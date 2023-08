Xcellence célèbre les personnes BIPOC 

Xcellence est un spectacle célébrant les personnes BIPOC 2SLGBTQIA+ à travers un éventail d’artistes DJ primé·e·s et reconnu·e·s pour enflammer les pistes de danse de la scène queer montréalaise à longueur d’année.

TEYKIRISI – 16h

TEYKIRISI est une productrice de musique et DJ dynamique hondurienne qui combine les sons variés et vibrants de la diaspora latinx, incluant le reggaeton, le dembow et le batida à des sons électroniques dont les influences comprennent le footwork, le jersey club et la techno. Sa passion pour la musique va au-delà du dancefloor?; elle travaille de près avec des membres de sa communauté locale pour créer des événements qui mettent en vedette et soutiennent les artistes de l’Amérique latine. Ses événements sont bien plus que de simples fêtes : ce sont des célébrations du riche héritage culturel de l’Amérique latine ainsi qu’une plateforme pour des collectes de fonds servant à soutenir les luttes contre toutes sortes d’enjeux sociaux.

Honeydrip – 17h30

Honeydrip est une productrice de musique et DJ basée à Montréal. Étant une figure de proue du nightlife de la ville depuis plus de 7 ans, elle est connue pour ses agencements créatifs, son énergie et ses sélections riches en basses qui touchent à des styles comme le UK Bass, le Jungle, l’Électro, et le Leftfield Techno. Son premier EP ANTI-EGO a permis à la jeune productrice de faire sa place dans l’industrie et elle collabore maintenant avec certaines des maisons de disques les plus avant-gardistes en Europe, solidifiant sa signature sonore hybride inspirée par ses origines caribéennes et ses études en électroacoustique. Douces comme le miel, mais avec du mordant… laissez-vous emporter par ses vibrations qui transcendent tous les genres.

Pony – 19h

Pony est un·e artiste aux multiples talents qui vit à Montréal. Chanteur·se, producteur·rice de musique et compositeur·rice racisé·e aux origines mixtes, Pony fait tranquillement sa place dans l’industrie internationale. Une force de la nature avec un style mémorable.

A$H BANKS – 20h30

Agente d’artistes décorée de prix et directrice artistique basée à Toronto, A$H BANKS a déménagé ses nombreux talents à Montréal pour se consacrer pleinement au développement de son propre potentiel et pour poursuivre ses rêves de production musicale. Le nom d’A$H BANKS est inspiré par l’émission de télé des années 1990 Fresh Prince of Bel-Air et par son amour de la musique old-school. En plus de son amour pour le RnB et le Hip Hop, elle adore faire jouer du Deep House, du Vogue, du Amapiano, du Baile et du Afro Beats. La musique a toujours été la force directrice de sa vie. C’est peut-être dû à ses origines barbadiennes, mais quand A$H explique d’où lui provient sa relation passionnelle au platinisme, elle explique, « J’ai envie de faire danser les gens! (Est-ce que c’est bête?) J’aime ce genre d’énergie. C’est positif et renforçant! Lorsque je DJ, je crée une ambiance chaude de party. Et l’artiste-DJ est toujours la personne la plus populaire du party! »

San Farafina – 22h

San Farafina est une DJ et productrice canadienne d’origine haïtienne connue pour son mélange envoûtant de rythmes africains et électroniques aux percussions complexes. Membre du collectif Moonshine, San Farafina s’est fait un nom sur la scène musicale internationale en captivant le public avec un son innovant et des prestations électrisantes. San Farafina s’est produite lors de festivals de musique des plus renommés au monde, dont Primavera Sound et Osheaga, ainsi qu’au Piknic Électronik et Mural Festival. Elle a porté sa musique au-delà du Canada, jouant à Paris, Londres, Lisbonne et Bruxelles, et sa popularité montante témoigne de son talent et de son travail acharné. En plus de sa carrière musicale, San Farafina est directrice du Club Sagacité, un espace artistique et communautaire multidisciplinaire situé à Montréal. Le projet vise à élever les groupes d’artistes sous-représentés dans le paysage culturel montréalais.

Vendredi 11 août 2023, 16h00 à 23h, sur la scène Loto-Québec de l’Esplanade du Parc olympique.

https://fiertemontreal.com