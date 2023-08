Them Fatale, le speakeasy où tout est permis

Le Théâtre National célèbre son 123e anniversaire en août. Comme pour réveiller les vieux fantômes du début du siècle dernier, l’endroit reprendra ses airs de speakeasy le temps d’une soirée le 4 août prochain dans le cadre de Fierté Montréal. À l’occasion du cabaret trans / non binaire Them Fatale, le public sera transporté dans l’univers de la prohibition avec un pétillement de Genderfuck. Aux commandes, Rosie Bourgeoisie, accompagné.e d’une brochette constituée d’interprètes non conformes dans le genre, incluant la star du burlesque Jake Dupree (@Jakedupree). Coup d’œil sur une soirée secrète où seul l’interdit est permis.

DJ LaFHomme

Them Fatale, c’est une expérience immersive sous forme de soirée cabaret qui ramènera le public au cœur des Années folles. On peut s’attendre à de la luxure, du bizarre et de l’euphorie ! Lorsqu’on demande à Jake Dupree ce que ses comparses et lui réservent aux Montréalais, il affiche un sourire en coin : « Les gens peuvent s’attendre à être éblouis, à se laisser aller et à embrasser qui ils sont tout entiers, s’exclame-t-il. Venez avec le cœur et l’esprit ouverts et vous passerez une excellente soirée ! Ça fait du bien de voir des personnes non binaires performer avec autant de confiance et de fougue ! »

La soirée spéciale se déroulera en trois parties. On commence le tout avec des cocktails, quelques gâteries, de l’animation et une performance de Shibari. La soirée se poursuit ensuite avec le spectacle principal, qui comprendra un entracte et de l’animation musicale (DJ). La fin de soirée se déroulera sous le signe de la danse avec DJ LaFHomme derrière les platines.

Pour les personnes qui auraient envie de rencontrer les vedettes de la soirée, un Meet & Greet exclusif aura lieu de 18 h 30 à 19 h 30, lors duquel il sera possible de passer un moment en privé et de prendre une photo avec les artisan.e.s du spectacle, en plus de recevoir un cadeau tout spécial, incluant l’affiche du spectacle autographiée notamment par Gay Jesus, Jake DuPree et Nox Falls.

Nox Falls Gay Jesus



En bref, Them Fatale est une soirée sans contrainte, où tout est possible et où tout le monde est bienvenu. Une seule directive s’applique, prévient Jake Dupree : « DRESS TO IMPRESS, implore-t-il. Quand les gens sont beaux et flamboyants, ça me donne envie de leur en donner encore plus ! »

Jake Dupree a été formé par nulle autre que Dita Von Teese

Du même souffle, celui qui a été formé par nulle autre que la reine du burlesque Dita Von Teese elle-même raconte qu’il se sent naturellement à l’aise avec le public lorsqu’il vient au Canada : « Je me sens vu et reconnu quand je visite l’Europe et le Royaume-Uni. On y retrouve un respect fondamental pour le divertissement pour adulte. Au Canada, l’influence européenne fait que j’ai un sentiment similaire. J’ai l’impression de ne pas avoir à me justifier ! »

Aucune justification nécessaire, donc, pour laisser aller ses fantasmes et son imagination, le 4 août prochain. Rendez-vous dans le monde fantaisiste et permissif des artistes les plus excentriques de la scène queer internationale.

INFOS | Them Fatale, le vendredi 4 août 2023 à 20h30 et à 22h30, au théâtre Le National. http://www.fiertemontreal.com