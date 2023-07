Confessions nocturnes de Kokomo City 

Marquant les débuts en tant que réalisatrice de l’autrice-compositrice et productrice D. Smith, ce long métrage annonce l’arrivée d’un nouveau talent majeur. D’une franchise rafraichissante et très divertissant, Kokomo City est un documentaire audacieux dans lequel la cinéaste passe le micro à quatre femmes — Daniella Carter et Dominique Silver de New York et Koko Da Doll et Liyah Mitchell en Géorgie — qui viennent raconter tour à tour leur vie à la caméra. Elles ont toutes en commun d’être noires, trans et travailleuses du sexe.

Et aucune d’entre elles n’éprouve l’envie de s’en excuser, bien au contraire. Leur parole est particulièrement décomplexée, et cela passe autant par l’humour que par des analyses sérieuses et articulées de leur situation. Et elles ne sont pas avares en anecdotes sur les clients miteux ou improbables. Ces femmes-là ont des choses à enseigner et elles en ont conscience. Le film est vibrant d’énergie, de l’anecdote d’ouverture (impliquant un homme, un malentendu et un maquillage) jusqu’à la dernière image (qu’on ne divulgâchera pas). Les femmes parlent ouvertement de tout, des parties du corps au sexe en passant par la survie.

Les entretiens s’enchainent dans Kokomo City et pourtant le résultat n’a rien d’un reportage télé. D. Smith transforme ces fières confessions en petits clips en usant d’effets humoristiques rappelant les codes de la blaxploitation. Tournant en noir et blanc, Smith adopte une approche dépouillée et montre à quel point ces femmes sont belles et vulnérables. « Ne vous souciez pas du glamour aujourd’hui », dit-elle, « racontez simplement votre histoire ». Et quelles histoires ! Le film a remporté le prix NEXT Innovator et le prix NEXT Audience à Sundance en janvier 2023, ainsi que le Prix du public dans la section Panorama documentaire à Berlin 2023. Un documentaire inattendu qui s’avère rafraichissant dans son invitation à nous faire voir les choses sous un autre angle.

INFOS | KOKOMO CITY, en salle au Québec le 28 juillet, en version originale anglaise au Cinéma du Parc et au Cinéma Le Clap Ste-Foy.