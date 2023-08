Prendre son envol : la métamorphose de Sandy Duperval à BLK PRL 

Dans le cadre du spectacle FeminiX qui se tiendra le 10 août prochain, Sandy Duperval alias BLK PRL se joindra aux artistes JU!CE, Barbara Butch et Narcisse afin de célébrer sur scène les femmes de la diversité sexuelle et de genre. Puisque les célébrations de Fierté Montréal n’ont plus de secrets pour celle qui en fut jadis la porte-parole, l’artiste s’est entretenue avec Fugues au sujet de sa nouvelle identité artistique et de sa carrière qui prendra sous peu son envol.

« Je suis quasiment une nouvelle personne », me confie d’entrée de jeu Sandy Duperval. Il faut dire que notre dernière conversation remonte à 2017, soit avant la pandémie, situation qui a forcé la réflexion chez plusieurs, dont Sandy. « Pendant la pandémie, j’en ai profité pour continuer mes études et j’ai gradué hier ! », explique la bachelière en commerce, concentration restauration. « Je ne suis plus avec ma conjointe de l’époque, mais je suis heureuse aujourd’hui dans une autre relation. J’ai aussi pris le temps de me ressourcer personnellement », confie celle qui explique avoir passé la pandémie seule, par besoin de se retrouver et de réfléchir sur sa vie.

Il en découle un projet de vie unique où l’artiste désire créer des écosystèmes communautaires à Montréal, par exemple une coop avec un jardin : « Le jardin permet de fournir des ingrédients pour la coop et à travers ça il y a des cours pour les personnes des communautés marginalisées », une initiative qui permettra à tous de manger à leur faim, soutient Sandy, sans oublier la musique, bien sûr, qui y trouvera une place de choix, que ce soit par des ateliers d’apprentissage ou des performances.

CRÉDIT PHOTO : mathew Guido

Parlant de performance, Sandy sera du spectacle FeminiX le 10 août prochain. Une occasion de plus pour l’artiste de prendre part à la Fierté. « Plus je prends de l’âge, plus je deviens reconnaissante. Le parcours n’est pas parfait, mais quand on continue à construire ensemble, on finit par faire toute la différence pour le futur. Pour moi, Fierté ça a été des années mouvementées, il s’est passé plein de choses, mais il faut continuer à construire. Même s’il y a des reculs, il faut continuer à construire ensemble. Justement, c’est dans ces moments qu’il faut se souvenir pourquoi on a commencé. Si ce n’était pas des gens qui s’étaient battus avant moi, je n’aurais pas eu d’exemple ni de vitrine et j’aurais probablement encore été dans le placard ! De m’avoir donné cette liberté-là, me donne la volonté de continuer à construire en espérant que ça puisse aider d’autres personnes ».

Ainsi, cette année, le spectacle de Sandy mettra en scène sa toute nouvelle identité et son nouveau son, qui passent par le nom d’artiste BLK PRL.

« Essayer différentes choses en tant que Sandy Duperval m’a permis de choisir ce qui me faisait vraiment triper, ce que je trouvais naturel. J’ai passé les vingt dernières années à jouer différents styles musicaux (underground, Top 40) et je me suis retrouvée à effectuer un retour aux sources, car à la base ce qui me faisait triper c’était la musique house et soul », explique celle qui cite des artistes comme Louie Vega et David Morales. « Sans changer du tout au tout, j’ai décidé de définir ce que je suis vraiment », ce qui passe par un nouveau nom d’artiste, une première pour Sandy.

« J’étais attachée à mon nom, car ce sont mes racines, c’est l’histoire de ma grand-mère et là j’avais envie de parler de la personne que je suis devenue : BLK PRL. La scène, les clubs, mon coming out a été facilité par la scène de la musique électronique, le fait d’avoir un endroit où je retrouvais d’autres personnes comme moi ».

Ainsi, lors de FeminiX, BLK PRL présentera son set tout en chansons : « J’ai passé le flambeau en tant que porte-parole pour pouvoir, à la place, chanter ma Fierté », explique l’artiste qui sera accompagnée d’un band et d’une chorale, en plus de présenter ses compositions vocalement et avec ses beats, sans oublier une surprise, un « papillon musical ».

Sandy cite d’ailleurs le film de Léa Pool Le papillon bleu, qui l’a énormément touchée et auquel elle fera un clin d’œil, par la métamorphose du papillon. « BLK PRL c’est un peu ça, c’est parti de toutes mes expériences et de toutes ces choses qui auraient pu me détruire, mais qui m’ont donné de la force et des ailes ».

Ainsi, en primeur, le public de Fierté aura droit à toutes les chansons que BLK PRL sortira dans la prochaine année, sous forme de singles, où chaque chanson représente une facette de l’artiste. Une occasion unique de voir Sandy Duperval déployer ses ailes en tant que BLK PRL. « En même temps, je grandis avec le projet et aujourd’hui, sans même savoir où ça s’en va, j’ai confiance que je suis devenue une meilleure personne grâce à la black pearl (BLK PRL) qui s’est formée en moi ! »

INFOS | Pour plus d’informations sur le spectacle FeminiX du 10 août : https://fiertemontreal.com

Suivez Sandy Duperval, alias BLK PRL, qui sortira son premier simple Breath,

quelques jours avant la Fierté. https://open.spotify.com