Pleasure Dome : place au disco et au house dans le dôme du plaisir de la SAT 

Homopop, Fierté Montréal et la SAT ont joint leurs esprits créatifs pour donner naissance à PLEASURE DOME, une soirée immersive disco et house sous le dôme de la Satosphère. Le vendredi 4 août à 22 h, vous retrouverez pour la première fois ensemble les DJ derrière les grandes messes musicales WEST END GAYS (Montréal, Toronto) et BALLS DEEP DISCO (Toronto, New York). Voici tout ce qu’il faut savoir afin de bien vous préparer à cette soirée historique !

Si vous vivez en dessous d’une roche depuis avant la pandémie, il est possible que vous ne connaissiez pas (encore !) les soirées Homopop. Qu’à cela ne tienne, c’est le moment de bonifier vos connaissances de la culture musicale queer montréalaise ! Les soirées Homopop animent le nightlife montréalais depuis 2019. Depuis ce premier succès retentissant au Cabaret Berlin, une dizaine d’éditions d’Homopop plus chaudes et colorées les unes que les autres ont été présentées. On doit aux mêmes organisateurs le génie créatif derrière les suprapopulaires soirées WEST END GAYS, tenues à quatre reprises au Riverside. Au total, l’équipe de production a organisé près de 25 événements musicaux à Montréal et à Toronto au cours des quatre dernières années. Pour Thomas Leblanc (@ThomasLeblanx), l’un des DJ et producteurs d’Homopop, PLEASURE DOME est en quelque sorte une consécration au sein de la scène queer et musicale montréalaise : « Nous avons présenté plusieurs événements un peu partout à Montréal et à Toronto, mais nous n’étions pas nécessairement encore rendus à la SAT. Nous ne faisons pas ce genre de grosses salles habituellement, donc lorsque Fierté Montréal nous a proposé une collaboration, c’était une invitation qu’on ne pouvait pas refuser ! »

En plus de l’équipe créative montréalaise, l’événement du 4 août comptera sur la touche artistique des DJ derrière les soirées BALLS DEEP DISCO, qui font fureur au C’mon Everybody de Brooklyn et au Black Eagle de Toronto. Rien que d’en parler, ça donne déjà le goût de se déhancher. Thomas Leblanc partage cet enthousiasme : « La grande force de cette équipe est la direction musicale, qui se concentre sur le house et le disco. Nous voulions amener notre expérience à un autre niveau pour Fierté Montréal, donc nous avons donc pensé à inviter BALLS DEEP DISCO pour apporter une touche spéciale et une valeur ajoutée à l’événement présenté lors du festival. »

Peu de salles à Montréal offrent une expérience aussi immersive et enivrante que la Satosphère ! On imagine facilement le dôme de la SAT transformé en énorme boule disco, l’endroit semble donc prédestiné à accueillir une soirée inspirée de ce style musical. En plus de la Satosphère, tout le second étage de la SAT sera également accessible aux invité.e.s, incluant la terrasse, pour une capacité totale de 600 personnes. Du côté vestimentaire, les organisateurs invitent les gens à être créatifs et à laisser aller leur imagination. Il s’agit après tout d’une soirée spéciale, alors on peut y aller d’un attirail un peu plus risqué et osé qu’à l’habitude ! L’important, selon Thomas Leblanc, est d’être présent parce qu’au-delà de l’aspect festif de la soirée, il ne faut pas oublier la raison d’être des célébrations dans le cadre desquelles l’événement est présenté : « Célébrer la Fierté est plus important que jamais en ce moment, donc soyez des nôtres ! Ce sera le premier vendredi du festival et tout le monde a très hâte ! La communauté doit être au rendez-vous ! »

Sur le plan musical, les fêtards seront ravis puisque PLEASURE DOME proposera un voyage dans le temps, véritable dialogue entre le passé et le présent. On nous servira notamment les plus grands hymnes house, les classiques queers des années 70 et 80, ainsi que des nouveautés de la scène dance underground actuelle. Côté disco, il ne faut surtout pas s’attendre à de la musique de mariage comme ABBA et Village People ! On restera au contraire sur la scène queer de la fin des années 70 et du début des années 80, avec de grands tubes comme So Many Men, So Little Time.

Prétendument mort depuis 1979, le disco a effectué un fracassant retour en force au cours des quelques dernières années. Sur la scène électronique, les courants Disco House et Nu Disco n’ont jamais été aussi populaires. PLEASURE DOME s’inscrit donc dans une tendance très marquée. Selon Thomas Leblanc, le disco est intrinsèquement lié à l’histoire de la communauté queer. Il illustre que l’aspect léger, coloré et dynamique du genre musical a contribué à ses regains de popularité lors de périodes historiques particulièrement chargées, comme celle que nous traversons en ce moment : « Le disco est associé aux périodes historiques difficiles et il y a actuellement un grand besoin d’exutoire et de laisser-aller.

Cette musique est indissociable de l’histoire de la communauté queer, donc la thématique de PLEASURE DOME se veut en quelque sorte une façon de se souvenir et de célébrer notre histoire. »

En d’autres mots, ceux et celles qui ont envie de faire le boogie lors d’une soirée historique one time only, c’est un rendez-vous le 4 août prochain sur la Main !

INFOS | Pleasure Dome, le vendredi 4 août 2023, de 22h à 3h, à la SAT. https://www.fiertemontreal.com