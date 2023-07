Les Rendez-vous de la drag en octobre

La toute première convention de la culture drag au Canada, s’en vient à grands pas, elle se déroulera les 28 et 29 octobre 2023 au Palais des congrès de Montréal (métro Place-d’Armes). Inspiré de ce qui se fait déjà aux États-Unis, ce sera un événement unique qui comprendra kiosques, conférences, ateliers, rencontres et séances de dédicaces avec des drags du Québec et d’ailleurs, des balados (podcasts) en direct, démonstrations de maquillages, des costumes, des perruques, et des spectacles, bien entendu. Ce sera toute une célébration de la drag ! Le Village ne sera pas en reste puisque l’équipe de Michel Dorion y a prévu une série d’activités en parallèle au Palais des congrès.



Organisé par l’agence Midor, créée il y a un an par Michel Dorion et son associé Jean-Sébastien Boudreault, ce sera LE salon drag par excellence ! «Ce salon est un événement-phare inspiré bien évidemment par les DragCons de RuPaul’s Drag Race, mais c’est un événement québécois dans le sens que les artistes sont d’ici. C’est sûr qu’il y aura des artistes d’Europe, par exemple, mais ce seront des artistes francophones pour la plupart. Il y aura aussi des artistes drags du reste du Canada et des États-Unis, mais ça reste quelque chose de québécois et de francophone», souligne Michel Dorion.

Kiosques en solo de drags, ou par agence comme les Productions Midor ou Gestion BGB de Rita Baga et ses artistes ou encore kiosques de familles de drags et présences corporatives, c’est ce qu’on retrouvera, également, dans ce salon. Il ne faudra pas manquer les matins tapis rouge, samedi et dimanche, alors que les drags arrivent costumées et se dirigent vers la scène pour les photos de famille. Michel Dorion marquera son entrée avec un hommage bien senti à Diane Dufresne. «Je ne peux pas en dire plus parce qu’il faudra être là, mais ce sera un bel hommage au spectacle Magie Rose [au Stade olympique, en 1984] de Diane Dufresne. Et pourquoi Magie Rose ? Parce que c’est le week-end de l’Halloween, que les gens à l’époque étaient habillés en rose, et qu’on demande ainsi aux visiteurs d’être costumés, que c’est festif et joyeux.»

Mona de Grenoble BARBADA Rock Bière et RV Métal

Le samedi, le Salon fermera ses portes à 17h et les rouvrira à 19h pour accueillir un grand spectacle avec les drags internationales. Les détails sont à venir. Il en sera de même pour dimanche avec fermeture à 17h. «Ce soir-là, il y aura un Gala des drags, à 19h, comme on le faisait avant la pandémie, avec des invités spéciaux, des remises de prix, des performances, etc. […] On travaille fort en ce moment sur la programmation qui est presque complétée et on fera des annonces […]», indique Michel Dorion dont le docu-réalité «L’Agence», sur Moi et Cie (Groupe TVA), attire les téléspectateurs fans de drags en ce moment.

Le Village ne sera pas en reste

«Ce Salon va apporter de la joie en octobre à Montréal et dans le Village, explique Michel Dorion. On ne voulait pas faire seulement deux jours au Palais des congrès, on voulait également que cela rayonne dans le Village et dans ses commerces, que ça bouge, qu’il y ait de l’activité. C’est sûr que c’est notre première année, mais notre objectif est de grandir. On sent que les gens sont emballés par le projet. Il y a Tourisme Montréal, la Ville et la SDC du Village qui embarquent déjà avec nous, qui nous appuient. C’est motivant pour nous de voir qu’ils adhèrent au projet et qu’ils y croient.»

Comme on l’a dit plus haut, il n’y aura pas que les événements au Palais des congrès. «On va organiser des événements associés au Salon, mais dans les commerces du Village. Il va y avoir des conférences, des ateliers, des shows gratuits, etc., mais dans le Village. Le but est de ramener la clientèle dans le Village, qu’il y ait du dynamisme, que l’on sente qu’il y ait du positif et non tout ce que l’on entend sur la situation [d’insécurité] dans le Village par les temps qui courent […]», souligne Michel Dorion.

Mais ce n’est pas tout. Il y aura aussi tout un événement dans le Village, quelque chose qui ne s’est jamais fait encore dans ce secteur-là ! Mais de quoi s’agit-il alors ? Rappelez-vous, nous sommes dans la période d’Halloween alors… «On va créer une ‘’Marche d’Halloween’’, le jeudi soir du 26 octobre, continue Michel Dorion. On va inviter les gens à se costumer, il va y avoir des drags, des artistes, ce sera amusant. Le parcours n’est pas encore tout à fait régler, mais cette marche se terminerait vers la place Émilie-Gamelin. On veut que ce soit un événement festif pour le Village parce qu’il en a bien besoin en ce moment. Ce sera véritablement une première pour le Village et ce sera aussi une activité associée aux Rendez-vous de la Drag.» Les Rendez-vous de la drag, c’est en marche et en vitesse croisière jusqu’à l’arrivée à bon port en octobre ! Il faut surveiller les prochaines annonces sur la

programmation et les invités.

INFOS | Les Rendez-vous de la Drag, les 28 et 29 octobre

https://www.rendezvousdeladrag.ca