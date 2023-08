Un Cabaret de la Fierté… pour adultes, au Jardin du Monastère

À la tombée de la nuit, laissez-vous entrainer par l’effervescence de l’été et vivez l’expérience du Cabaret de la Fierté ! Les 3-4-5, 10-11-12 et 17-18-19 aout, découvrez le Jardin du Monastère. Cet îlot de verdure, situé en plein centre-ville sur la rue Sainte-Catherine dans l’ouest du centre-ville, est un lieu rassembleur, engagé et inclusif.

Le Monastère a donné carte blanche à une dizaine d’artistes de la communauté 2SLGBTQI+ et ses allié.e.s de Montréal et d’ailleurs, débordant.e.s de talent, de créativité et d’imagination, afin qu’iels puissent exprimer leur génie, sans aucune limite.

Pour la première fois, le spectacle est dédié à un public averti. Sexy, époustouflant.e.s et… un peu décalé.e.s, ce qui est certain c’est que vous aurez des étoiles dans les yeux, des papillons dans le ventre et quelques bouffées de chaleur !

Lorsque les cloches retentiront, entrez en communion avec les arts du cirque pour cette soirée riche en sensations. L’équipe du bar Le P’tit Sacristain prendra bien soin de vous en proposant le cocktail signature du moment, des bières fraiches de micro du coin ou des popsicles pour faire redescendre la température.

Vous en voulez encore après le spectacle ? Pour vous rassasier, la soirée s’éternisera avec un DJ qui vous fera vous déhancher jusqu’à l’office des matines. En espérant que vous n’avez pas été sages…

INFOS | www.le-monastere.ca

BILLETS SUR : www.lepointdevente.com/lemonastere