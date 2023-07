T-Dance, danser avec fierté à l’heure du thé

Après le défilé, c’est le retour du célèbre T-Dance à l’Esplanade du Parc olympique, le dimanche 13 août prochain ! L’un des événements phares des célébrations, le T-Dance rassemble des milliers de danseurs et danseuses venu.e.s clôturer Fierté Montréal sur une ultime note musicale. Cette année, de 14 h à 21 h 45, les DJ K.Nox (Montréal), TDon (Dallas) et Kampire (Uganda) prendront le contrôle des platines de la plus grande piste de danse extérieure en ville. Pour bien se préparer à ce marathon musical exaltant, DJ K.Nox (aka Yves Pouliot) nous fait part de ce qu’il prépare aux festivaliers et

festivalières pour ce happening iconique.

Depuis combien de temps mixes-tu ?

DJ K.Nox : J’ai commencé le deejaying à l’époque rave, au début des années 2000 ! Au cours des années, j’ai eu la chance de jouer avec Nathalie Caron, soprano de l’Opéra de Québec, j’ai fait une tournée en Australie, j’ai joué dans plusieurs villes américaines ainsi qu’au World Electronic Music Festival. J’ai aussi eu ma propre résidence au Parking Nightclub : Electrosexual. Les années au Parking ont été incroyables !

Qu’est-ce qui t’a donné envie de te lancer dans cette carrière ?

DJ K.Nox : Pour moi, ça doit commencer par la musique — il faut être passionné par ce que l’on joue ! Il faut aussi avoir quelque chose à dire, une énergie à partager, un voyage à proposer au public ! Maintenant que je joue surtout sur la scène LGBTQ+, je le fais beaucoup pour la communauté : rassembler les gens et créer des moments, des souvenirs et de la magie !

Il n’y a rien de tel pour moi que quand les gens me disent : « Je me souviens de ta prestation à cette soirée, c’était quand j’ai rencontré mon copain ». Construire la bande sonore d’un moment heureux dans la vie des gens, c’est tout !

À quoi les gens peuvent-ils s’attendre lors de ta prestation au T-Dance ?

DJ K.Nox : Jouer au T-Dance est l’un des moments forts de ma carrière ! Il n’y a rien de tel que de jouer à la maison pour les gens que vous connaissez et que vous aimez ! J’ai envie de partager avec le public beaucoup d’énergie positive, de belles découvertes, quelques créations personnelles et quelques surprises ! Ils peuvent donc s’attendre à beaucoup de happy summer house, beaucoup de tribal, quelques mash-up de ma création et à une énergie contagieuse ! Il ne faut pas manquer ça !

Pourquoi est-ce important pour toi de participer à la Fierté ?

DJ K.Nox : Au-delà de la musique et de la fête, la Fierté est particulièrement importante cette année. Nous ne pouvons tenir nos droits pour acquis et nous devons rester vigilants. Il suffit de regarder au sud de la frontière. On y voit de sérieux pas en arrière dans la lutte pour nos droits et nous devons nous tenir uni.e.s debout, pour nous assurer que les voix de toutes les personnes LGBTQ+ dans le monde soient entendues. Ensemble nous sommes plus forts !

Tu performes partout dans le monde. Adaptes-tu tes sets aux foules locales ?

DJ K.Nox : Bjork a dit un jour que la musique n’est pas une question de style, mais de sincérité, et je suis tout à fait d’accord ! Alors, je m’adapte toujours à l’événement, mais il est important de rester fidèle à soi-même également ! Pour la Fierté de Toronto, par exemple, j’y suis allé à fond parce que je sais que le public de Toronto peut en prendre ! À Chicago, j’ai récemment joué un peu plus de progressisme et d’influence de Chicago. Au Mexique, je m’adapte à l’ambiance latino avec plus de tribal, alors que lors de mon dernier passage à Ibiza, j’ai joué le set le plus mélodique de tous les temps, car les circonstances le demandaient !

Ta bio mentionne que tu t’inspires de DJ comme Purple Disco Machine, Mark Knight et Eric Prydz. Ces influences se feront-elles sentir au T-Dance ?

DJ K.Nox : Totalement ! Surtout quand je joue en journée comme au T-Dance ou lors de l’événement La Piscine, qui aura lieu la veille ! La musique de jour pour moi, c’est du groove et du bonheur, ça doit donner du ressort dans les hanches et faire sauter les épaules ! Tout tourne autour du funk ! Mark Knight donne cette énergie pure. Purple Disco Machine est un magicien quand il s’agit de donner une touche unique à des succès pop bien connus et Eric Prydz est le meilleur pour ajouter des percussions et une ambiance tribale ! Vraiment trois énormes influences pour moi !

Le house, le disco et le nu disco sont très populaires au sein de la musique pop et du public mainstream en ce moment. Pourquoi penses-tu que c’est le cas ?

DJ K.Nox : La musique est le reflet de notre culture, de notre société et de ce que les gens ressentent ! Je pense que pendant la pandémie, beaucoup de gens ont refoulé beaucoup de sentiments positifs. Ils se sont ennuyés les uns des autres et ils se sont ennuyés de faire la fête ! Alors maintenant, l’ambiance est au bonheur, on a juste envie de s’amuser. On a besoin d’une musique qui nous rassemble, qui ne se prenne pas trop au sérieux, qui nous permette de nous laisser aller et d’exprimer notre amour de la vie et de l’autre !

DJ K.Nox (14 h), DJ TDon (16 h 30) et DJ Kampire (20 h) seront en prestation lors du T-Dance de Fierté Montréal, le dimanche 13 août, sur la Scène TD de l’Esplanade du Parc olympique.