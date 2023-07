Tyler Perry offre une récompense de 100000 dollars pour toute information concernant le meurtre d’un jeune homosexuel

Le producteur et acteur Tyler Perry, qui incarne Madea, grand-mère justicière, offre une récompense de 100.000 dollars pour toute information concernant le meurtre Josiah « Jonty » Robinson, un jeune homme de 23 ans.

Le créateur de Bienvenue chez les Payne, 53 ans, a lancé un appel sur Instagram mercredi indiquant que le jeune auteur-compositeur-interprète ouvertement gay qui se produisait sous le nom de Jonty Dream, et proche de son amie Yvette Noel-Schure, avait été tué lors d’une attaque ciblée en raison de sa sexualité.

L’acteur et cinéaste a partagé des photos de Robinson dansant sur la plage au coucher du soleil, ainsi que des images de ses funérailles, au cours desquelles ses proches ont déposé un drapeau arc-en-ciel sur sa tombe. Il a indiqué offrir « 100000 dollars à quiconque apportera des informations permettant de condamner le meurtrier de Josiah “Jonty” Robinson » et d’expliquer les circonstances du décès.

Mort par strangulation

« Il y a quelques jours, j’ai reçu un appel téléphonique extrêmement déchirant de mon amie Yvette Noel-Schure. À travers ses larmes et son chagrin, elle m’a raconté que dans son pays d’origine, la Grenade, un jeune homme qui était comme un fils pour elle avait été assassiné », a commencé Tyler Perry, qui a déjà aidé financièrement la famille de Rayshard Brooks, un Afro-américain abattu par la police.

« Mon âme a souffert lorsqu’elle m’a raconté qu’il s’agissait d’un jeune chanteur talentueux qui avait été assassiné parce qu’il était homosexuel. J’ai immédiatement pensé à [Matthew] Shepard et à toutes les autres victimes de violences racistes, homophobes, antisémites, xénophobes et insensées », a-t-il poursuivi.

Le message prend ensuite une note plus personnelle de la part de Tyler Perry. « La douleur de ne pas savoir peut être paralysante. C’est la douleur que ma sœur et moi portons en ne sachant pas ce qui est réellement arrivé à mon neveu de 25 ans, dont on nous a dit qu’il s’était pendu en prison il y a tout juste trois ans. La douleur de ne pas savoir est vraiment déchirante », a-t-il écrit.

Selon The New Today Grenada, le corps de Robinson a été retrouvé sur la plage à Morne Rouge dimanche matin. Un membre de la police royale de la Grenade a déclaré à la publication que le jeune homme était mort par « strangulation manuelle ». Une deuxième source a ajouté que Josiah Robinson avait probablement été jeté dans l’océan après avoir été étranglé. La police de la Grenade a ouvert une enquête et interrogé plusieurs personnes dans cette affaire, dont une qui vivait avec Josiah Robinson, mais sans avoir de piste pour le moment.