Conférences et ateliers de Fierté Montréal

Quelques conférences auront lieu durant la Fierté : «Être lesbienne et… : Perspectives inclusives sur le lesbianisme» ; La criminalisation du travail du sexe et le quotidien des travailleur·euse·s 2SLGBTQIA+» ; Fierté syndicale : passé, présent, avenir; Le rôle des syndicats dans la lutte LGBT+» ; «Célébrons nos Esprits».

Être lesbienne et… : Perspectives inclusives sur le lesbianisme



Réfléchir d’une perspective intersectionnelle aux vécus lesbiens implique de prendre en compte la diversité des expériences, notamment au niveau du genre, de l’âge, de l’appartenance culturelle et racisée. L’identification lesbienne n’échappe en effet pas à la complexité des questions identitaires : au sein de notre communauté très diverse s’articulent plusieurs perspectives. En tant que communauté plurielle, nous faisons face à de nombreux questionnements sur la définition de notre identité collective – il importe que nos différences soient perçues comme une source de richesses et d’échange. Venez entendre des personnes lesbiennes partager leurs réflexions dans un espace ouvert et respectueux.

Samedi 5 août, de 10h à 14h, au Centre Saint-Pierre (1212, rue Panet). Organisé en collaboration avec le Réseau des lesbiennes du Québec et Aide aux Trans du Québec.Avec kimura byol lemoine, Sophie Desjardins, Marika Robert, Aleks Lacelle. Animée par Tara Chanady (Réseau des lesbiennes du Québec) et Kim Forget-Desrosiers (Aide aux trans du Québec).

La criminalisation du travail du sexe et le quotidien des travailleur·euse·s 2SLGBTQIA+

Les personnes 2SLGBTQIA+ et les travailleur·euse·s du sexe partagent une histoire de criminalisation de leur propre corps et sexualités. Qu’en est-il aujourd’hui des réalités des travailleur·euse·s queer de nos propres communautés? La criminalisation du travail du sexe et de ses différent·e·s acteur·trice·s poussent les travailleur·euse·s des communautés 2SLGBTQIA+ à naviguer les impacts de la répression sur leur quotidien et sur les multiples (im)possibilités de solidarisation communautaires. Venez entendre ces travailleur·euse·s et pair-aidant·e·s partager leurs réflexions sur l’état des lieux actuel et les pistes de solidarité entre communautés 2SLGBTQIA+ et travailleur·euse·s du sexe.

Samedi 5 août, de 12h à 14h, au Centre Saint-Pierre (1212, rue Panet). Organisé en collaboration avec Comité autonome du travail du sexe, Sweet Like Honey, Programme Travail du sexe-RÉZO, ASTTeQ & Montreal Sex Work Support Network. Animée par Stella, l’amie de Maimie et co-présenté par RÉZO.

Fierté syndicale : passé, présent, avenir. Le rôle des syndicats dans la lutte LGBT+

Depuis des décennies, les syndicats québécois et canadiens œuvrent à la reconnaissance et l’avancement des droits des personnes LGBT+. Afin de faire connaître leur rôle dans la lutte LGBT+, la CSN a publié l’année dernière une version mise à jour de l’ouvrage Fierté syndicale de l’autrice Prabha Khosla, qui dresse un portait des efforts menés dans les syndicats canadiens depuis les années 1970. La conférence « Fierté syndicale : passé, présent, avenir. Le rôle des syndicats dans la lutte LGBT+ » sera l’occasion de présenter l’ouvrage, ainsi que de discuter d’initiatives menées par des syndicats québécois au fil des ans. Nous nous projetterons également vers l’avenir en considérant les enjeux qui s’annoncent dans la lutte pour les droits des personnes LGBT+ en milieu de travail et dans la société en général.Organisé en collaboration avec le Comité LGBT+ du Conseil central du Montréal métropolitain – CSN.

Samedi 5 août, de 14h à 16h, au Centre Saint-Pierre (1212, rue Panet). Avec Élyse Bourbeau (Alliance des professeures et professeurs de Montréal), Corine Gagnon-Tremblay (Comité confédéral LGBT+ CSN), Éric Kirouac (Comité confédéral LGBT+ CSN), Bertrand Guibord (Comité LGBT+ du Conseil central du Montréal métropolitain – CSN). Animation : Donald Picotte (Comité LGBT+ du Conseil central du Montréal métropolitain – CSN).

Célébrons nos Esprits

Célébrons Nos Esprits est une journée de présentations et discussions sur la question des identités dites Two-Spirit, bispirituelles, LGBTQ+ autochtones ou Indigiqueer. Issues des Premières Nations, ces personnes doivent naviguer un monde qui leur impose une binarité de genres dans un environnement contaminé de colonialisme et de valeurs chrétiennes, menant à l’exclusion, la violence et une vie entourée d’homophobie et transphobie.

Vendredi 11 août, de 8h30 à 16h30, au Centre Saint-Pierre (1212, rue Panet). Célébrons Nos Esprits est une collaboration entre le Cercle Indigiqueer Circle, Femmes autochtones du Québec et Fierté Montréal. Tealey Ka’senni:saks Normandin, Scott Wabano, Annie Pullen Sansfaçon, Jo-Marie Einish & John Sylliboy, les invité·e·s pour cette journée nous parlent de leur vécu personnel et des besoins réels pour les communautés autochtones. Leur présence confirme la résilience des personnes Two-Spirit, bispirituelles, LGBTQ+ autochtones ou Indigiqueer, et de l’espoir visible dans un mouvement de revitalisation de traditions qui célèbrent la divergence d’esprits.