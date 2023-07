Unikorn, à la SAT pour se sentir comme un Club Kid

Le 5 août prochain, les noctambules ont rendez-vous sur le boulevard Saint-Laurent, parce que les festivités les plus hots de Fierté Montréal se tiendront à la SAT ! À l’occasion du plus grand festival LGBTQ+ de la francophonie, l’équipe derrière les populaires événements queers Unikorn a concocté une soirée grandiose lors de laquelle elle vous promet l’ultime expérience Club Kid 360 à la Satosphère. Mettant en vedette les légendes internationales de l’hyperpop DJ Sonikku (Londres) et That Kid (Denver), UniKorn édition Fierté Montréal promet d’être l’un des événements les plus euphoriques et uniques de l’été. À L’approche de la soirée, j’ai discuté avec sa coproductrice Sisi Superstar (@Sisisuperstar_), qui a accepté de nous faire part de quelques secrets !

Le concept des événements Unikorn propose une soirée dansante (et enlevante !) avec plusieurs performances de style cabaret. On y assiste à des numéros de haute voltige présentés par des drag queens, des drag kings, des danseuses et danseurs, des go-go boys, des groupes de musique, etc. Dans les mots de Sisi Superstar : « Il n’y a pas de style prérequis pour performer à Unikorn ! Nos artistes amènent des performances de qualité, avec une saveur et une couleur différente. Les drags font toujours partie de nos spectacles, mais on va beaucoup plus loin que ça. C’est ça l’essence de Unikorn ! »

Imaginée en 2018 par Awwful (@awwful), Mirage (@realmsofmirage), Sam Blake (@samblakesam) et Sisi Superstar, la série Unikorn a offert au public une vingtaine de spectacles en cinq ans, à raison d’environ deux événements par mois. La force de Unikorn réside dans la quantité, la qualité et la diversité des artistes présenté.e.s lors de chaque soirée. Tenus habituellement à la Sala Rossa, les événements ont été organisés à quelques reprises en collaboration avec divers festivals montréalais, dont MURAL. Selon Sisi Superstar, le concept est né en réponse à un besoin de donner une offre de spectacles plus riche à la communauté et d’offrir aux artistes queers et diversifiés une scène où exercer leur talent et leur créativité : « Quand j’ai commencé à faire de la drag, il n’y avait pas beaucoup de lieux qui mettaient de l’avant la scène queer alternative. Il y avait plusieurs artistes de haut niveau qui n’avaient malheureusement nulle part où performer. Awwful, Mirage, Sam et moi voulions donc amener quelque chose de différent à la communauté. »

Pour la drag, qu’on pourra voir performer lors de UniKorn édition Fierté Montréal, le fait de présenter un spectacle en collaboration avec Fierté Montréal revêt une importance toute particulière pour ses fondateurs, une sorte de consécration de la scène queer qui fut un temps considérée comme underground : « C’est très significatif d’avoir une place lors de Fierté Montréal parce qu’on représente une grande partie de la communauté. Il y a plus d’une cinquantaine d’artistes talentueux qui ne performent pas dans le Village, donc en tournant les projecteurs sur eux, on a l’impression d’apporter quelque chose de différent au public. En cinq ans, nous avons booké plus d’une centaine d’artistes, alors on est extrêmement fiers de se faire reconnaitre et inviter par le plus grand festival destiné à

la communauté ! »

L’édition du 5 août prochain sera donc une première pour Unikorn à la SAT et une première dans le cadre de Fierté Montréal. La soirée spéciale proposera en partie un rave, un concert musical et un spectacle de drags centré autour de la culture Club Kid. Les organisateurs feront défiler devant le public une brochette de vedettes internationales, d’artistes queers locaux et de talents émergents. Divisée en deux blocs, la soirée comptera au total cinq DJ, quatre drags et une performance musicale en direct, le tout sous les projections 360 envoutantes de la Satosphère. Côté musical, les participant.e.s peuvent s’attendre à un savant mélange d’électro, d’hyperpop et de techno : « La soirée n’est pas concentrée sur un genre musical précis, nous présentons des DJ qui ont tous leur propre saveur et leur propre énergie ! Cela crée un bon crescendo et donne envie au public de rester toute la nuit parce que la musique est différente et évolutive », confie Sisi Superstar.

Le grand bal queer mettant à l’honneur la culture des Club Kids promet donc d’être chaud, éclaté et divertissant ! Mais il reste une question primordiale : ON PORTE QUOI?!? À cette question existentielle, Sisi Superstar invite les gens à laisser aller leur imagination, mais rappelle que les événements Unikorn sont des soirées inclusives et respectueuses pour toustes, peu importe son look : « Nous encourageons les gens à expérimenter avec leur style et à vivre leur fantaisie ! La clientèle est très diversifiée, certaines personnes s’habillent de façon très simple, d’autres choisissent d’arborer des tenues très élaborées. Vous pouvez pousser votre style et créer un espace d’expérimentation, mais ne vous sentez pas obligé.e.s. TOUS SONT LES BIENVENUS ! »

Le message est on ne peut plus clair : pour toustes les Clubs Kids de Montréal qui cherchent un pèlerinage le 5 août prochain : c’est à la SAT que ça se passe pour UniKorn édition Fierté Montréal !

INFOS | our se procurer des billets, on peut suivre le compte Instagram de Unikorn (@Unikornparties) et visiter le site Web de la SAT : http://www.sat.qc.ca.