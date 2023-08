Entre fureur et sensualité: les mixes de DJ Kampire au T-Dance de la Fierté

Figure de proue du label Nyege Nyege Tapes, DJ Kampire cartonne en mêlant musique électronique et sonorités africaines. En quelques années seulement, elle est devenue la coqueluche des grands festivals de musique électronique. Elle sera de l’undes événements phares des célébrations, soit le T-Dance, le dimanche 13 aout, sur l’esplanade du Stade Olympique, quirassemblera des milliers de danseurs et danseuses venu.e.s clôturer Fierté Montréal sur une ultime note musicale.

L’ascension de cette artiste ougandaise ne cesse de se confirmer depuis le succès de son set immortalisé l’année dernière par la chaîne YouTube, Boiler Room, une référence de l’électro.

Née au Kenya de parents ougandais, Kampire Bahana a grandi en Zambie, bercée par le soukous congolais des années 1970 – qu’écoutait son père – avant d’être influencée par la pop sud-africaine d’Yvonne Chaka Chaka et de Brenda Fassie, puis par les sons des nineties.

« Vivre en Afrique de l’Est donne un héritage musical très riche. Il y a plus de soixante groupes ethniques en Ouganda, chacun avec sa propre musique, et j’espère que cette diversité se retrouve dans mes sets », expliquait l’artiste

De Paris à New York en passant par Shanghai et Barcelone, Kampire agite les foules en mariant les sons de son enfance aux sons électroniques qu’elle grappille à travers tout le continent africain. «J’écoute tout le temps des nouveaux sons que j’intègre dans mes mix pour garder mes sets frais. Cela ajoute une dose de risque : tu peux te planter… Mais le public apprécie qu’il s’agisse plus d’une expérience en live que de quelque chose de déjà programmé. »

Pour elle, l’irrésistible et soudaine envie de danser, tient avant tout à une aventure collective animée par l’amour de la musique et de la fête, avec une volonté d’ouvrir les esprits dans un pays connu pour son conservatisme.

T-Danse, le dimanche 13 août de 14 h à 21 h 45, les DJ K.Nox (Montréal), TDon (Dallas) et Kampire (Ouganda) prendront le contrôle des platines de la plus grande piste de danse extérieure en ville, sur l’Esplanade du Parc olympique.

https://www.fiertemontreal.com