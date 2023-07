MajestiX : plusieurs shows dans un show des plus épatants

Samedi 12 aout, en soirée sur l’Esplanade du Parc olympique (sur la Scène TD), Fierté Montréal nous présente encore cette année un des spectacles des plus prisés de ces festivités, celui appelé MajestiX ! Oui, il y a bien sûr le fameux show de Drag Superstar, avec des artistes des téléréalités Drag Race, mais s’il y a bien un spectacle qui met en vedettes nos artistes d’ici avec tous leurs talents, c’est bien MajestiX ! Ici, des dizaines de drags vous feront danser, chanter, taper des mains et des pieds, etc. C’est un spectacle où chaque numéro est encore plus enlevant que le précédent ! Et le tout est animé par des drag kings aussi énergiques que sympas que sont Rock Bière et RV Métal.

Entre autres, on pourra voir monter sur les planches les Big Sissy, Bambi Dextrous, Bijuriya, Bobépine, Clay Thorris, Elle Dare, Fabien L’Amour, Foxi Lexxi Brown, HercuSleaze & The Mythos Ensemble, Jessie Précieuse, Johnny Jones, Kitty Glitter, Manny, Marla Deer, Miss Dupré Latour, Moxxi Hollow, Peggy Sue, Pétula Claque, Rainbow, Tracy Trash, Little Star et Mike Oxlong ainsi que Walter Ego. Ouf ! Oui, RV Métal et Rock Bière sont de retour cette année pour animer cette fête de la drag. L’an passé, c’était leur toute première expérience d’animation d’une grande foule et la première fois que Fierté Montréal installait ses quartiers au Parc olympique.

«L’an passé, je n’ai presque pas dormi durant une semaine après le spectacle, je capotais, on avait reçu tellement d’énergie de tout le public, les gens étaient au rendez-vous, il y avait beaucoup de monde, c’était une expérience des plus mémorables», de commenter RV Métal. «Nous avons toute chance cette année de refaire l’expérience, nous somme juste heureux de pouvoir le refaire et que Fierté Montréal nous fasse confiance de nouveau cette année pour présenter ce spectacle et d’avoir travaillé à dénicher ces artistes de différents horizons et de toute cette diversité», de rajouter Rock Bière. Comme on l’aura bien compris, plus que jamais on désire mettre à l’avant-scène plusieurs types de drag. «On veut montrer des drags qui sont dans l’ombre d’habitude, oui qui sont parfois ce qu’on considère être dans ‘’l’underground’’ mais qui en fin de compte sont populaires parce que ces artistes sont suivis par beaucoup de monde», explique RV Métal.

«On veut donner de la visibilité à différentes formes de drags qu’on ne voit pas dans les cabarets, poursuit Rock Bière. […] Dans les spectacles présentés dans les cabarets, c’est rare de voir plus qu’un drag king. Il y a des gens parfois qui disent que c’est la première fois qu’ils entendent parler de ‘’drag kings’’, je crois qu’ici il y en a au moins une dizaine. Donc, on aura l’occasion de se familiariser avec tout un univers de drags : drag queens, drag kings, drag clowns, etc.» Mais on n’a qu’à bien se tenir, car cette année on n’enfile pas les numéros les uns après les autres tout simplement. Non. Les performances seront plus spectaculaires que jamais. «Certains artistes arrivent sur scène et son entourés d’autres drags, continue RV Métal. Marla Deer, par exemple, offre une prestation sous la thématique ‘’Le cœur a ses raisons’’ (l’ancienne émission de télé), elle partage la scène avec une quinzaine d’autres drags. Il y a aussi Little Star & Mike Oxlong, ils sont 12 à 14 et présentent un spectacle avec la thématique Moulin Rouge, avec du burlesque entre autres, donc ils vont au-delà du drag habituel. Ce sera toute une performance !» En effet, Mike Oxlong et Little Star, ces artistes nous présenteront leur show «Spectaculaire Spectaculaire» avec les Bebe Elle, Deborah Kadabra, Esirena, Lilo The pinky, Miss Behave, Queen Latina et Vinny Doll. Un show

drag/burlesque qui saura émerveiller la foule.

Il en est de même pour le drag king HercuSleaze qui a commencé à produire le Mythos Drag Cabaret avec plusieurs artistes drags de la scène montréalaise émergente. Pour MajestiX, HercuSleaze sera accompagnée de quelques membres de la troupe Mythos qui comprend les artistes Lizzy Strange, Kajol, Korra AnarchKey, Ad’Horrible, Infernal Desires et Iggy Zob.

On sort complètement des sentiers battus ici. «C’est complètement différent de ce qu’on voit dans les Drag Race et de ce qui se fait normalement, ce n’est pas du rose bonbon à la Disney World», estime RV Métal. «Mais cela demeure un show très rythmé, avec de la danse, de la musique, de l’énergie pour en mettre plein la vue, poursuit Rock Bière. Cela reste un show grand public avec d’excellents performances [pour avoir du plaisir et s’amuser].»

Comme d’habitude, on ne veut pas «vendre le punch» à l’avance mais, «il ne faudra pas manquer la scène finale qui rassemblera tout le monde pour un numéro à grand déploiement très dynamique !», rajoute avec un éclat de rire RV Métal. Nul besoin d’en dire plus ! Enfin, le concours de lipsynch revient. La formule est simple, des personnalités sont costumées et maquillées et doivent faire du lipsynch pour remporter une somme de 1000$ qui sera remise à un organisme au choix de la personne. L’an passé, c’était l’artiste drag Heaven Genderfck qui avait qui avait préparé les personnalités. «Mais on ne sait pas encore qui sera l’artiste drag cette année, ni les organismes choisis non plus. Fierté Montréal l’annoncera. Pour les personnalités, c’est toujours une surprise !», dit en rigolant Rock Bière. Malheureusement, RV Métal et Rock Bière nous ont annoncé que c’était leur dernière année à l’animation et à l’organisation de MajestiX !

Eh oui ! «Oui, c’est notre dernière année à animer ce show-là. On l’avait dit à Fierté Montréal parce qu’on voulait qu’il y ait du roulement, que d’autres puissent le faire aussi et vivre cette expérience-là pleinement comme on l’a fait nous. C’est pour cela qu’on avait besoin que ce MagestiX-ci soit représentatif du monde drag qu’on connaît nous deux. On s’était donné comme mandat cette année d’amener ce show-là au-delà de ce que le public voit normalement », souligne RV Métal. Cette méga édition 2023 de MajestiX, faut-il le rappeler, est entièrement gratuite ! Arrivez tôt pour être plus proche de la scène.

INFOS | https://www.fiertemontreal.com