Love Festival 2023 :ça va être hot, très hot !

Du 10 au 13 aout, en collaboration avec Fierté Montréal, le Love Festival revient avec une série enlevante de quatre partys pour vivre intensément des moments de bonheur pour ceux et celles qui adorent la house et la techno endiablée. Pour l’occasion, une douzaine de DJ locaux et internationaux prendront la relève pour faire s’extasier les party-goers de tous genres. Le samedi 12 aout, il faudra réserver sa soirée pour le plus gros des partys, le District Inferno – Édition Fierté au MTELUS, avec deux salles pour danser ferme jusqu’aux petites heures du matin. Mais il faut acheter vos billets vite, très vite même parce qu’ils s’envolent comme des petits pains chauds ! Le fameux Locker Room est déjà sold out ! Des billets seront peut-être disponibles à la porte, c’est à surveiller.

« Cette année, on touche à la thématique des quatre éléments : l’air, l’eau, la terre et le feu, chaque party représente ainsi un de ces éléments », explique Pascal Lefebvre, le porte-parole de District Events qui organise ce festival. « Le visuel, les décors, tout l’environnement est conçu en fonction de chacun de ces éléments. On invite aussi les gens à venir avec des costumes qui reflètent la thématique du party […]. »

On commence le jeudi 10 aout en se rendant au Newspeak (sur la rue Sainte-Élizabeth) pour le party The Pink Airline ! En collaboration avec Glitter Productions, envolez-vous avec cette ligne aérienne rose. Comme vous l’aurez peut-être deviné, cela représente ici l’air. On aura l’impression de flotter sur un nuage « rose ». En plus du thème de l’air, on suggère aux party- goers de s’habiller en rose. Soyez autant sexy que créatif ! C’est le montréalais DJ KevJ qui sera aux platines pour vous faire danser de 22 h à 3 h. DJ KevJ est un habitué des partys District et de Glitter Productions. Il était aussi au Arena Festival de Playa del Carmen l’hiver dernier.

Le lendemain, le 11 aout, c’est le Bain Mathieu qui ouvre ses portes au réputé party Locker Room, de 22 h à 6 h. Préparez vos meilleures tenues sexy : sports, jockstrap, sneakers, singlet, fétiche, etc., pour vous amuser sur la piste de danse et y faire de belles rencontres. On a embrigadé des DJ de renom pour cette soirée-là.

« Il y aura des DJ populaires auprès de la crowd des Circuit Parties », continue Pascal Lefebvre. « Danny Verde de Miami et Leo Blanco de Madrid. Ils sont très en demande en ce moment. » Mais le plaisir ne sera pas pour les oreilles seulement puisqu’on a requis les services de la porn star Drew Dixon pour une performance des plus sexy en lien avec ces vestiaires sportifs. On touche ici au thème de l’eau puisque l’événement se déroule au Bain Mathieu. Comme on l’a dit, d’année en année, cette activité du Love Festival gagne en popularité et en fidélité par ces dizaines et ces dizaines d’aficionados, d’où le fait qu’il est déjà à guichet fermé. Par contre, « il se peut qu’il y ait quelques billets de disponibles à la porte, mais on verra, ce n’est pas certain non plus [à ce moment-ci] », indique Pascal Lefebvre, principal organisateur de ces partys.

DJ Danny Verde sera du party Locker Room DJ CINDEL sera du Party DISTRICT INFERNO – Édition de la fierté DJ ANDREI STAN sera du Party Thirst

Préparez-vous à vivre toute une expérience au District Inferno – Édition Fierté au MTELUS, où deux salles vous y attendent. Le samedi 12 aout, de 22 h à 6 h, tout un alignement de DJ fera se déhancher les milliers de festivaliers et festivalières avec des beats dynamiques et énergiques. C’est Henrique Viana qui ouvrira la soirée. Ensuite, Sagi Kariv prendra la relève. « Sagi Kariv est le nouveau DJ superstar de Tel-Aviv, il vient de faire d’ailleurs l’événement principal de la Fierté là-bas, Forever Tel-Aviv, c’est la première fois qu’il vient au Canada », souligne Pascal Lefebvre. Le DJ de renommée internationale Alain Jackinsky suivra Kariv pour terminer en beauté.

Adriana The Bombshell, une des stars de Canada’s Drag Race – Saison 2 fera sans nul doute une apparition des plus remarquées à cet événement. Originaire de Colombie et résidente de Québec depuis de nombreuses années, même si elle n’a pas remporté la compétition, Adriana a su conquérir le cœur des spectateurs et spectatrices !

Dans la Salle M2, c’est le Montréalais Paskal Daze qui sera aux platines, soit juste avant Cindel qui débarque de la Ville des vents (Chicago).

District Inferno fait référence au feu. « Il faut s’attendre à ce que tous les éléments de décor et l’environnement visuel fassent référence au feu, il y aura des surprises, mais on ne peut en parler à ce moment », indique Pascal Lefebvre. « Ce party District est le plus gros de l’année puisque les deux salles peuvent accueillir environ 2300 personnes au total ».

DJ Sagi Kariv sera du District Inferno – Édition de la Fierté

Le 13 aout, de 22 h à 6 h, c’est déjà la dernière étape de ce Love Festival 2023 et le party de clôture de Fierté Montréal, eh oui, déjà… On retourne au Bain Mathieu pour le party Thirsty dont la thématique est la terre. On nous parle ici d’un décor chaud d’oasis secret au cœur du désert, « pour une nuit de rêves et de mirages tout droit sortie des Mille et une Nuits » ! Ouf ! Pour ce faire, on a enrôlé un DJ épatant du club La Démence de Bruxelles (Belgique), Andrei Stan. « Du Circuit Barcelone à Forever Tel-Aviv en passant par XXO Bangkok et même par le plus grand Festival de musique électronique au monde : Tomorrowland, Andrei sait faire lever les foules avec son house tribal mordant, tantôt circuit, tantôt prog et mélodique, mais toujours captivant ! », peut-on lire dans la description concernant ce DJ. Mais il n’y a pas que Andrei Stan, on a aussi voulu en mettre plein la vue et les oreilles avec tout un trio de DJ montréalais : les K.NOX, Diskommander et D’JIMI pour continuer la fête. « L’avantage de tenir ce party au Bain Mathieu (station Frontenac) est que ce n’est situé qu’à trois stations de métro de l’Esplanade du Parc olympique (station Pie-IX), donc à peine à cinq minutes de là, note Pascal Lefebvre. Après l’événement de Fierté Montréal, on peut se rendre facilement au Bain Mathieu et continuer la fête ! »

Les billets du Love Festival sont disponibles sur : lovefestival.com. À noter ici que les « passes » pour tous les événements ont déjà été vendues. « On sent que la pandémie est derrière nous, les gens veulent fêter et se rassembler maintenant, le Love Festival attire de plus en plus de touristes, de gens de l’extérieur de Montréal et des locaux, bien sûr. Les passes s’étaient envolées en moins de 21 h, c’était incroyable », dit Pascal Lefebvre.

INFOS | https://www.lovefestivalmtl.com