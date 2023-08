Célébrez en GRAND la Fierté avec Queen&Queer, le plus grand DANCE PARTY pour les femmes queer, personnes non binaires, personnes trans et allié·e·s durant Fierté Montréal.

Cet événement spécial est une co-production entre Fierté Montréal et Queen&Queer, en collaboration avec la SAT. Une soirée à ne pas manquer où l’énergie sera à son comble aux rythmes de la musique HOUSE!

Rendez-vous à la Satosphère pour une expérience immersive et unique, dans un cadre EXTRAORDINAIRE qui allie arts visuels et son. Vous en aurez plein la vue et les oreilles! Au programme, un line-up d’artistes exceptionnels, 3 DJs et plusieurs performeur·euse·s de talent.



Au programme Ticky Ty de Toronto, AQ de New York et la résidente de Montréal DJ Sam.

Ambiance Afro-House, Disco- House, Tech-House, Latin-House, Amapiano… tout ce dont vous avez besoin pour faire de cette soirée festive un souvenir inoubliable!



Queen&Queer Édition Fierté Montréal. Samedi 12 août, à la SAT.