Weekend et concours Pup Montréal 2023

Lancement du concours Pup Montréal 2023 et du Weekend Pup Montréal. Il s’agit d’une série d’évènements gratuits étalés sur un weekend de 3 jours qui inclut la remise du titre non genré de « Pup Montréal 2023» à une personne pratiquant le Puppy-Play et s’étant démarquée auprès de la communauté LBGTQ+ fétichiste durant l’année.

Le concours se veut à caractère communautaire, transparent, convivial et inclusif. Les activités sont ouvertes à tous·tes, peu importe l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’origine culturelle ou l’apparence.



Rencontre des candidat·e·s pour le concours Pup Montréal 2023, les juges, précédents titrés et la communauté Puppy de Montréal et d’ailleurs. L’ordre de passage des candidat·e·s sera déterminé lors de ce 5 à 7!

Weekend Pup, du 4 au 6 août, au bar Stud (1812, rue Saint-Catherine Est.)