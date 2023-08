Sexe, désirs et data, l’expérience à ne pas manquer au Centre PHI

Dès le 1er août, le Centre PHI propose une nouvelle expérience multisensorielle et interactive qui explore les liens entre les sexualités et les technologies. Si des thèmes comme les applications de rencontre, la pornographie, le travail du sexe ou les expériences queers vous interpellent, Sexe, désirs et data est l’évènement de l’été que vous ne pouvez manquer à Montréal.



À une époque où le numérique et les technologies sont omniprésents dans notre quotidien, où se situe la place de nos désirs dans cette équation? Sexe, désirs et data est une expérience qui porte un regard unique sur la cartographie complexe de notre intimité, notre sexualité et notre rapport à l’érotisme à l’ère des algorithmes prédictifs.

À travers différentes thématiques liées au spectre de l’intime comme les plateformes de rencontre, la pornographie, les espaces de partage en ligne, les fantasmes, le travail du sexe et les identités de genres, est-il possible d’échapper à une telle catégorisation binaire lorsque nous sommes en ligne? Quand nous franchissons les lignes poreuses entre le monde réel et virtuel, nous sommes amené·e·s à redéfinir nos propres codes et à les transformer. Nous sommes en mesure de fabriquer nos désirs. Mais à quel prix?

Centre Phi / Expéricence Sexe + Desirs + Data — crédit photo : Adil Boukind



Dès votre entrée au Centre PHI, vous serez amené·e à jouer avec Algo Match, une œuvre qui reprend les règles d’une application de rencontre. Il vous faudra choisir entre différents profils selon les biais circonscrits d’une telle plateforme. Serez-vous en mesure de bien effectuer votre sélection? Trouverez-vous votre prochain match?

D’ailleurs, si vous ne connaissez pas déjà le projet Queering the Map de Lucas LaRochelle, une contre-cartographie mondiale sur les expériences queers, vous pourrez admirer une sélection de plus de 2000 témoignages qui prennent vie dans une scénographie immersive signée PHI. Une belle occasion de voir ce projet éloquent et de donner une visibilité à la communauté. Il y a déjà près de 500 000 commentaires recueillis mondialement dans plus de 23 langues!

Vous pourrez aussi expérimentez Hello, une œuvre de Ianna Book qui documente l’expérience personnelle de Nana001 sur les applications de rencontre. Cette installation navigue entre négociation, sécurité, désir, authenticité et intimité. Ça vous tente déjà? Sachez que l’expo vous réserve encore quelques surprises derrière les portes closes du Centre PHI. Sexe, désirs et data est une expérience qui comporte sept installations différentes. Vous pouvez même converser avec Max dès maintenant, une intelligence artificielle créée de toutes pièces par l’équipe de création du Studio PHI. Max est une entité joueuse, séductrice et curieuse qui a envie de vous parler, comme si vous vous étiez donné rendez-vous après un match sur une application de rencontre.

Centre Phi / Expéricence Sexe + Desirs + Data — crédit photo : Adil Boukind



Maintenant que vous avez l’eau à la bouche, c’est le moment de passer à l’action. Vous vous apprêtez à entrer dans notre univers intime guidé par vos désirs. Jusqu’où irez-vous? Sexe, désirs et data fait partie de la programmation officielle de Fierté Montréal. Et sachez que l’expérience sera au Centre PHI tout l’automne!



INFOS | Sexe, désirs et data est une coproduction entre le Studio PHI, a_BAHN, créée en partenariat avec le Club Sexu. https://sddexperience.com

Restez à l’affût car plusieurs évènements connexes auront lieu tout au long de l’automne dont un en partenariat avec Fierté Montréal. Pour tout savoir sur Sexe, désirs et data, inscrivez-vous à l’infolettre via https://sddexperience.com.

