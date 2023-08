Vitrine sur les organismes et groupes 2SLGBTQIA+

Les Journées communautaires sont de retour les 11 et 12 août sur la rue Sainte-Catherine Est dans le Village pour permettre au public de découvrir la multitude d’organismes et de groupes communautaires, de commerces, de clubs sportifs et socioculturels impliqués avec les communautés 2SLGBTQIA+.

Pour les organismes, les journées communautaires de Fierté Montréal sont un moment de visibilité collective très important, car «le terrain», la rencontre en personne est essentiel, en particulier pour les organismes en défense des droits et libertés ou ceux de loisirs.

Journées communautaires Fierté Montréal 2023 – Photo Serge Blais

Pour bien des associations et organismes, cette présence lors des journées communautaires est une façon de recruter des membres ou des bénévoles, et de faire savoir que les acquis sont parfois fragiles et que nous ne sommes pas à l’abris du courant de conservatisme qui souffle en Amérique du Nord. De rappeler qu’il est important de contrer les discours sur la violence, que l’homophobie et la transphobie sont légales dans beaucoup de pays à travers le monde et que cela a parfois un impact sur nous; que nous devons être solidaires et tout faire pour aider les personnes LGBTQ2S+ qui sont persécutées, discriminées, qui risquent leur vie à travers le monde, en sortant publiquement.

C’est aussi l’occasion de rappeler notre propre engagement individuel et collectif. En somme, en étant présent pendant Fierté Montréal, chaque organisme fait connaître ses activités et ses programmes en cours. Et chaque individu, en parcourant les kiosques, peut aider les causes de son choix ou décider de s’impliquer dans un ou plusieurs organismes.

Et, bien sûr, il y a le plaisir d’être présents aux journées communautaires. Après les années de virtuel, tout le monde est bien heureux de pouvoir se rencontrer et d’échanger en personne, de croiser de vieilles connaissances ou de se faire de nouveaux contacts ou de nouveaux.velles amie.e.s.

INFOS | Journées communautaires Fierté Montréal, les 11 et 12 août 2023,

sur la rue Sainte-Catherine, dans le Village

https://www.fiertemontreal.com