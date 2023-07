S’impliquer auprès de la communauté 2ELGBTQ+, 365 jours par année !

C’est indéniable, les grandes entreprises ont leur rôle à jouer pour permettre à chaque personne aussi unique soit-elle d’être valorisée, respectée et appuyée pour devenir la meilleure version d’elle-même. Au Groupe Banque TD, la diversité et l’inclusion sont des valeurs phares qui sont au cœur de toutes les actions, tant à l’interne qu’à l’externe.

Un engagement fort et durable

MARTINE ROY : Depuis de nombreuses années, la TD a fait de son implication auprès de la communauté 2ELGBTQ+ un point d’honneur. Pionnière dans son industrie, l’institution

financière a mis sur pied des mesures permettant à tous d’avoir les mêmes chances, droits et possibilités. Par exemple, en 1994, la TD a été la première banque canadienne à offrir des avantages sociaux pour les conjoints de même sexe. Quatorze ans plus tard, c’est encore elle qui a présenté les premières publicités 2ELGBTQ+ mettant en vedette des couples homosexuels dans les médias grand public, du jamais-vu venant d’une institution financière canadienne.

« L’appui de la TD à la communauté 2ELGBTQ+ est indéfectible. Étant moi-même une femme lesbienne qui a vécu de la discrimination par le passé, je suis à même de constater le désir profond de la TD de voir les membres de ma communauté réussir, que ce soient les collègues, les clients ou les collectivités », souligne Martine Roy, Directrice régionale, développement des affaires 2ELGBTQ+ pour le Québec & l’est du Canada à la TD.

La communauté transgenre revêt la même importance pour la TD qui devient, en 2008, la première institution financière canadienne à annoncer la couverture des opérations chirurgicales affirmatives du genre pour ses employés et leur famille. Plus récemment, la formation obligatoire pour tous les collègues sur l’identité et l’expression de genre partout où la TD est présente en Amérique du Nord a été instaurée dans le but de fournir des connaissances essentielles et de favoriser une meilleure compréhension des réalités transgenres.

Une relation de longue date avec la communauté 2ELGBTQ+ québécoise

MARTINE ROY : En ce mois de célébration de Fierté Montréal, il est également nécessaire de rappeler que la TD est un précurseur dans son domaine lorsqu’il est question de célébrer en grand les couleurs de la communauté 2ELGBTQ+. En 2005, elle est la première grande banque canadienne à soutenir un festival de la Fierté. Collaboratrice de Fierté Montréal pour la 16e fois cette année, la TD est fière de participer à ce mouvement qui permet à la communauté de se rassembler, de célébrer ses progrès et de changer les choses.

« Fierté Montréal est l’occasion parfaite pour la communauté de se rencontrer et de tisser des liens. À la TD, nous sommes déterminés à favoriser des progrès positifs pour la communauté 2ELGBTQ+ afin de contribuer à bâtir un avenir inclusif pour tous. Notre collaboration avec cette fête montréalaise tant attendue est donc logique et naturelle », a complété Mme Roy.

Toutefois, l’implication de la TD ne s’arrête pas une fois la période de la Fierté terminée ! En effet, l’institution financière s’implique auprès de nombreux organismes québécois, et ce, 365 jours par année. Pensons à l’organisme Interligne, le Centre Méraki, le Réseau des lesbiennes des Québec, Massimadi, la Fondation Émergence et la Fête Arc-en-ciel.

Mentionnons également son soutien pour l’exposition Unique en son genre, présentée au Musée de la civilisation, à Québec, jusqu’en avril 2024. On y découvre l’expérience humaine et sa diversité en explorant les nombreuses réalités liées aux identités de genre. On apprend également comment ces dernières se transforment dans le temps et évoluent selon les cultures. Ainsi, le Musée et la TD souhaitent participer à ces importantes discussions et contribuer à démystifier et à célébrer la pluralité des identités de genre.

« Comme on dit à la TD, il faut s’impliquer de manière soutenue et constante pour être toujours fiers, toujours de l’avant », termine Mme Roy.

