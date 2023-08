ImmiX ouvre la série de grands spectacles de la Fierté

ImmiX, présenté par ICI Musique, est une grande fête rassembleuse qui ouvrira officiellement notre série des grands spectacles sur l’Esplanade du Parc olympique! Une merveilleuse célébration qui fait place à une mosaïque musicale surprenante unissant artistes et musiques d’ici, accompagnée par un magnifique Houseband.

Blxck Cxsper

Blxck Cxsper est un·e musicien·ne et raconteur·se de vocation, motivé·e par son amour de la culture Hip Hop et par le rêve d’un avenir meilleur pour les communautés noires trans. L’innovation indépendante est la signature créative non binaire?; iel a d’ailleurs fondé la maison de disques Trans Trenderz et créé le projet de rythmes gratuits Ghostly Beats. Son esprit collaboratif, sa sagesse entrepreneuriale et sa détermination autogénérée font d’iel non seulement un·e artiste brillant·e, mais aussi un·e leader émergent·e qui refaçonne l’industrie de la musique pour la rendre plus inclusive, accessible et authentique. Et on læ remarque. En 2021, Blxck Cxsper a été nommé·e dans le top 100 des producteur·rice·s de musique les plus influent·e·s dans la liste de Billboard’s Change Agents et a été sélectionné·e comme l’un·e des Black Changemakers par CBC. Le nom de scène de Cxsper est tiré de l’univers multimédiatique qu’iel a créé. Une histoire riche et abondante en métaphores d’un·e super-héro·ïne qui se déroule dans un univers alternatif que Cxsper utilise pour explorer comment les systèmes et pressions sociales établis peuvent pousser même les plus braves dans l’obscurité.

Cassa

Cassa est une icône de la musique rwandaise et un pionnier pour les nouvelles générations d’artistes pop. Il a commencé son parcours au début des années 2000, présentant de la musique urbaine locale sur Contact FM, l’une des premières stations de radio privées au Rwanda. Suite à ses triomphes radiophoniques initiaux, il s’est lancé dans une carrière solo et a rapidement solidifié sa place dans l’industrie de la musique en offrant des morceaux aux succès fulgurants. Maintenant basé à Montréal et Toronto, il continue de faire des vagues dans les scènes Afropop et afro-caribéennes, avec ses performances spectaculaires sur scène, son orchestre de 7 musicien·ne·s et son style vestimentaire unique. Cassa a joué aux côtés de légendes du hip-hop comme Lupe Fiasco et DelaSoul et a même été sélectionné pour rendre hommage à Quincy Jones. Avec une quantité d’adeptes grandissante et de nombreux nouveaux projets devant lui, le parcours de Cassa n’est qu’à son début et il continue d’être un artiste à surveiller dans la scène de musique africaine et du monde. De nouveaux sommets sont à venir pour lui!

Coco Beliveau

Coco Belliveau est une artiste multidisciplinaire Acadienne. Humoriste et justicière vigilante à l’accent charmant, elle mélange humour, rap et réflexions toujours dans l’espérance d’être vecteur de changement social. Si vous voulez rire pour un monde meilleur, vous pouvez suivre Coco Belliveau sur Facebook, Instagram, Tiktok et Spotify.

Edith Butler

Pionnière et ambassadrice incontestée de la culture acadienne, Edith Butler est chanteuse, conteuse, auteur-compositeur et musicienne. Personnage authentique et coloré, c’est en 1970 qu’elle choisit la chanson pour faire connaître l’histoire de son peuple qui, malgré une cruelle déportation, a su conserver intacte par tradition orale la première culture francophone d’Amérique. Surnommée « Mère de la musique acadienne », ses performances scéniques sont empreintes d’énergie, d’humour et de générosité. Primée maintes fois ici et à l’international, Edith Butler est intronisée au Panthéon des Auteurs et des Compositeurs du Canada pour l’ensemble de son œuvre en 2019.

Joe Bocan

Joe Bocan a marqué le paysage musical québécois des décennies 1980-1990 à travers un répertoire où musique et paroles se dressent au milieu d’un univers sans compromis : Repartir à zéro, Les femmes voilées, Apocalypso, des chansons avant-gardistes qui se reflètent aujourd’hui encore dans notre époque. Son dernier album La Loupe est paru en 2013, suivi d’un album hommage à Joséphine Baker, paru en 2015.

Kanen

Révélation Radio-Canada 2022-2023, nominée pour Artiste Folk et Artiste de la relève au Gala Teweikan 2022 et pour Artiste autochtone de l’année au Gala ADISQ 2021, Kanen est une auteure-compositrice-interprète originaire de la communauté innue d’Uashat mak Mani-Utenam. Le 7 avril prochain, elle sortira Mitshuap son premier album tant attendu avec un nouveau spectacle où elle se présente totalement incarnée dans toute sa complexité, une musicalité plus crue, son énergie punk marquée d’une grande poésie qui fait vivre de fortes émotions.

Klô Pelgag

Depuis son entrée en scène en 2009, Klô Pelgag s’impose comme une sibylline bouffée d’air dans le paysage musical francophone, l’une des voix les plus probantes et singulières de sa génération. Portant sur son dos un univers chargé de chansons, de baroque et d’absurde, l’auteure-compositrice-interprète séduit et déstabilise en déployant une musique finement concoctée qui braque les feux sur un désir instinctif de la créatrice à confronter ses propres fins. Ses albums L’Alchimie des monstres et L’Étoile thoracique lui ont valu une reconnaissance monstre autant ici qu’à l’international. Son dernier album, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, est paru en 2020.

LUMIÈRE

LUMIÈRE, c’est l’incarnation libre d’une illumination musicale aux contours glam rock. À la fois pétillante, spectaculaire et sensible, la proposition s’affranchit des tendances et défie avec éclat les lois de la nostalgie. Mais au-delà même de la musique, LUMIÈRE, c’est le personnage et projet solo d’Étienne Côté (Canailles, Bon Enfant). En arborant les habits colorés et étincelants de son alter ego, le chanteur et multi-instrumentiste déploie avec grandiloquence son amour pour la pop et le rock des années 1960 et 1970, deux décennies phares et fastes, qui ont façonné et défini la musique de notre époque.

Naomi

Naomi est une artiste multidisciplinaire au charisme évident. Première créatrice à avoir rejoint les rangs par la maison de disques Bravo musique, elle attire rapidement sur elle les projecteurs grâce à son talent multifacette. Danseuse professionnelle, chorégraphe et actrice — on la voit d’ailleurs dans plusieurs vidéoclips d’artistes locales et internationales d’envergure telles que Rihanna, Cœur de pirate et Marie-Mai — elle choisit un jour d’ajouter le chant à son curriculum, épaulée par Béatrice Martin qui voit en elle un clair filon de star et la prend sous son aile. C’est que Naomi est un package deal brut. Son premier album, l’éponyme Naomi, voit le jour le 9 septembre 2022.

River

River, a vu le jour et a grandi à Montréal. La musique a toujours été, depuis son enfance, son médium de prédilection! «C’est un honneur pour moi de partager avec vous, dans l’espoir que l’on puisse continuer à entretenir ce lien parce que c’est la raison pour laquelle on cherche à arriver à un endroit où on pourra réellement se comprendre entre nous et décider comment aller de l’avant. L’expérience humaine pour les esprits que nous sommes tous·tes.»

Samuele

À l’automne 2019 à la suite d’une chirugie d’affirmation de genre Samuele s’assume trans et non-binaire. Reposé et en paix avec lui-même, un sentiment qui l’avait quitté refait alors surface: l’envie de créer. Samuele se lance alors dans la création d’un livre-album: Une paillette dans l’engrenage, paru en février 2023. Directement inspiré de son parcours, ce projet multidisciplinaire consiste en 12 chansons doublées d’un livre explorant les thèmes de la transformation, de la joie et de la guérison. Pour ce nouveau chapitre, iel a eu envie de combiner ses médiums favoris, soit la chanson, la poésie et l’essai pour parler de révolution individuelle et collective, en utilisant la lentille de sa propre transformation et ce sur fond de musique entraînante et de mélodies accrocheuses.

INFOS | https://www.fiertemontreal.com

Spectacle IMMIX, le mercredi 9 aout 2023, à 20h, sur la scène TD de l’Esplanade du Parc Olympique.