AIR CANADA, identité de genre, communauté et engagement

Pour souligner la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie et pour rendre Air Canada encore plus inclusive, l’équipe Diversité, Équité et Inclusion du transporteur aérien proposait, en 2022, une nouvelle série d’ateliers éducatifs. On en a profité pour ajouter des pronoms aux nouvelles normes de la marque Air Canada relatives aux signatures de courriel.

La sensibilisation est le meilleur moyen de lutter contre les préjugés inconscients et l’intolérance et les trois ateliers proposés par l’équipte de DÉI d’Air Canada abordent des thèmes liés à l’identité de genre, à la sexualité et à la diversité. Ces ateliers éducatifs ont pour but d’aider en présentant les meilleures pratiques actuelles relatives à l’inclusion des personnes LGBTQ2+.

• Atelier de sensibilisation à la communauté LGBTQ2+ : les participants apprennent à définir l’acronyme LGBTQ2+, à en reconnaître les différents drapeaux et à adopter au quotidien un langage inclusif pour ses membres.

• Atelier de sensibilisation aux personnes transgenres : les participants apprennent à faire la distinction entre le sexe, l’identité de genre, l’expression de genre et l’orientation sexuelle, à discuter de la terminologie clé liée à la communauté transgenre et à trouver des moyens d’inclure davantage la communauté transgenre dans leur communication.

• Atelier sur les pronoms de genre et le langage inclusif : les participants apprennent à définir des termes comme les pronoms, le mégenrage et les néopronoms, à trouver des occasions d’adopter les meilleures pratiques à l’égard des pronoms et à mettre à jour leur communication pour qu’elle soit neutre et inclusive.

L’atelier lancé en mai 2022 ayant remporté un vif succès, l’équipe Diversité, Équité et Inclusion d’Air Canada a présenté des versions en ligne du module sur la sensibilisation à la communauté LGBTQ2+ (à l’été 2022) et du module sur la sensibilisation aux personnes transgenres (à l’automne) pour rejoindre un plus grand nombre d’employé.e.s. Toustes les employé.e.s ont accès aux modules d’apprentissage en ligne. Le troisième module est devenu disponible récemment, le 17 mai 2023.



On l’oublie parfois, mais tout le monde ne s’identifie pas aux pronoms assignés à la naissance. Les gens présument souvent de l’identité d’une personne et courent le risque de la mégenrer et de la rendre mal à l’aise à l’idée de discuter avec ses collègues pour les corriger. La nouvelle pratique exemplaire consiste à encourager les gens à ajouter leurs pronoms à leur signature de courriel.

Cet ajout demandant très peu d’effort déstigmatise une pratique qui aide beaucoup de gens à se sentir à l’aise et accueillis. Il s’agit d’une façon facile pour nous de faire preuve de plus d’inclusivité, et c’est aussi un moyen efficace de manifester son appui à la communauté LGBTQ2+, tout en contribuant à créer un espace sécuritaire et inclusif pour que tout le monde s’exprime avec authenticité.

Même si ce n’est pas obligatoire, Air Canada encourage tout son personnel à ajouter ses pronoms à sa signature de courriel. L’ajout de pronoms aux cartes professionnelles et aux insignes nominatifs est également possible.

Voici quelques projets qui ont permis aux employés de s’entraider en créant un espace inclusif où tout le monde se sent en sécurité et accueilli en étant pleinement soi-même au travail.

Communautés et engagement des employés

Air Canada est fière d’avoir appuyé la tournée Courage, une campagne pancanadienne tenue dans 15 collectivités, qui a commencé au début de l’année. Elle a pour but de raconter des récits de sortie du placard de membres de la communauté LGBTQ2+ et de célébrer les différences qui font de nous ce que nous sommes. La tournée a notamment organisé des spectacles de drag Queens ainsi que, dans des écoles, des centres communautaires et des bibliothèques, des conférences.

La tournée a été animée par des participantes de Canada’s Drag Race avec Icesis Couture, Kimora Amour, Kimmy Couture, Suki Doll, Makayla Couture, Eve 6000 et Océane Aqua-Black. Les membres des équipes Diversité, Équité et Inclusion d’Air Canada et Partenariats communautaires ont assisté à 10 événements au nom d’Air Canada. Certains employés ont raconté leur propre histoire aux participants, des récits de lutte, de succès et de capacité d’action pour remplacer l’intimidation par l’acceptation.

La tournée Courage a atteint plus de 36 000 spectateurs en personne et 125 500 en virtuel. La participation de Air Canada à la tournée correspond au pilier de sensibilisation communautaire de l’équipe Diversité, Équité et Inclusion de l’entreprise.

Aussi dans le cadre de la tournée Courage : Stonewall, Air Canada a accueilli Martin Boyce, un activiste survivant des manifestations de Stonewall, pour une conférence à son siège social de Montréal. Martin Boyce a partagé le récit de l’une des actions queers/trans les plus marquantes de l’histoire.

INFOS | https://www.aircanada.com