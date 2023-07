MUTEK, le festival de musiques électroniques !

Le festival international de musiques électroniques et de créativité numérique MUTEK est de retour du 22 au 27 août pour une 24e édition qui promet du plaisir et de la découverte au cœur du Quartier des spectacles. Fondé à Montréal, le festival se donne pour mission de révéler les talents les plus novateurs du Québec et du Canada et de rassembler les propositions artistiques internationales les plus spectaculaires pendant six jours et nuits de festivités musicales et visuelles.

Parmi les 80 performances en direct présentées en plein air et en salle, citons notamment le maître du synthétiseur italien et membre de Nine Inch Nails, Alessandro Cortini; la fondatrice de labels et productrice berlinoise Cinthie qui est l’une des figures les plus influentes de la house contemporaine; le DJ et producteur incontournable de la scène underground de Miami, Nick Leon, qui a participé à la réalisation d’un des albums les plus célébrés de 2022, Motomami de Rosalia; ou bien encore le trio japonais Open Reel Ensemble qui compose une trame sonore magique à partir de magnétophones à bobines et d’autres instruments mystérieux et obsolètes.

Du côté de Québec, l’artiste qui réveille les nuits montréalaises Honeydrip présentera son premier live en hommage au dub, au reggae et au dancehall, tout comme Pascale Project, active depuis 2008 sur la scène locale et cofondatrice de SHIFT Radio, qui retrouvera le direct pour offrir en première mondiale les créations de son nouvel EP. À ne pas manquer, le duo SPRLUA composé de Samito et Haig V qui combine les motifs vifs et électrisants des rythmes amapiano, afro-house et R&B pour un set dansant et jouissif.

Quant aux communautés 2SLGBTQIA+, préparez-vous à un florilège de musiques autant surprenantes qu’irrésistibles avec plus d’une vingtaine d’artistes en provenance des quatre coins du monde. Basé à Rotterdam, le duo Animistic Beliefs puise dans la techno, l’IDM et le « Global Club » pour créer des sets hybrides exaltants tandis que la productrice et DJ tunisienne Deena Abdelwahed associe techno, structures musicales arabes et harmonies vocales hypnotiques. Le samedi 26 août, préparez-vous à une nuit extatique avec, notamment, la DJ, productrice et mystique transgenre Eris Drew et un DJ set de trois heures de l’icône électro, house et techno minimale berlinoise, Jennifer Cardini. Et s’il faut encore vous convaincre que l’été se termine en apothéose à MUTEK, sachez qu’une scène extérieure gratuite vous attend tous les soirs dès 17h à l’esplanade Tranquille !

