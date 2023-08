Le Festival Black & Blue et le Carnaval des Couleurs n’auront pas lieu en 2023

Le Conseil d’administration de La Fondation BBCM vient d’annoncer l’annulation de toutes les activités du Festival Black & Blue et du Carnaval des Couleurs de Montréal en octobre 2023 en raison de coupures gouvernementales importantes en sortie de crise sanitaire et en raison de nouveaux critères gouvernementaux plus pointus que l’OSBL LGBTQ+ n’est pas en mesure de remplir, en 2023, dans la réalisation de ses projets.

«La Fondation BBCM ne peut pas prendre le risque de réaliser les activités de cette année, en tentant de remplir toutes les attentes et les nouvelles conditions gouvernementales, sans avoir les garanties d’avoir assez de revenus en espèces pour pouvoir payer tous les artistes, les fournisseurs, les membres des comités, etc.»

Le Conseil d’administration dit travailler jusqu’au 31 décembre 2023 «pour assurer la pérennité de La Fondation BBCM». Par ailleurs, les marques de commerce enregistrées Black & Blue et Bad Boy Club Montréal (BBCM) demeureront protégées.

Rappelons que le Black & Blue existe depuis 1991, alors que le Carnaval des Couleurs a été créé en 2018. Ces deux projets festifs sont traditionnellement présentés en même temps pendant le long weekend touristique de l’Action de Grâce canadienne.

C’est la première fois que l’organisme décide d’annuler ses activités en raison de composantes externes financières défavorables et insurmontables.

La Fondation BBCM dit «regarder la possibilité d’une refonte des activités en 2024 ou encore la création éventuelle d’événements complètement nouveaux qui ne sont pas nécessairement basés en premier lieu sur des subventions gouvernementales précaires.»

La Fondation BBCM remercie tous ses partenaires, bénévoles, collaborateurs/collaboratrices et participants/participantes pour leur compréhension, leur appui et leur solidarité dans les circonstances.

«La Fondation BBCM est très fière de ses nombreux accomplissements pendant plus de trois décennies, qui ont contribué à la renommée cosmopolite, festive, culturelle et inclusive de Montréal, ainsi que de l’apport assidu de l’organisme dans la création d’importantes retombées touristiques, socio-économiques et communautaires.»

RETOUR EN ARRIÈRE SUR 10 MOMENTS FORTS DU BLACK & BLUE

1991 Black & Blue 1

La première édition du Black & Blue s’est tenue ans l’ancienne succursale de Banque de Montréal, qui fut ensuite l’Hôtel des Encans et qui est maintenant la salle Le Ministère. C’était la première fois qu’un party gai avait lieu avec un permis officiel approuvé par la police, pour une soirée «toute la nuit». Avec, aux commandes de la musique, le DJ montréalais Mark Anthony qui, par la suite, a participé à de nombreux Black & Blue et connaît une carrière internationale. De tous les DJs, c’est celui ayant participé le plus de fois au party Black & Blue.

1993 Black & Blue 3 | Amphithéâtre Bell

(du 1000, De La Gauchetière, tout nouveau à l’époque)

Avec 6000 participants cette année-là, le Black & Blue est devenu un événement gai majeur de renommée mondiale avec son concept «TOUTE LA NUIT» de surcroît. Le fait qu’il se tenait dans un lieu spectaculaire très corporatif a été perçu comme une avancée importante pour la communauté LGBTQ. Première année avec un WEEKEND d’activités, pas seulement la soirée principale du Black & Blue. Première édition du BAL EN CUIR Black & Blue, entre autres.

1995 Black & Blue 5 | Stade olympique de Montréal (Grandes Hauteurs)

Avec le thème non-officiel de Michel-Ange, on a fait des projections énormes dont celle de la fresque de la Chapelle Sixtine. Première fois que l’événement se tenait au Stade olympique. Première fois que le Stade olympique accueillait un événement de danse qui avait lieu toute la nuit. Première fois que le Black & Blue événement principal atteignait environ 10 000 participants.

1999 Black & Blue 9 | Stade olympique de Montréal

Pour la première fois c’est sur l’aire de jeu du Stade que se tenait le Black & Blue. La thématique était celle de Cosmos 1999. Ce fut une année record au niveau des participants : 17 500 personnes pour le seul party du Black & Blue. Aménagement grandiose sur l’aire de jeu du stade. Plus de 10 000 ballons installés au-dessus la piste de danse sont relâchés au milieu de la nuit laissant découvrir une méga projection de la lune sur le plafond du stade. Un exploit du directeur artistique Denis Brossard, mais aussi une énorme production en général qui a nécessité énormément d’efforts de toute l’équipe du BBCM.

2000 Black & Blue 10 | Stade olympique de Montréal TROIS SALLES ÉNORMES.

Étant dans l’impossibilité de tenir l’événement sur l’aire de jeu du Stade en raison d’un trou dans le toit, l’événement principal se tient dans trois espaces du Stade : en-dessous de la tour du stade au fond de l’aire de jeu et dans les deux Grandes Hauteurs cette année-là. On célébrait le 10e anniversaire du Black & Blue. C’est la fameuse année de l’énorme ruban du sida composé de 10,000 chandelles d’église, un concept extraordinaire du co-directeur artistique Victor Pilon. Spectacle de musique «live» avec Human League, Kristine W., Olive et plusieurs autres dans les Grandes Hauteurs.



2004 Black & Blue 14 | Palais des congrès de Montréal

La thématique LOUIS XIV, un concept de Michel Laprise, coïncide aussi avec la première participation officielle du Cirque du Soleil. La thématique fut exploitée au maximum avec des animations innovantes comme des calèches pour les participants, une méga fontaine de chocolat, des costumes extraordinaires. Première participation des DJ Roger Sanchez et du duo Chus & Ceballos.



2007 Black & Blue 17 | Stade olympique de Montréal sur l’aire de jeu ET Grandes Hauteurs

Pour l’édition Power Trip, le BBCM présentait pour la première fois deux salles avec des styles de musique bien différents. La 2e salle mettant en vedette des DJs plus techno-trance. Installation de méga structures autoportantes sur l’aire de jeu ressemblant à des pylônes électriques, avec une scène centrale qui incluait une superbe acrobatie tard dans la nuit avec de multiples machines à neige créant un effet unique mémorable. Ce fut la dernière année à ce jour de l’utilisation de l’aire de jeu du Stade par la Fondation BBCM. On aimerait bien y revenir un jour!



2010 Black & Blue 20 | Deux salles du Palais des congrès de Montréal

Grande célébration du 20e anniversaire avec, pour la première fois, une véritable salle de musique Trance et une salle de musique House. Première participation du DJ Hernan Cattaneo qui a réalisé probablement le meilleur set de l’histoire du BBCM à la fin de l’événement dans la salle House. Une multitude de mégaballons bleus et noirs tapissaient le plafond en entier du Palais des Congrès.



2013 Black & Blue 23 | L’Arsenal

Sur le thème de La Roue Réinventée, cette édition s’est faite en collaboration avec The Saint at Large de New York., offrant deux salles (trance et house). Utilisation innovante de cet espace fantastique qu’est L’Arsenal avec des activités artistiques qui se sont déroulées dans cet endroit pendant tout le weekend du Black & Blue et pas seulement lors de cette soirée fantastique. Une grande partie de L’Arsenal fut convertie en galerie d’art avec une multitude d’artistes-peintres en direct. Participation du grand DJ trance Richard Durand d’Amsterdam et du DJ house Dennis Ferrer de New York. Concept d’éclairage marquant et chaleureux par Stéphane Barbeau dans la salle principale (house).



2015 Black & Blue 25 | Amphithéâtre Pierre-Charbonneau

Pour le vingt-cinquième anniversaire on y est allé avec la thématique du Red Light District, un concept de Yanick Daigle. Première présence dans ce site spectaculaire au Parc Olympique. Participation de plusieurs DJs qui ont marqué les années du Black & Blue, dont Susan Morabito et Mark Anthony. Spectacle spécial 25e par Stéphane Moraille, Lulu Hugues et Kim Richardson. Ajout d’éléments nouveaux à l’animations dont des acrobates, des tambours et de flaggers.

Au moment d’aller sous presse, nous venons d’apprendre que l’édition «XXX» du Black & Blue d’abord prévu cette année – est reportée en octobre 2021, en raison de la crise de la COVID-19. Cette célébration de la 30e édition du Black & Blue se fera dans un seul endroit majeur qui sera dévoilé durant l’année 2021. On nous promet le retour à un seul événement toute la nuit.

Cette liste des moments importants de l’histoire du Black & Blue a déjà été publié dans Fugues en 2021, dans le cadre du 30e anniversaire de l’organisme.