Le contenu de Fugues prochainement invisible au Canada sur Facebook, Instagram et Google?

Vous avez sans doute entendu parler de la loi C-18 qui vise à renforcer l’équité des relations économiques entre les entreprises de nouvelles et les plateformes de communication. Cette loi, dont les règlements devront être appliqué d’ici le début de 2024, forcera les plateformes de communications en ligne — réseaux sociaux notamment, mais aussi moteurs de recherche — à partager une partie des revenus publicitaires générés par la diffusion de nouvelles des médias canadiens. Autrement dit, cette loi viendra corriger l’iniquité que ces réseaux ont eux-mêmes créée par leurs algorithmes. En réaction, Google et Meta (Facebook, Instagram, Threads) ont décidé de bloquer au Canada la circulation du contenu journalistique, qu’ils considèrent comme du «marketing gratuit» pour les médias, pour ne pas avoir à partager leurs revenus, s’avérant par le fait même de très mauvais citoyens corporatifs.

Mise en situation

Comme à peu près partout dans le Monde, au Canada, les géants du web récoltent la part du lion des revenus publicitaires en ligne, soit jusqu’à 80 % d’un marché de 8 à 9 milliards de dollars. D’ailleurs, près d’une centaine de publications canadiennes de toutes dimensions ont dû fermer leurs portes au cours des trois dernières années, principalement en raison de la baisse de leurs revenus publicitaires.

Jusqu’à présent, les géants du numérique avaient opéré sans garde-fou, dans un espace quasiment non réglementé. Mais les démocraties dans le monde commencent à se réveiller et le Canada fait partie de ce mouvement. Ottawa souhaitait corriger la situation en rétablissant un rapport de force entre les publications et les géants du web. La loi C-18 a été développé pour forcer un cadre de négociations afin d’établir des balises pour évaluer la valeur du contenu et la compensation appropriée.

Rappelons qu’une loi similaire, adoptée en 2021 en Australie et dont le Canada s’est inspiré, a permis au secteur des médias australiens d’empocher environ 200 millions $ dès la première année, malgré des tactiques similaires utilisées par les plateformes.

Au Canada, suite à l’adoption de la loi C-18 en mai dernier, Facebook a commencé à tester différents systèmes de blocage des fils de nouvelles liés aux médias canadiens. Et, depuis le début d’aout, le blocage s’est accentué et touche de plus en plus d’entreprises médiatiques canadiennes.

Au cours des dernières semaines, Fugues a joint sa voix à celles de tous les médias canadiens et réclame que Meta agisse de manière responsable. «Il faut que Meta rétablisse l’accès de la population canadienne aux nouvelles d’ici et respecter les lois canadiennes au lieu de tenter de les contourner» déclare Yves Lafontaine, directeur de Fugues (à l’instar de d’autres, le principal média LGBTQ+ francophone canadien a commencé à voir une partie de ses contenus être bloquée sur Instagram et sur Facebook dès la mi-juillet).

«L’attitude actuelle de Facebook s’apparente à de «l’intimidation pure et simple», croit Yves Lafontaine «Meta se sert de sa position de monopole, prend en otage les médias d’ici et leurs lecteurs.»

«Que des plateformes de diffusion comme Facebook et Instagram choisissent de priver les lecteurs d’une information rigoureuse parce qu’elles ne souhaitent pas payer leur juste part est socialement irresponsable», poursuit M. Lafontaine. «Il est curieux de constater que Meta se dit incapable de censurer les propos haineux et la désinformation, mais qu’elle trouve les moyens de censurer le journalisme crédible. La contradiction est évidente et me semble un argument supplémentaire pour réclamer une transparence algorithmique pour dévoiler comment les géants du web ciblent leurs publics. La situation actuelle doit changer.»

D’ici là… que pouvez-vous faire?

• Si vous résidez au Canada, au lieu de passer par Facebook ou Instagram, vous êtes encouragés à vous rendre directement sur le site web de Fugues pour trouver l’information dont vous avez besoin.

• Si vous ne l’êtes pas encore, abonnez-vous à l’Infolettre de FUGUES qui est envoyée deux fois par semaine.

• Vous avez un grand cercle d’ami LGBTQ+ ? Pourquoi ne pas les inviter à s’inscrire à l’INFOLETTRE de Fugues… via le lien ci-haut.

• Vous pouvez évidemment vous abonner à l’édition imprimée du magazine Fugues et le recevoir à la maison.

• Vous pouvez soutenir l’action de l’équipe en faisant un don ponctuel ou récurrent.

