est des croisières épicuriennes : on mange très bien, on s’amuse, il y a du divertissement, des activités à bord. »

D’ailleurs, lorsqu’on demande à Serge Malaison s’il a des voyages en particulier à proposer aux voyageurs LGBTQ+, l’homme de 56 ans, qui ne manque pas de réponse, débute en décrivant des croisières s’arrêtant à Ibiza et en Grèce, des croisières dans les Caraïbes, et même des croisières accompagnées par la célèbre drag Lady Boom Boom. Puis, Serge Malaison explique aussi vouloir « redévelopper » l’offre dans des destinations « plus traditionnelles », comme Puerto Vallarta, San Franciso et Cuba. « On veut amener quelque chose de très différent, aller à un autre niveau », souligne-t-il.

Serge Malaison parle aussi de circuits d’autocar thématiques, et donne comme exemple un circuit l’année prochaine à Provincetown, au Massachussetts, connue pour sa forte concentration homosexuelle et sa célébration de la fierté. Ces circuits d’autocar s’ajoutent à une panoplie d’autres circuits au Québec, au Canada et aux États-Unis. Le directeur général de Voyages Centaure a aussi mis en valeur la possibilité de planifier avec son équipe un mariage en voyage, une offre qui, suggère-t-il, est largement appréciée. Pour ce genre d’occasion, Voyages Centaure permet entre autres de planifier les déplacements et de trouver un célébrant sur place.

Un entrepreneur qui souhaite redonner

Serge Malaison a une feuille de route bien garnie, ayant travaillé entre autres pour Voyages Funtastiques, Nationair, mais aussi Telus Mobilité, Bell Mobilité, et Lyreco International. L’homme de 56 ans a également agi en tant que membre de la réserve SAIOC (Service d’administration et d’instruction pour les organisations de cadet) de la Marine royale canadienne et de l’Aviation royale canadienne. « Dans la vie, j’ai toujours fait ce que je voulais. J’ai toujours travaillé avec beaucoup de passions, beaucoup d’amour et énormément de respect. » C’est dans cet esprit que celui qui considère « être sorti très tard du garde-robe » est désormais empreint d’un fervent désir de redonner à la communauté. « Je pense que c’est là que je suis rendu dans ma vie », juge-t-il. Serge Malaison, qui collabore désormais avec l’International LGBTQ+ Travel Association (IGLTA) et la Chambre de commerce LGBT du Québec, confie avoir reçu des exactions et menaces dans son milieu. « Si tu dis que t’es gay tu vas quitter le C.A. », lui aurait-on déjà lancé.

Le directeur général de Voyages Centaure souhaite notamment incarner un modèle pour les jeunes. « Les jeunes ont besoin de modèle. Trop souvent, les jeunes n’ont pas de modèles de gens qui réussissent en affaires, n’ont pas de modèle de gens qui sont en affaire », dénonce l’homme qui a travaillé dans des organisations de jeunesse. Toutefois, Serge Malaison souhaite être clair : s’il veut militer et « faire avancer les causes », ce n’est pas uniquement dans une optique entrepreneuriale, mais dans un réel désir d’inculquer un esprit d’altruisme au sein des membres de son organisation, qu’il considère comme sa famille. Eux et les clients. « Nos clients, c’est les plus importants, et c’est pour ça qu’ils sont fidèles et qu’ils restent avec nous. »

INFOS | Contactez l’agence Voyages Centaure, par téléphone au 418-476-0264,

Sans-frais 1-844-776-0264 ou par courriel : [email protected]

VISITEZ : http://voyagescentaure.com