Le festival Fierté Montréal de retour pour amplifier les voix des communautés 2SLGBTQIA+

En proposant 11 jours de célébration, Fierté Montréal rappelle que dans un contexte social où perdure l’oppression à l’égard des communautés 2SLGBTQIA+, la raison d’être du Festival Fierté Montréal reste aussi pertinente aujourd’hui qu’hier.

La diversité mise de l’avant

Au programme, 15 grands spectacles gratuits et plus de 150 artistes, dont 95 % issu·e·s de la diversité sexuelle et de genre, se succèderont sur les scènes du plus grand rassemblement 2SLGBTQIA+ de la Francophonie.

Le directeur de la programmation de Fierté Montréal, Chris Ngabonziza nous disait en substance, le mois dernier, avoir imaginé une édition qui visibilise et célèbre les artistes de nos communautés d’ici et d’ailleurs, en mettant en valeur leur créativité : « Nous voulons surtout faire vivre la magie de l’inclusion et de la diversité avec cette mise de l’avant délibérée des artistes de la relève et des artistes racisé·e·s. Nos allié·e·s sont invité·e·s au party ».

Le Festival Fierté Montréal 2023 s’amorcera aux Jardins Gamelin, le jeudi 3 août, lors de la Cérémonie d’ouverture avec la présence d’artistes autochtones, suivie d’une soirée dansante gratuite en collaboration avec le collectif Glitterbomb.

Dix jours plus tard, le 13 août à 13 h, à travers le Défilé de la Fierté + 11 Revendications, on célébrera les avancées des droits des communautés 2SLGBTQIA+ sur le boulevard René-Lévesque et on mettra en lumière les revendications communautaires.

Ce Défilé de la Fierté sera suivi du grand T-Dance à la scène TD de l’Esplanade du Parc olympique avec DJ K.nox, DJ T Don et la DJ ougandaise Kampire. Par la suite, spectacle incontournable Mundo Disko fera danser les adeptes de ce genre musical.

Pour terminer en beauté, le Spectacle de clôture mettra en vedette l’artiste queer d’origine montréalaise RÊVE.



Déploiement à travers la ville

Le Festival se déroulera à travers la ville, notamment à l’Esplanade du Parc olympique, site principal, ainsi que dans le Village, aux Jardins Gamelin, au Casino de Montréal, au National, à la Société des arts technologiques (SAT), au Club Soda et ailleurs.



