L’équipe de la Fondation invite la communauté à visiter son kiosque lors de la Journée communautaire!

Alors qu’elle célèbre cinq ans d’implication notamment auprès des résidents du Village et des secteurs avoisinants, la Fondation Santé Urbaine ira à la rencontre des membres de la communauté LGBTQ+ dans le cadre des Journées communautaires de Fierté Montréal le samedi 12 août prochain!

L’organisme saisira l’occasion de cette journée festive pour démystifier sa mission, expliquer ses différentes initiatives en soutien à la communauté LGBTQ+ et présenter les possibilités d’implication pour les personnes qui souhaiteraient faire une différence dans la communauté. C’est un rendez-vous!

Joignez-vous à la Fondation lors de la Journée communautaire!

L’équipe de la Fondation Santé Urbaine fera partie des célébrations de Fierté Montréal lors de la Journée communautaire du 12 août prochain. De 11 h à 18 h, la Fondation sera présente sur la rue Sainte-Catherine Est et invite les festivaliers à venir à sa rencontre! L’organisme accueillera les visiteurs à son kiosque festif, où ils retrouveront musique, popcorn, outils informatifs et plusieurs surprises pour rendre la journée des plus mémorables! La Journée communautaire sera aussi l’occasion pour la population de connaître les humains derrière la Fondation qui soutient financièrement une panoplie d’initiatives destinées notamment à la communauté LGBTQ+ depuis plus de cinq ans.

L’équipe de l’organisme sera en effet sur place toute la journée pour rencontrer les citoyens et leur permettre de mieux connaître la mission de la Fondation et les différentes manières de soutenir ses initiatives. « La Fondation Santé Urbaine est présente aux côtés des communautés LGBTQ+ dans le Village et les secteurs avoisinants depuis maintenant plus de cinq ans! Toutefois, comme la pandémie est arrivée tout juste après notre création, plusieurs citoyens ne connaissent malheureusement pas notre existence. Nous sommes donc vraiment enthousiastes à l’idée d’aller à la rencontre de la communauté afin de leur faire connaître les différentes initiatives que nous soutenons et qui sont disponibles pour leur venir en aide. La Fondation est présente derrière une grande quantité de projets et d’installations, il est donc important pour nous que la communauté connaisse ces ressources », explique Marie-Andrée Lefebvre, directrice générale, Fondation Santé Urbaine.

Une présence aux côtés de la communauté LGBTQ+ depuis plus de cinq ans

La Fondation Santé Urbaine a pour mission d’humaniser les soins de santé, de la naissance à la fin de vie, pour les communautés vivant sur le territoire du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal grâce à des gestes humains, à l’achat d’équipements médicaux et au soutien de projets innovants. Sa vision est de faire une différence concrète et d’offrir un soutien tangible aux populations locales, au moment où elles en ont besoin. Dans le cas du Village et des secteurs adjacents, elle est active auprès des clientèles de l’Hôpital Notre-Dame, du CLSC des Faubourgs (Sainte-Catherine, de la Visitation et Parthenais) et des CHSLD Armand-Lavergne, Bruchési, Émilie-Gamelin et Ernest-Routhier.

Parmi les différentes initiatives financées par la Fondation, on compte notamment le Fonds d’accès compassionnel de prévention du VIH qui permet au SIDEP+ du CLSC de la Visitation de couvrir les frais du traitement de prophylaxie post-exposition (PPE) pour les personnes qui ne pourraient autrement y avoir accès. Elle apporte également un soutien financier à la clinique Relais qui traite et accompagne les personnes dépendantes des opioïdes vivant en marge des réseaux sociaux et de la santé. L’an dernier elle a également participé au financement d’un minibus adapté pour permettre des sorties aux résidents des CHSLD du secteur et offert des trousses de départ afin d’aider les personnes en situation d’itinérance à s’installer en appartement. Plus récemment, la Fondation a soutenu le financement d’une trousse éducative destinée à sensibiliser les adolescents et les jeunes adultes à la santé sexuelle qui sera distribuée à partir de l’automne dans toutes les écoles secondaires et dans plusieurs autres établissements de santé du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL).

Un fonds unique pour que personne ne soit laissé dans le besoin

En plus de ces différentes initiatives ciblées, la Fondation Santé Urbaine dispose également d’un Fonds d’aide à la population qui sert à répondre aux demandes ponctuelles lorsque les patients vulnérables des établissements du secteur sont sans moyens financiers face à des situations critiques. Ressource unique à la Fondation Santé Urbaine, le Fonds d’aide à la population apporte un soutien primordial en permettant aux populations issues de contextes sociodémographiques défavorables d’avoir accès à un financement de manière simple et rapide en cas d’urgence. Par exemple, le Fonds a permis à des personnes en situation d’itinérance sans carte d’assurance maladie de se procurer des médicaments ou encore à de jeunes enfants du quartier qui ne voyaient pas de pouvoir se procurer des lunettes, pour redevenir fonctionnels à la maison et à l’école.

Selon Marie-Andrée Lefebvre, c’est pour que la communauté connaisse ce type d’initiatives qui peuvent changer des vies que son équipe et elle participeront à la Journée communautaire de Fierté Montréal : « Nous tentons autant que possible de financer des actions concrètes qui auront un impact bien réel pour la population. Il s’agit de gestes comme payer des médicaments cruciaux pour des traitements vitaux, couvrir les frais d’épicerie pour des personnes qui ont subi de longues hospitalisations ou encore de financer le réaménager des chambres d’unités de soins palliatifs. Nous sommes présents aux côtés de la communauté, à chaque étape de son parcours de soin, et nous voulons qu’elle sache qu’elle peut compter sur nous. »

INFOS | Pour en connaître davantage sur les initiatives de la Fondation Santé Urbaine,

ou pour faire un don, rendez-vous au https://www.fondationsanteurbaine.com