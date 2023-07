Fierté dans la capitale/Capital Pride, une édition plus ambitieuse que jamais!

Du 19 au 27 aout, la capitale fédérale s’apprête à vivre des moments de festivités et de plaisirs pour les célébrations de la Fierté. Plus diversifiées que jamais, ces activités ont été pensés pour grands et petits alors qu’Ottawa se pavoisera des couleurs de l’arc-en-ciel. Comme par les années passées, le week-end du festival se tiendra du 25 au 27 aout avec le festival de rue, des spectacles et le défilé qui réunira des dizaines et des dizaines de contingents tous plus colorés les uns que les autres !

Voici donc un survol des événements les plus importants de la programmation 2023 de Fierté dans la capitale/Capital Pride. Le 19 août, on commence par le fameux concours de la Fierté dans la capitale, ici, drag kings, drag queens et autres drags rivalisent d’ardeur, de costumes et de paillettes pour remporter la couronne ! De 20h à 22h30, au Centre national des arts, on verra défiler sur les planches les drags de la région alors que la soirée sera animée par Cyril Cinder et que le jury sera composé de Kiki Coe, Manny Dingo et Hollywood Jade. On y verra les prestations de la cour royale de 2022, soit Aimee Yonce Shennel, Doctor Androbox et Caligula. Qui remportera donc le titre de Mx, Mme, M. Fierté dans la capitale 2023 ? Une chose est certaine, les fans des drags seront plus que comblés!

Si les arts vous intéressent, alors c’est le matin du 19 août qu’il faut vous diriger vers la Galerie d’art d’Ottawa pour l’exposition Vitrine sur l’art de jeunes queer. Cette exposition explore les thèmes de l’identité, de la communauté et de la visibilité queer à travers une variété de médiums créés par de jeunes artistes 2SLGBTQIA+ de toute la région. À noter que le vernissage de l’exposition aura lieu le 22 aout de 17h à 19h, on pourra alors rencontrer les jeunes artistes. Il faut surveiller les détails sur le site de la Galerie : oaggao.ca.

Le lendemain, le dimanche 20 août, pour célébrer les familles 2SLGBTQ+, Fierté dans la capitale organise un après-midi d’événements familiaux lors du Pique-nique familial annuel comprenant ici de la peinture sur visage, de l’artisanat, des jeux, un château gonflable et un BBQ ! Les enfants pourront participer à des activités sportives, francophones et autres, et les partenaires communautaires proposeront un large éventail de ressources aux parents. Il suffit de se rendre au parc Hintonburg (1064, Wellington), dès 13h pour profiter de ces nombreuses activités.

Le sexe, le sexe, le sexe, il paraît qu’il y a toujours à apprendre sur le sexe… Eh bien on vous en donne l’occasion lors de l’activité Flirter avec Fierté, le 20 août dès 19h30, au Happy Goat (35, rue Laurel). Venez célébrer la diversité de la communauté LGBTQ+ en apprenant d’avantage sur tout ce qui concerne le sexe queer. Que vous souhaitiez vous familiariser avec les dernières technologies en matière de jouets sexuels ou vous vanter de vos meilleures histoires sexuelles, cet événement ne manquera pas de vous satisfaire. Rejoignez Rachele (iel/elle), de Venus Envy (un sex-shop et une librairie communautaire queer et trans qui opère à Ottawa et à Halifax), pour une soirée consacrée à tout ce qui touche au sexe ! Ici vous aurez besoin d’un billet que vous pourrez vous procurer dès le 1er août (les détails sont à venir).

S’il y a bien un événement qui prend de plus en plus d’importance en raison de sa symbolique en ces temps de contestation des avancées de la communauté LGBTQ+, c’est bien la Levée du drapeau de la Fierté, le lundi 21 août ! Rendez-vous à 10h devant l’hôtel de ville d’Ottawa (110, rue Laurier Ouest), en compagnie de plusieurs dignitaires, pour lancer officiellement les festivités de la Fierté dans la capitale fédérale. On invite les gens à arborer le drapeau de la Fierté dans leurs commerces, leurs domiciles, leurs lieux de travail, etc. pour célébrer et montrer leur solidarité. Partagez vos moments en utilisant le mot-clic #FierteCapPride.

Mardi le 22 août, on pourra assister à une projection de documentaire à la Galerie d’art d’Ottawa. De 19h à 21h 30, on y présentera le film Changing the Game, du réalisateur Michael Barnett, mettant en vedette trois étudiant·e·s du secondaire transgenres qui doivent relever des défis uniques dans le monde de l’athlétisme.

Le 23 août, pourquoi ne pas s’offrir une soirée de Poésie dans le parc ? Dès 20h et jusqu’à 22h, le parc Parkdale (366, rue Parkdale) accueillera plusieurs artistes. Un micro ouvert ici animé par Jeff Shepherd en collaboration avec Urban Legends Poetry. Une soirée d’inspiration et de réflexion mettant en vedette les poètes canadien·ne·s 2SLGBTQ+ Salem Paige et Cassandra Myers, avec des vendeurs de nourriture pour les membres de la communauté, en collaboration Ottawa Markets.

DJ Kitty Glitter Cyril Cinder

Musique, chant et danse seront à l’honneur le vendredi soir 25 août pour l’ouverture officielle de la Scène principale Banque TD (rue Bank au coin de Slater). De 18h30 à 23h, on assistera à tout un bouquet d’artistes de partout au Canada représentant la communauté BIPOC (personne noires, autochtones et personnes de couleur). Si vous voulez plutôt danser au son de la house et de la techno, rendez-vous un peu plus loin, au coin de Bank et Somerset, pour l’inauguration de la 2e scène, pour passer une soirée électrisante mettant en vedette la DJ Kitty Glitter de Sydney, l’une des meilleures DJ drag au monde. Son style unique et l’énergie qu’elle déploie derrière les platines rayonnent sur toutes les pistes de danse où elle se produit. L’évémement Monter la musique! débute à 19h et se poursuit jusqu’à minuit.

Samedi le 26 août, il va vous falloir jouer à la libellule pour pouvoir assister aux nombreuses activités qui s’offrent aux festivaliers ! La Scène principale TD reçoit le spectacle à grand déploiement Extravaganza, c’est LE show de drag de la Fierté dans la Capitale qui est de retour avec une programmation stupéfiante d’artistes drag. Mais attention, ce n’est pas le soir, c’est en après-midi, dès 14h. La même estrade accueillera, de 18h3 à 23h, plein d’artistes pour le grand spectacle du samedi soir. Non loin de là (au coin Bank Somerset), sur la scène DJ, une longue journée attend les fêtards et ce, de 16h à minuit ! Des artistes BIPOC feront tourner les disques pour que vous puissiez vous mettre dans le rythme. À noter qu’il y aura des spectacles à 16h et à 20h.

Entretemps, les 26 et 27 août, le parc Dundonald (515, rue Somerset) attend les nombreuses familles LGBTQ+ dans la Zone de la Fierté familiale, de 11h à 16h. Deux jours d’événements familiaux avec de la musique en direct, des tentes d’art, de l’artisanat, des jeux géants en plein air et des spectacles pour les enfants !

De midi à 20h, les 26 et 27 août, Ottawa tiendra ce qu’elle appelle le «Festival de rue» qui n’est ni plus ni moins que l’équivalent des Journées communautaires de Montréal. Sur la rue Bank, entre James et Slater, Le Festival de rue est plus grand que jamais, s’étendant sur 10 pâtés de maisons et incluant des groupes communautaires, des artisans et des entreprises de la région, des spectacles, etc. Les terrasses des restaurants et des bars seront agrandies, des vendeurs d’aliments seront présents. Mais bien sûr, gardez-vous des forces pour célébrer en grand avec le Défilé de la Fierté, qui commence à 13h, le dimanche 27 aout. Le départ se fait au coin des rues Laurier et Elgin.

L’an passé, c’est plus de 175 contingents qui y avaient participé. Cette année, on en attend plus de 200 groupes et plus de 5 000 marcheurs en plus de personnalités et de dignitaires politiques de la grande région d’Ottawa. Soyez-y !

Après le défilé, ce sera le moment de goûter aux nombreuses activités, spectacles, etc., qui se tiendront dans la rue et sur les deux scènes et qui clôturent ainsi les festivités de l’édition 2023 de la Fierté dans la capitale.

INFOS | https://www.capitalpride.ca