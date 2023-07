XOXO et les talents locaux à Fierté Montréal

Le vendredi 4 août, laissez-vous séduire par le talent prometteur d’artistes locaux dans le décor estival des jardins Gamelin, lors de la soirée XOXO.

Le DJ montréalais G.Mako proposera des sélections sonores dynamiques et texturées allant du house au jersey club en passant par des vogue beats et plus encore afin d’offrir une expérience de dancefloor kaléidoscopique. L’autrice-compositrice queer haïtien·ne, Chivengi combinera des paysages sonores expérimentaux à des mélodies introspectives R&B. Les jumeaux Henri (qu’on retrouve en couverture de Fugues ce mois-ci) et Simon Kinkead nous inviteront à nous abondonner au groove de leur musique, un mélange d’indie-rock, de néo-soul et de disco. L’artiste multidisciplinaire, compositrice, productrice et DJ hadaxxah offrira un mariage équilibré entre la musique électronique, tribale, ambiante et expérimentale. Anciennement chanteur du groupe rock Spectroom, l’auteur-compositeur-interprète latino-québecois Angelo Carocci, proposera son projet musical SCARY un multi-instrumentaliste queer envoutant avec une ambition internationale, dans lequel il explore des sons latin-pop, electro et dance.

INFOS : XOXO, le 4 aout au Jardins Gamelin, de 17h à 23h. www.fiertemontreal.com