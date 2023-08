Dans le cadre du Festival Fierté Montréal, le Réseau des Lesbiennes du Québec vous invite à la troisième édition du BBQ lesbien! Cet événement s’adresse à toute personne s’identifiant à la communauté lesbienne, qu’elle soit lesbienne, gaie, bisexuelle, queer, pansexuelle, ayant une sexualité fluide, asexuelle ou encore en questionnement; femme cis ou trans, personnes non-binaire ou queer.

L’idée étant de briser l’isolement des femmes et personnes LBQ+ de manière informelle afin de consolider nos liens et notre sentiment d’appartenance!



Fort de son succès des années précédentes, le BBQ lesbien revient cette année avec une plus grande édition! Cet événement rassembleur qui permettra aux femmes et personnes LBQ+ de sortir de chez elles, tout en profitant d’un moment de socialisation agréable et sécuritaire, se déroulera à l’Espace Loto-Québec à l’Esplanade du Parc Olympique pour accueillir encore plus de personnes!

L’événement se déroulera sous la musique des DJs et artistes de FeminiX, un spectacle électrisant qui donne entièrement la scène aux femmes de la diversité, et aux côtés de KING POUR UN SOIR, une série d’ateliers sur l’art de la performance drag king.



Le RLQ offrira gratuitement nourriture (végétarien et non végétarien) et boisson (alcoolisé et non alcoolisé)!

3e édition du BBQ LESBIEN. Jeudi 10 août, Esplanade du Parc olympique, de 17h à 20h.