En mode soutien

Fière de ses racines, la marque RW&CO. soutient plusieurs partenaires, compagnies et organismes d’ici, dont Rainbow Railroad, un organisme canadien à but non lucratif qui aide les gens issus de la communauté LTGBTQIA+ à fuir leur pays lorsqu’ils sont en danger et à les emmener dans des pays sûrs avec lesquels l’organisation a des partenariats.

«Rainbow Railroad est une organisation à but non lucratif bien établie que nous admirons depuis un certain temps» explique Michele Slepekis, vice-présidente marketing de RW&CO. «Nous savons qu’elle travaille avec des groupes et des personnes de tous horizons et qu’elle a établi des partenariats réputés avec des gouvernements, des universitaires, d’autres ONG et des entreprises.»

«Ce qui est également important pour nous, poursuit Michele Slepekis, c’est l’impact local et mondial de son travail, étant donné l’ampleur de sa fondation au Canada et aux États-Unis, mais aussi le travail qui est effectué aux quatre coins du monde. Il y a une certaine fierté à savoir que cette organisation aide les gens à venir au Canada pour se réinstaller dans un environnement plus sécuritaire et qui offre des protections aux personnes LGBTQI+.»

À une époque où il y a plus de personnes déplacées que jamais auparavant, les personnes LGBTQI+ sont particulièrement vulnérables en raison de l’homophobie et de la transphobie systémiques et autorisées par l’État, Fugues s’est entretenu avec Scott Ferguson, directeur des partenariats chez Rainbow Railroad, qui nous explique le travail que l’organisme réalise.

Que fait Rainbow Railroad ?

SCOTT FERGUSON : Rainbow Railroad est un organisme canadien qui aide les personnes 2SLGBTQI+ du monde entier à échapper à la persécution et à la violence. L’organisme a déjà aidé plus de 8 800 individus, en les aidant à s’installer dans un pays plus sécuritaire où ils peuvent vivre ouvertement et sans crainte.



Comment vous êtes-vous retrouvé à travailler dans ce domaine?

SCOTT FERGUSON : « J’ai travaillé dans le secteur communautaire pendant plus de 20 ans, principalement avec des organisations 2SLGBTQI+ basées à Toronto. J’ai été embauché par Rainbow Railroad en mars 2019 pour aider à développer le programme de dons d’entreprises et de fondations de l’organisation. Je suis devenue directeur des partenariats en janvier de cette année. Avant de rejoindre Rainbow Railroad, j’ai été pendant 16 ans le directeur général d’Inside Out, qui produit les festivals annuels de films queer à Toronto et à Ottawa. Pendant mon mandat, Inside Out s’est développé en taille, en portée et en importance, pour devenir le troisième plus grand festival de films à Toronto et l’un des cinq plus grands festivals de films de ce genre dans le monde. En outre, j’ai été coprésident de Pride Toronto, la plus grande célébration de la Fierté au Canada, pour les festivals de 2000 et de 2001. Avant de travailler avec des organismes à but non lucratif, j’ai travaillé en journalisme, en relations gouvernementales et en communication d’entreprise.

Pourriez-vous nous parler de l’histoire d’une ou deux personnes que Rainbow Railroad a aidées dans la dernière année ?

SCOTT FERGUSON : Rainbow Railroad a aidé 161 personnes LGBTQI+ à se réinstaller au Canada en 2022. Voici l’histoire de deux de ces personnes : Olivia, une jeune femme transgenre originaire du Nigeria, que nous avons aidée à s’installer au Canada au début de l’année. Après avoir subi des agressions physiques répétées et des menaces de mort, Olivia a réussi à s’enfuir du Nigéria et à gagner la Turquie. Toutefois, en tant que femme transgenre, elle a continué à subir des violences en Turquie et ne se sentait pas en sécurité. C’est alors qu’elle a contacté Rainbow Railroad. Avec le soutien de notre équipe chargée des programmes, Olivia est arrivée à Toronto grâce au Programme de

parrainage privé de réfugiés du gouvernement canadien. En quelques mois à peine, Olivia s’est installée dans sa nouvelle communauté, agit en tant que porte-parole de Rainbow Railroad, partage son histoire et envisage de poursuivre son rêve de devenir infirmière afin de rendre service à la communauté et d’aider les moins privilégiés qu’elle.

Latoya, qui a grandi en Jamaïque, a enseigné les sciences sociales et a longtemps milité pour les droits humains. Elle a plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la défense des droits et de l’activisme. Pendant son enfance, Latoya a souvent eu du mal à accepter son identité de femme lesbienne. Cependant, lorsqu’elle a découvert la communauté LGBTQI+ qui existait en Jamaïque, elle s’est ralliée à des organisations vouées à la promotion des droits des LGBTQI+ et a noué des relations personnelles fortes qui l’ont encouragée à embrasser sa véritable identité. En raison de son militantisme, Latoya est devenue la cible d’une réaction brutale de la part des opposants aux droits des personnes LGBTQI+.

Elle a dénoncé de puissants membres de l’Église et de sa communauté, ce qui a conduit à son arrestation et à son emprisonnement injustifiés. L’arrestation et l’emprisonnement de Latoya ont suscité l’indignation et attiré l’attention de la communauté internationale sur la question des droits des personnes LGBTQI+ en Jamaïque. Craignant pour sa sécurité, Latoya a contacté Rainbow Railroad qui l’a aidée à se réinstaller au Canada, où elle est aujourd’hui directrice de l’engagement communautaire de Rainbow Railroad.

À partir de cette année, Rainbow Railroad aura un impact encore plus grand en soutenant la réinstallation au Canada des personnes LGBTQI+ à risque. En décembre 2022, Rainbow Railroad a conclu un partenariat avec le gouvernement du Canada et le ministère de l’Immigration pour aider à réinstaller plus de 600 Afghans LGBTBQI+, dès cette année et jusqu’en 2024. Le mois dernier, le gouvernement canadien a annoncé un partenariat historique avec Rainbow Railroad pour identifier et référer les réfugiés LGBTQI+ à risque dans le cadre du programme des réfugiés pris en charge par le gouvernement (RPG).

Rainbow Railroad est la deuxième organisation à être désignée comme partenaire référent, en plus du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Grâce à ce programme, Rainbow Railroad agira en tant que partenaire de confiance pour orienter les personnes LGBTQI+ vers le Canada en vue de leur réinstallation, ce qui permettra à un plus grand nombre de personnes LGBTQI+ de se réinstaller en toute sécurité au Canada chaque année.



L’an dernier, Rainbow Railroad a reçu plus de 10 000 demandes d’aide. Comment faites-vous pour choisir les personnes que vous pourrez aider?

SCOTT FERGUSON : Rainbow Railroad répond à toutes les demandes d’aide qu’elle reçoit. Le programme principal d’aide aux voyages urgents de l’organisation apporte un soutien vital aux personnes LGBTQI+ confrontées à une menace immédiate pour leur vie et les aide à trouver un moyen de quitter leur pays actuel pour un nouveau pays où elles pourront se réinstaller en toute sécurité et vivre ouvertement sans crainte. Nous travaillons avec la personne pour planifier un itinéraire de voyage réalisable à partir de son lieu de résidence actuel, nous l’aidons à obtenir les documents de voyage et les documents juridiques nécessaires et nous lui fournissons une aide financière pour couvrir le coût des préparatifs de voyage et des premiers mois après sa réinstallation. Toutes les personnes qui nous

contactent ne disposent pas d’un itinéraire viable pour quitter leur lieu de résidence actuel, et la réinstallation internationale n’est pas toujours la meilleure ou la seule option pour améliorer la sécurité d’une personne. Dans ces cas-là, nous offrons une variété de programmes pour soutenir les besoins des individus, selon leurs circonstances uniques.

Cela inclut offrir des ressources telles que du soutien psychologique, coordonner les liens vers les organisations locales LGBTQI et de réfugiés et fournir une aide financière à court terme aux individus en sécurité dans leur lieu de résidence actuel. Pour chaque cas, nous commençons par vérifier et évaluer la gravité de la situation de la personne afin de déterminer comment nous pouvons l’aider. L’étape suivante consiste à travailler avec l’individu pour lui proposer des options de soutien qui répondent à ses besoins spécifiques etcontribuent à améliorer sa sécurité.

Comment pouvons-nous aider Rainbow Railroad à continuer son travail ?

SCOTT FERGUSON :En devenant bénévole au sein de l’organisation, en faisant des dons ou

en participant à des collectes de fonds, en parrainant des réfugiés, et bien d’autres choses encore ! N’hésitez pas à envoyer un courriel à [email protected] ou à visiter notre site web à https://www.rainbowrailroad.org pour obtenir de plus amples informations.

Comment pouvons-nous aider Rainbow Railroad à travers RW&CO. ?

En achetant en boutique les bouteilles d’eau multicolores en édition limitée de RW&CO. 100 % des recettes sont reversées à Rainbow Railroad pour aider l’organisme à poursuivre ses initiatives en faveur de la communauté 2SLGBTQI+ à risque.



