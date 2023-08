Investissement de 839 000$ du gouvernement du Québec pour le Festival Fierté Montréal

Le gouvernement du Québec a alloué 839 000 $ au Festival Fierté Montréal, l’événement événement célébrant la diversité sexuelle et la pluralité des genres.

Le premier ministre du Québec, M. François Legault, le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable de la Condition féminine et ministre responsable de la lutte contre l’homophobie et la transphobie, Mme Martine Biron, ont souligné le 3 août la tenue du Festival Fierté Montréal, qui se déroule jusqu’au 13 août prochain. Ils en ont profité pour annoncer que leur gouvernement octroyait 839 000 $ à cet événement qui célèbre la diversité sexuelle et la pluralité des genres.

« Le Québec est une société accueillante. Le gouvernement du Québec est heureux de s’associer au Festival Fierté Montréal, un des événements phares de l’été dans la métropole, pour célébrer les communautés LGBTQ+ dans une ambiance festive et rassembleuse» a déclaré François Legault, premier ministre du Québec. «Notre nation peut être fière d’être l’une des plus ouvertes au monde, et on doit continuer de bâtir une société où chaque personne a sa place. »



« Le Festival Fierté Montréal est un moment incontournable de l’été montréalais qui célèbre en grand la diversité», a ajouté Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal. «C’est le plus important événement en son genre à travers le pays et notre métropole rayonne comme ville inclusive et vivante. »



« Notre destination possède une scène culturelle exceptionnelle qui célèbre l’ouverture à l’autre», a enchaîné Caroline Proulx, ministre du Tourisme. «Le Festival Fierté Montréal en témoigne, et c’est avec enthousiasme que j’encourage les visiteuses et visiteurs à y prendre part pour promouvoir la diversité sous toutes ses formes. Les festivals et événements sont des occasions de partage, de célébration et d’union qui font du bien à chacune et chacun d’entre nous. Je souhaite à toutes les festivalières et à tous les festivaliers de passer des moments exceptionnels dans notre belle métropole!»



Quant à Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable de la Condition féminine et ministre responsable de la lutte contre l’homophobie et la transphobie, elle a déclaré qu’«en tant que ministre responsable de la lutte contre l’homophobie et la transphobie, je suis fière du fait que notre gouvernement soutienne Fierté Montréal. Grâce à sa riche programmation, le Festival contribue à la réputation du Québec comme une société où toutes et tous sont libres d’être qui ils sont. Avec les années, il est devenu un rendez-vous incontournable pour les communautés LGBTQ+. C’est une occasion de se rappeler le chemin parcouru et le travail qu’il reste à faire pour que le Québec continue d’être un endroit ouvert et accueillant. Bonne Fierté! »

La somme provient de deux ministères : 500 000 $ du Secrétariat à la région métropolitaine du MAMH et 339 000 $ du ministère du Tourisme. Ces contributions s’alignent avec la Politique québécoise de lutte contre l’homophobie, établie en 2009, qui vise à soutenir les droits et améliorer les conditions de vie des personnes LGBTQ+.

Rappelons que Martine Biron avait annoncé ce printemps un nouveau prix gouvernemental, lors de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie. Il s’agit de la principale distinction gouvernementale québécoise qui vise à souligner les initiatives contribuant à faire du Québec une société ouverte et inclusive pour les personnes LGBTQ+.

Jusqu’au 30 septembre, les personnes et les organismes intéressés sont invités à soumettre des suggestions de nom pour ce nouveau prix au Bureau de lutte contre l’homophobie et la transphobie à l’adresse courriel [email protected].