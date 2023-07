Fraîchement Jeudi : La voix de la communauté LGBTQ+

Fraîchement Jeudi est devenue une émission incontournable de la communauté LGBTQ+. Avec sa 5e saison à venir et sa nouvelle radio mobile, nous avons eu l’occasion de discuter avec Victor Junior Roberge, producteur de l’émission, et Anthony Payá, l’un des animateurs, pour en savoir plus sur l’impact et les projets futurs de Fraîchement Jeudi.



Comment vous sentez-vous alors que l’émission s’apprête est en pleine préparation de sa 5e saison ?

Victor Junior Roberge : Nous sommes extrêmement fiers de ce que Fraîchement Jeudi a accompli au fil des ans. Être l’une des premières émissions LGBTQ+ à connaître une telle longévité et à rencontrer autant de succès est tout simplement merveilleux. C’est une preuve que notre voix compte et qu’elle est essentielle pour nos communautés. Dans la 5e saison, nous avons prévu d’introduire une nouvelle dimension à l’émission en devenant une radio mobile. Cela signifie que nous serons en mesure d’enregistrer nos émissions depuis différents endroits, d’aller à la rencontre des gens, d’organiser des événements et d’interagir davantage avec notre public.



Fraîchement Jeudi aborde une variété de sujets qui touchent la communauté LGBTQ+. Pouvez-vous nous parler de l’équipe qui contribue à cette émission ?

Anthony Payá : Notre équipe est vraiment incroyable. Avec des animateurs comme Nathalie Di Palma, Rafaël Provost, Victor et moi-même, nous apportons différents regards et expériences à l’émission. De plus, nos chroniqueurs, tels que Dominique Bourque, le Dr Pierre Côté, Ketty Cédat, Olivier de Maisonneuve, Marc Landreville, et bien d’autres, apportent leur expertise et leur passion à Fraîchement Jeudi. Cela crée une dynamique unique qui nous permet d’aborder un large éventail de sujets, allant de l’actualité LGBTQ+ à la culture et les arts, en passant par la politique et les sujets qui nous touchent, offrant ainsi une perspective riche et diversifiée.



Le slogan de Fraîchement Jeudi est « La Voix de la communauté LGBTQ+ ». Comment parvient-on à donner une voix à la diversité de la communauté LGBTQ+ tout en s’adressant à un large auditoire ?

Victor Junior Roberge : Il était crucial de donner une voix à la diversité de nos communautés. Une tache qui n’est pas si simple, mais je pense que nous l’avons réussie avec Fraîchement Jeudi. Par ailleurs, notre émission ne se limite pas à un public LGBTQ+ spécifique, mais elle s’adresse à un large auditoire grâce à sa diffusion sur une radio généraliste et à sa diffusion web. En utilisant notre voix, nous démystifions des sujets liés à nos réalités, tout en abordant des questions de santé avec des experts qui comprennent les spécificités qui nous touchent. En donnant une tribune à des personnalités variées, nous sommes en mesure de traiter des problématiques spécifiques et d’offrir une perspective authentique et enrichissante.

Anthony Payá : Nous sommes sur le front de l’actualité LGBTQ+ et nous avons à cœur d’informer et d’éduquer notre public. Nous sommes conscients de l’importance des débats qui touchent la communauté LGBTQ+ et nous voulons jouer un rôle actif dans ces discussions en offrant notre plateforme.



En tant qu’organisme communautaire à but non lucratif, Fraîchement Jeudi joue un rôle unique en tant que rare média LGBTQ+ à but non lucratif indépendant au Québec. Pouvez-vous nous en dire plus sur cet engagement ?

Anthony Paya : C’est ce qui fait notre particularité, notre richesse. Nous sommes des passionnés bénévoles. L’amour que nous avons pour notre émission transparaît à travers notre passion et notre dévouement. En tant que média LGBTQ+ à but non lucratif et avec nos moyens limités, Fraîchement Jeudi ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui sans le soutien inestimable de nos bénévoles dévoués. Leur engagement passionné et leur travail acharné sont essentiels pour défendre les intérêts de nos communautés et soutenir sa visibilité. J’en profite également pour exprimer notre profonde gratitude envers nos alliés, comme Fugues — et plus particulièrement Marc Landreville, pour leur soutien précieux dans notre aventure.



Quels sont les projets futurs de Fraîchement Jeudi ?

Victor Junior Roberge : Nous avions un grand rêve : devenir une radio mobile, afin d’aller à la rencontre de la communauté. Grâce au soutien de la Banque TD, de la Ville de Montréal et de la députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques, Manon Massé, nous sommes fiers d’annoncer que nous avons acquis ce tout nouveau studio mobile. Cela nous permettra d’être présents lors d’événements majeurs, tels que le Festival Fierté Montréal, où nous allons inaugurer cette radio mobile le 9 août prochain, et le Gala Phénicia de la Chambre de Commerce LGBT en octobre prochain. On peut fièrement dire aujourd’hui que Fraîchement Jeudi est la radio mobile LGBTQ+ du Québec.

Anthony Payá : Notre objectif est d’être sur le terrain, de capturer les moments forts de nos communautés et de donner une voix encore plus forte à ses membres. Nous voulons être là, au cœur de ces événements, pour partager nos histoires, nos réalisations et nos luttes. Le studio mobile nous offre cette flexibilité et cette portabilité nécessaires pour être présents là où cela compte le plus. En plus de couvrir ces événements, nous avons également l’intention d’explorer de nouvelles collaborations et partenariats pour élargir notre impact et notre visibilité. Nous voulons continuer à promouvoir une plus grande diversité et représentation LGBTQ+ dans les médias, tout en sensibilisant le public à nos réalités, nos luttes et nos triomphes.

Victor Junior Roberge : Cette rentrée marque le début d’une nouvelle saison prometteuse pour Fraîchement Jeudi. Nous avons le plaisir d’accueillir de nouvelles têtes au sein de notre équipe, ce qui apportera un vent de fraîcheur et de nouvelles perspectives à l’émission. De plus, nous sommes ravis d’introduire de nouvelles chroniques qui aborderont des sujets encore plus variés et pertinents. Nous travaillons activement à renforcer notre présence sur les réseaux sociaux, ainsi que sur le web, afin de toucher un public plus large et de permettre à davantage de personnes de découvrir notre émission.



Où et quand pouvons-nous écouter Fraîchement Jeudi ?

Anthony Paya : Pour écouter Fraîchement Jeudi, rendez-vous sur radiocentreville.com tous les jeudis à 21 h 30, en direct sur le web, sur 102,3 FM à la radio à Montréal, mais aussi en balado sur les réseaux sociaux. Assurez-vous de nous suivre dès maintenant sur @fraichementjeudi pour ne rien manquer.

Victor Roberge : Fraîchement Jeudi est une émission vibrante. La voix de notre communauté. N’hésitez pas à nous contacter, si vous souhaitez passer à l’antenne ! Nous sommes reconnaissants de pouvoir partager cette aventure avec vous tous.

INFOS | www.fraichementjeudi.com sur radiocentreville.com

facebook.com/fraichementjeudi

Abonnez-vous à la chaîne sur Spotify :