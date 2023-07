Fierté Montréal siffle l’édition 2023 avec un splash! Les superstars acadiennes Chiquita Mére et Sami Landri animent un show accompagné·e·s de The Best of The Best des humoristes Queers, dont Charlie Morin, Ke Xin Li, Erika Suarez, Justine Philie, Maxime Ève Gagnon et Portia K.

«La soirée Me Jokes-tu? sera pleine de jokes, de sketchs et de moments iconiques», nous promets l’équipe de Fierté Montréal. «Ça va être une soirée tellement comique, tu risques de pisser dans tes culottes!»

Vous avez peut-être vu·e Ke (en couverture du Fugues, ce mois-ci) au Bulge, au Golden Hour, dans Chinatown Comedy, Tales of Gender Affirmation ou They Go Low We Go Laughs. Les publics hétéros læ terrifient, mais les blagues de traumatismes tirés de fanafictions sur les furries ne les feraient probablement pas rigoler de toute façon.

Iel a l’honneur de se retrouver sur la scène de Fierté cette année et vous Iel fera tout son possible pour vous faire rire.

INFOS : ME JOKES-tu?, le 3 août, au National, à 20h et 22h. www.fiertemontreal.com