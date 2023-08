SuXession, visibilité et diversité artistique à l’honneur

La scène Loto-Québec brillera de tous ses feux le samedi 12 août prochain alors que défileront devant les festivaliers et festivalières les étoiles montantes de l’underground montréalais. Animé par la reine du nightlife queer Syana, le spectacle SuXession en mettra plein la vue de 20 h à 23 h et promet de ne laisser personne indifférent. Discussion avec celle qui sera votre hôte le temps d’un moment au cœur du firmament.

Dans une succession de performances enlevantes, SuXession mettra en vedette les artistes les plus en vue de la scène queer de la métropole. Tour à tour, les festivaliers et festivalières auront la chance de voir performer Chris Cool, Artin Avaznia, Miss Chris Marlot, Mossy Mugler, Ms. Boogie, Myst Milano, Sam Blake et Sisi Superstar. Selon l’hôtesse de la soirée, l’objectif de cet événement est de représenter une diversité et une saveur artistique aussi large que possible, au sein d’un seul et même spectacle : « Nous aurons des artistes locaux et de l’extérieur, des artistes queers, des femmes trans, des hommes gais, des personnes non binaires, etc. Chaque artiste amènera ses idées et son énergie ! Le résultat est un mix très riche de différentes formes d’art, mais qui représente la communauté au sens très large, ce qui arrive rarement! »

Myst Milano Artin Avaznia

Présenté par Fugues, le spectacle est une idée originale de Syana et du directeur de la programmation de Fierté Montréal : « Chris Ngabonziza et moi avons tous les deux amené nos idées pour le développement de la distribution. Il a réuni des gens qu’il croyait […] importants pour le spectacle, par exemple Artin Avaznia, qui fera un numéro de danse solo, ce qu’on ne voit pas souvent dans le cadre de ce genre de show », explique Syana.

À titre d’exemple, Myst Milano, DJ et rappeur.euse de New York et Ms. Boogie, rappeuse afrolatina aussi de New York, apporteront de leur côté une touche queer anglophone au spectacle, alors que l’artiste et performeuse queer haïtienne Miss Chris Marlot explorera l’hédonisme au féminin par l’entremise de ses performances artistiques.

Ms. Boogie Miss Chris Marlot

La diversité de la distribution et la liberté artistique offerte à celle-ci, selon l’hôtesse du spectacle, donnent un produit final tout aussi gratifiant pour les artistes que pour le public : « Nous avons donné carte blanche aux artistes pour réellement se représenter aussi librement que désiré. Le résultat offert aux spectateurs est donc un mélange de plusieurs types d’identités et de background issus de la communauté LGBTQ+ élargie. »

S’identifiant comme femme trans, Syana est originaire de Pierrefonds-Roxboro. Elle a grandi dans un quartier où la visibilité des personnes trans n’existait pas. Comme pour plusieurs jeunes vivant dans des quartiers excentrés ou caractérisés par une culture conservatrice plus forte, elle a dû s’exiler afin d’avoir accès à des ressources communautaires adéquates : « Même si j’habitais à Montréal, je n’avais jamais vu de personnes trans. J’ai donc dû me déplacer parce que la visibilité n’existait pas là-bas ! J’ai eu la chance d’être accueillie par des organismes comme l’ATQ et Projet 10, qui m’ont offert des emplois et du soutien dans le cadre de ma transition. »

Tout naturellement, les choix créatifs derrière SucceXion sont influencés par le parcours de la jeune artiste. Au-delà du désir d’offrir un spectacle haut en couleur aux festivaliers et festivalières, Syana a également pour objectif de mettre en lumière les talents les plus diversifiés possibles pour offrir des exemples aux jeunes qui grandissent dans des quartiers où la représentativité est un enjeu : « La Fierté est une célébration, mais c’est également un mouvement en continu. Plusieurs jeunes montréalais n’ont accès à aucune ressource dans leur quartier et ils ne doivent pas être oubliés. La visibilité doit rayonner dans tous les quartiers et il faut leur offrir des occasions de se reconnaitre. »

INFOS | https://www.fiertemontreal.com

SuXession, présenté par Fugues, aura lieu le samedi 12 août sur la Scène Loto-Québec de l’Esplanade du Parc olympique