Suppression à Hong Kong d’une émission consacrée aux droits des personnes LGBTQ

La suppression de l’émission « Nous sommes une famille » intervient après l’écrasement par Pékin du mouvement pro-démocratie et l’imposition en 2020 de la loi sur la sécurité nationale.

Une émission consacrée à l’égalité des droits des personnes LGBTQ, diffusée depuis 17 ans par la radio publique hongkongaise, a pris fin dimanche, la direction ayant invoqué « un changement de programme »pour justifier cette suppression.

La suppression de l’émission Nous sommes une famille, diffusée depuis 2006 par la radio-télévision de Hong Kong (RTHK) financée par le gouvernement, intervient après l’écrasement par Pékin du mouvement pro-démocratie et l’imposition en 2020 de la loi sur la sécurité nationale qui selon les opposants a réduit au silence les voix dissidentes.

L’un des animateurs de l’émission, Brian Leung, a dit qu’il était « psychologiquement préparé » à la suppression de ce programme, tout en soulignant ne pas avoir obtenu d’explications satisfaisantes lors d’une réunion avec les responsables de RTHK début juillet.

« Pour une plateforme traditionnelle comme RTHK, ce programme était plus ou moins comme marcher sur la corde raide”, a déclaré M. Leung dans une interview quelques heures avant la dernière diffusion.

Mêlant des discussions, des informations et des interviews d’invités, cette émission, diffusée pendant deux heures tous les dimanche à minuit, était l’une des rares plateformes défendant les droits des personnes LGBT à Hong Kong.

Dès ses débuts, elle avait bénéficié d’une liberté éditoriale « à un tel point que j’avais presque du mal à y croire », se rappelle M. Leung.

Un épisode consacré à des brimades subies par des adolescents dans les lycées a remporté en 2010 un prix Human Rights Press Award (prix de la presse couvrant les droits de l’homme) tandis que d’autres épisodes ont donné lieu à des discussions sur la culture drag et les discriminations subies par les personnes transgenre.

Louis Lee, 28 ans, a commencé à écouter l’émission il y a une dizaine d’années, au moment de son coming out.

« Ce qui m’a le plus impressionné, c’est d’entendre ma mère se brancher sur Nous sommes une famille. Il y avait même des chauffeurs de taxi et des conducteurs d’autobus qui écoutaient le programme et je pouvais discuter avec eux », a-t-il raconté.

Cette émission était une « rareté » et sa suppression revient à une ville « où la diversité n’est plus tolérée », estime une retraitée de 67 ans, qui se présente sous le prénom de May.

RTHK a déclaré à l’AFP qu’elle modifiait de temps en temps la programmation et qu’elle ne faisait pas de commentaire sur des sujets éditoriaux à caractère interne.

Selon un sondage réalisé en 2023, 60 % des Hongkongais sont favorables au mariage des couples de même sexe, alors qu’ils n’étaient que 38 % une décennie auparavant.

Pour M. Leung, les défenseurs des droits des LGBTQ doivent s’attendre à « un rude hiver ».