Dimanche 13 aout, le Défilé de la Fierté revient en force cette année

Joignez-vous à des milliers de marcheur·euse·s pour célébrer les avancées des droits des communautés 2SLGBTQIA+ et mettre en lumière nos revendications.

Organismes communautaires, clubs sportifs et socioculturels, associations, syndicats, commerces, entreprises et organisations politiques joignent leurs voix pour célébrer et visibiliser les réalités des communautés 2SLGBTQIA+ dans une ambiance festive et colorée. La participation du public est non seulement permise, mais elle est même encouragée, et ce, à la fin des contingents, pour clore le Défilé avec une teinte festive et citoyenne.

D’une longueur 2,9 km, le parcours débutera symboliquement de l’ancien secteur 2SLGBTQIA+ à l’Ouest (Près du Square Dorchester et de la Place du Canada) pour se terminer au cœur du Village actuel, à l’Est (coin Alexandre-de-Sève).

Des espaces réservés aux personnes à mobilité réduite seront disponibles sur le boulevard René-Lévesque, en face du parc Miville-Couture (entre les rues Wolfe et Atateken), et près du coin de la rue de la Place Phillips (coin nord-est). Fierté Montréal encourage le public à utiliser le transport en commun pour venir voir le Défilé et poursuivre la fête dans le Village et à l’Esplanade du Parc olympique (métro Pie-IX) pour le Méga T-Dance et le spectacle de clôture.

INFOS | Le Défilé de la fierté, le dimanche 13 aout, à partir de 13h.

https://www.fiertemontreal.com

• • •

11 Revendications

Dans le cadre de sa mission, le Conseil québécois LGBT (dont Fierté Montréal est membre) est amené à porter des revendications en lien avec les droits des personnes LGBTQ+ d’ici, et à militer afin que nous puissions toustes jouir de l’ensemble de nos droits pour une autodétermination pleine et entière. Et les revendications 2023 de Fierté Montréal s’appuient sur un travail de fond mené de 2020 à 2022 par le Conseil avec ses membres.

Financement et locaux adéquats pour les organismes 2SLGBTQIA+

Que les instances publiques augmentent l’aide financière aux OSBL 2SLGBTQIA+ à travers les différents programmes disponibles, afin qu’ils puissent atteindre leur budget de base de référence prévu à leur cadre de financement ou qu’ils en créent de nouveaux.

Reconnaissance publique du racisme systémique et engagement à combattre les discriminations

Le racisme systémique existe au Québec. Toutefois, malgré les nombreux rapports et événements qui témoignent de sa présence, le gouvernement refuse toujours de le reconnaitre et d’intervenir relativement à cette injustice. Le moment est venu d’agir, de s’unir et de s’instruire afin que plus personne ne puisse nier la présence de cet enjeu au Québec.

Gratuité des chirurgies et des soins d’affirmation de genre

Que la RAMQ couvre aussi l’ensemble des soins et des médicaments liés à la transition et à l’affirmation de genre.

Interdiction des interventions chirurgicales non consenties sur les personnes intersexes

Que les gouvernements interdisent les interventions chirurgicales non consenties liées aux organes génitaux sur les enfants et les personnes adultes intersexuées.

Financement de l’éducation à la sexualité positive, émancipatrice et inclusive

Que les gouvernements financent des programmes d’éducation à la sexualité positifs, émancipateurs et inclusifs, ainsi que des programmes de prévention des violences qui prennent en compte les réalités 2SLGBTQIA+. Que ces programmes soient offerts dans toutes les écoles et qu’ils soient basés sur l’expertise des groupes communautaires.

Briser l’isolement et favoriser le bien-être des ainé.e.s 2SLGBTQIA+

Que le gouvernement du Québec mette en place et finance des programmes d’accompagnement et de soutien des personnes ainées 2SLGBTQIA+ pour réduire leur isolement dans la société et qu’il considère comme maltraitance psychologique et organisationnelle le déni de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre dans les CHSLD et les RPA.

Gratuité des soins liés au VIH/sida

Que la RAMQ couvre l’ensemble des soins liés au VIH/sida (PrEP, PPE, bi et trithérapie).

Décriminalisation de la non-divulgation du VIH Que le gouvernement du Canada décriminalise enfin la non-divulgation du statut sérologique lorsque la charge virale est nulle.

Décriminalisation de l’usage des drogues

Que le gouvernement du Canada décriminalise l’utilisation des drogues et finance les

organismes communautaires qui utilisent une approche de réduction des méfaits.

Décriminalisation du travail du sexe

Que le gouvernement du Canada décriminalise le cadre d’exercice du travail du sexe.

Luttes autochtones

Que les municipalités, ainsi que les gouvernements du Québec et du Canada s’engagent dans un processus de décolonisation sous le leadership de personnes et communautés autochtones et en fonction des demandes et priorités de celles-ci.

INFOS | https://www.fiertemontreal.com